Samsung, questo è lo smart TV da comprare oggi: prezzo stracciato

Fonte foto: Samsung

Lo smart TV è diventato uno dei dispositivi più importanti da avere all’interno di un’abitazione. E non solo perché ci permette di rilassarci la sera o ci fa compagnia durante il pranzo o la cena. Oramai i televisori smart sono degli hub che ti permettono di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa senza dover far lo sforzo di alzarci dal divano. Per questo motivo quando si valuta l’acquisto di un nuovo televisore bisogna fare molta attenzione alle caratteristiche e alle funzionalità che ci offre. Se sei alla ricerca di uno smart TV con tecnologie avanzate a un prezzo tutto sommato accessibile, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il Samsung Neo QLED da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 650 euro. Un’occasione unica da non farsi assolutamente sfuggire.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Questo televisore di Samsung è quanto di meglio tu possa trovare nella fascia alta del mercato. Oltre ad avere uno schermo che assicura immagini in altissima definizione e con colori realistici, è dotato di un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. Uno smart TV che si adatta a qualsiasi tipologia di contenuto, dai film, alle serie TV fino ad arrivare agli eventi sportivi. E il sistema operativo Tizen è la classica ciliegina sulla torta: oltre a supportare tutte le principali piattaforme di video streaming, ti permette di accedere a tante altre funzioni utili. Un TV completo e che da oggi è disponibile a un prezzo mai visto prima.

Smart TV Samsung 43 pollici

Smart TV Samsung 43 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV Samsung Neo QLED da 43 pollici. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 655 euro grazie allo sconto del 50% presente su Amazon. Lo paghi esattamente la metà risparmiando 650 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. In questo modo hai abbastanza tempo per provare tutte le ottime funzioni di questo televisore.

Smart TV Samsung 43 pollici

Smart TV Samsung: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung Neo QLED da 43 pollici è uno dei migliori tra quelli disponibili oggi in offerta. Dimensioni compatte che lo rendono perfetto per il salotto, ma anche per la cucina, questo televisore è dotato delle più recenti tecnologie e delle migliori componenti del momento.

A partire da uno schermo QLED Neo con tecnologia Quantum Matrix che permette di controllare con la massima precisione i mini LED con cui è composto il display. In questo modo ogni singolo dettaglio viene riprodotto al meglio. La qualità dello schermo è assicurata anche dal processore NQ4 AI Gen 2 basato sull’intelligenza artificiale e che offre una visione in 4K veramente unica. L’AI adatta in tempo reale le impostazioni video in base alla tipologia del contenuto, in modo che tu possa vedere al meglio i tuoi programmi preferiti. Non manca, poi, l’Upscaling AI 4K per i contenuti che nativamente non sono in altissima definizione.

A gestire lo smart TV c’è il sistema Tizen sviluppato da Samsung e diventato in questi anni uno dei migliori. Oltre a supportare tutte le principali piattaforme di video streaming (da Amazon Prime Video a Netflix, passando per DAZN e YouTube), offre tante altre funzioni utili, come ad esempio SmartThings per gestire i dispositivi smart presenti in casa, oppure il Gaming Hub, una schermata che raccoglie tutti i tuoi giochi preferiti in un’unica schermata. Inoltre, grazie al Motion Xcelerator la frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz quando giochi ai tuoi titoli preferiti.

Smart TV Samsung 43 pollici