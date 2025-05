Samsung, questo è lo smart TV che devi comprare oggi: 60% di sconto

Fonte foto: Samsung

Su Amazon è iniziata la Tech Week, una settimana di offerte dedicate al mondo della tecnologia con tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti mai visti prima. E tra i tanti dispositivi in promo troviamo anche lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici che cattura l’attenzione grazie allo sconto del 60% rispetto a quello di listino. Non si tratta di un refuso: lo sconto è realmente del 60% e risparmi più di 900 euro su quello di listino. Un’occasione speciale per uno smart TV top di gamma con cui vedere qualsiasi contenuto al massimo della qualità.

Un televisore che si caratterizza per uno schermo con tecnologia Mini LED e processore NQ4 AI di seconda generazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per adattare le impostazioni alla tipologia di contenuto. Inoltre, grazie alla tecnologia Upscaling AI 4K, puoi vedere in altissima risoluzione anche i contenuti che nativamente non lo sono. A bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta qualsiasi piattaforma di streaming. Grazie all’offerta di oggi diventa il miglior smart TV che puoi acquistare oggi.

Smart TV Samsung 55 pollici original-price

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung QLED 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte della giornata. Grazie all’offerta lampo disponibile oggi, lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo di 592,98 euro, con uno sconto del 60% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 1000 euro e approfitti del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità dello smart TV è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Smart TV Samsung 55 pollici original-price

Smart TV Samsung QLED 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart tv SAMSUNG Neo QLED da 55 pollici oggetto è dotato di un processore 4K basato sull’intelligenza artificiale, con 20 reti neurali e la esclusiva tecnologia Upscaling AI 4K. Il tutto, abbinato a uno schermo QLED Neo con tecnologia Quantum Matrix basata su precisi mini LED Quantum. Cosa significa tutto questo? Immagini vivide, ultra realistiche, super definite. Il televisore è stato insignito del certificato di qualità PANTONE, poiché poggia su una palette costituita da oltre 2 mila colori diversi e 110 nuove tonalità di carnagione. Con la funzione Real Depth Enhancer riproduce una profondità percepita come dall’occhio umano. Mentre la Relumino Mode migliora notevolmente il livello di contrasto e la resa dei colori.

Fin qui, abbiamo decantato alcune delle principali caratteristiche video. Ma anche l’audio dello smart tv Samsung è eccellente. Infatti, è dotato di un audio virtuale immersivo per vivere ogni scena con la massima intensità, mentre la funzione Adaptive Sound Pro fa sì che il suono riprodotto sia sempre adatto al tipo di scena ma anche fedele rispetto alle intenzioni del regista. E’ inoltre compatibile con il sistema Dolby Atmos. Il sistema operativo Samsung Tizen rende il suo utilizzo semplice e alla portata di tutti e potrai aggiungere alla già vasta scelta di canali digitali, anche le proposte di Samsung TV Plus, con un ricco catalogo costituito da migliaia di film.

I gamer possono contare sulla tecnologia Motion Xcelerator 120 Hz, che garantisce una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ideale per i giochi di ultima generazione con una notevole velocità di movimento; la qualità delle immagini resterà sempre di alto livello, senza sgranature, ghosting e altri fastidi tipici delle latenze.

Smart TV Samsung 55 pollici original-price