Xiaomi, smart TV al minimo storico: sconto speciale su Amazon

Lo Xiaomi TV F Pro è in offerta su Amazon al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Disponibile in diverse dimensioni. Scopri prezzo e caratteristiche.

Nell’ultimo decennio abbiamo imparato a conoscere molto bene Xiaomi grazie ai suoi smartphone economici e affidabili. Il colosso cinese, però, non è solo telefoni: negli ultimi anni ha lanciato in Italia anche altri dispositivi altrettanto interessanti, come ad esempio gli smart TV. E proprio di un televisore vi parliamo oggi. Più precisamente dello Xiaomi F Pro, modello lanciato sul mercato da pochissimo tempo e disponibile in offerta al minimo storico con sconti molto interessanti. In promo troviamo diverse versioni del televisore che differiscono per la grandezza dello schermo: sia va dal più economico 43 pollici fino al 75 pollici extra large.

Lo Xiaomi F Pro è un televisore nato dalla collaborazione tra il colosso cinese e Amazon. Infatti, a bordo trovi il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Questo permette di utilizzare qualsiasi piattaforma di video streaming e di vedere in ogni momento i tuoi programmi preferiti. La qualità delle immagini è elevatissima grazie alla risoluzione 4K. Presente anche l’assistente vocale Alexa per gestire le funzioni principali con un semplice comando vocale. Non farti scappare queste offerte: potrebbero terminare molto presto.

Smart TV Xiaomi F Pro 43 pollici

Smart TV Xiaomi F Pro 50 pollici

Smart TV Xiaomi F Pro 65 pollici

Smart TV Xiaomi F Pro 775 pollici

Smart TV Xiaomi F Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Tornano in offerta su Amazon gli smart TV Xiaomi F Pro e lo fanno con sconti mai visti prima. In promo c’è il nuovissimo Xiaomi F Pro e lo trovi disponibile in diverse dimensioni che si adattano a tutte le esigenze.

Il più economico è la versione da 43 pollici disponibile a un prezzo di 289 euro con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare quasi 100 euro. Se cerchi un modello più grande c’è quello da 50 pollici a 359 euro con un risparmio di 130 euro rispetto a quello di listino.

Lo sconto più elevato lo trovi per il modello da 65 pollici: costa 549 euro grazie allo sconto del 29%. Per chiudere c’è sempre in offerta la versione extra large da 75 pollici: costa 749 euro e risparmi 250 euro su quello di listino. Per tutti i modelli c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dei televisori è immediata e li ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Ecco una tabella riassuntiva con prezzo e sconto per ogni modello.

43 pollici – 289 euro (24% di sconto)

50 pollici – 359 euro (23% di sconto)

65 pollici – 549 euro (29% di sconto)

75 pollici – 749 euro (25% di sconto)

Smart TV Xiaomi F Pro: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi F Pro è tra gli ultimi smart TV lanciati sul mercato dal colosso cinese e sono realizzati con le migliori componenti del momento. A catturare l’attenzione è il luminoso display QLED con risoluzione 4K e tecnologia motion smoothing che rende i movimenti più fluidi e le immagini più nitide. Come già detto, il televisore è disponibile in diverse dimensioni: 43, 50, 65 e 75 pollici. Un’offerta ampia che risponde a qualsiasi esigenza. La qualità dei contenuti è assicurata anche dall’ottimo processore che si adatta alla tipologia di contenuto.

Una delle peculiarità dello Xiaomi TV F Pro è la presenza del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sulle chiavette multimediali di Amazon. Supporta tutte le piattaforme per il video streaming e ogni sera puoi vedere i tuoi film e serie TV preferite. Inoltre, hai a disposizione Xiaomi TV+, una libreria gratuita di canali in diretta di notizie, film, intrattenimento e tanti altri programmi. Presente anche l’assistente vocale Alexa per gestire il TV e i dispositivi smart presenti in casa.

