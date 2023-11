IPhone 15 e offerte del Black Friday: i migliori sconti della settimana

Fonte foto: yalcinsonat1/iStock

Novembre fa rima con Black Friday. Oramai lo sappiamo bene, novembre è il mese prediletto da coloro che sono alla ricerca dei super affari in vista del Natale. E non è un caso che su Amazon da questo mese il periodo di reso per tutti gli acquisti è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi già da adesso iniziare con i regali di Natale ed effettuare l’eventuale reso con tutta calma. Il sito di e-commerce ha anche annunciato le date del Black Friday e saranno ben sette giorni all’insegna di offerte e sconti al minimo storico con la possibilità di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti differenti (dal 17 al 24 novembre). Per fare le cose ancora più in grande, Amazon ha già aperto la pagina dedicata al Black Friday e ci sono anche le prime promo speciali che lo anticipano. Si tratta di offerte speciali dedicate ad alcuni dei prodotti smart più amati e desiderati degli utenti, come ad esempio l’Echo Pop (il nuovo smart speaker di Amazon disponibile con uno sconto di quasi il 70%) e l’Echo Show 5 (in offerta con la promo prendi 2 e paghi 1). Oltre a essere alcuni degli sconti che anticipano il Black Friday, sono anche alcune delle migliori offerte di questa settimana su Amazon. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promozioni che trovi in questa prima settimana di novembre sul sito di e-commerce. Nella lista qui in basso trovi una selezione piuttosto variegata che comprende smartphone, smartwatch, computer, smart TV e anche degli elettrodomestici intelligenti per la casa. Approfittatene subito prima che termini la promo.

Amazon, le migliori offerte della settimana 6-12 novembre

Nella lista qui in alto trovi tutte le migliori offerte che abbiamo scelto tra le tantissime disponibili questa settimana su Amazon. Di alcune ve ne abbiamo già parlato, ma non sono le uniche a catturare l’attenzione. Ad esempio, questa settimana trovi finalmente l’iPhone 15 in offerta e al minimo storico sul sito di e-commerce. Se, invece, siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo c’è il Motorola Edge 40 con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Torna in offerta anche lo Xiaomi Watch S1 Active, smartwatch con ottime caratteristiche e che oggi trovi con uno sconto del 55%. Altra promo da segnalare è quella riguardante l’Apple iMac: il PC dell’azienda di Cupertino è al minimo storico e con uno sconto straordinario del 36% che ti permette di risparmiare quasi 500€. Per chiudere alcune promo speciali su alcuni elettrodomestici: la lavasciuga Samsung con il 50% di sconto (risparmi 600€), l’aspirapolvere Rowenta a poco più di 100€ e infine la friggitrice ad aria CHEFREE con uno sconto del 46% e praticamente a metà prezzo.

Per accedere direttamente alla pagina prodotto e all’offerta, basta cliccare sul link presente nella lista qui in alto, invece se vuoi approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, trovi qui in basso una breve descrizione per ognuno.

Offerte Black Friday Amazon: ecco le migliori

Da questa settimana Amazon ha lanciato le offerte con accesso anticipato per il Black Friday e riguardano alcuni dei prodotti per la smart home più amati dagli utenti. Andiamo con ordine e vediamo offerta per offerta.

Partiamo dall’Echo Pop. Il piccolo smart speaker da poco lanciato sul mercato è protagonista di una promo da urlo. Il prezzo di listino è di 54,99€, mentre solo per questa settimana se ne aggiungi due nel carrello e applichi il codice "ECHOPOP", li paghi solamente 34,98€. Basta poco per capire che lo sconto si avvicina al 70% e fai un super affare. Con l’Echo Pop puoi gestire tutti i prodotti smart presenti in casa e ascoltare anche la musica dei tuoi artisti preferiti con una buona qualità audio.

Molto simile alla promo precedente, ma con uno sconto leggermente inferiore. Anche l’Echo Show 5 di terza generazione è protagonista della promo "prendi 2 e paghi 1". Aggiungendone due nel carrello e applicando il codice "ECHOSHOW5" li paghi 109,98€, invece di 218€. Praticamente con il 50% di sconto. Con l’Echo Show 5 puoi gestire facilmente tutti i prodotti smart presenti in casa e anche vedere i video dei tuoi creator preferiti, oppure ascoltare i tuoi podcast del cuore.

L’ultima promo riguarda un bundle, sempre per la smart home. Per pochissimi giorni trovi il bundle che comprende due Echo Pop e la presa smart Meross in offerta con uno sconto che permette di risparmiare decine di euro. Lo paghi poco meno di 40€ e fai un super affare. Approfittane immediatamente.

Se vuoi restare aggiornato su tutte le offerte che anticipano il Black Friday, basta cliccare sul link qui in basso: Amazon ha già lanciato la pagina dedicata al super evento e trovi promozioni lampo da non farsi scappare.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON

iPhone 15

Lo smartphone più desiderato dagli utenti in offerta al minimo storico. Stiamo parlando dell’iPhone 15 che per la prima volta vede il suo prezzo scendere al minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Si tratta di uno sconto di 50€, non tantissimo, ma si tratta sempre di un dispositivo dell’azienda di Cupertino e da pochissimo lanciato sul mercato. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’iPhone 15 non ha bisogno di molte presentazioni. In questa nuova versione trovi una novità sostanziale nel design: il notch è stato sostituito dalla Dynamic Island, un’isola "dinamica" con cui puoi interagire e accedere velocemente ad alcune funzionalità delle app più utilizzate. Novità anche per quanto riguarda il reparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 48MP supportata da un teleobiettivo 2X.

Motorola edge 40

Non solo smartphone premium. Questa settimana su Amazon è in promo speciale anche un dispositivo top di gamma che, però, paghi quanto un medio. Stiamo parlando del Motorola Edge 40, disponibile al minimo storico grazie a uno sconto speciale del 47% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un dispositivo con schermo pOLED da 144Hz e con una diagonale da 6,55", processore super prestazionale e una fotocamera posteriore professionale da 50MP. La batteria da 4400mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida hai il massimo dell’autonomia in poco tempo.

Power bank INIU

Un power bank non può mai mancare nel vostro zaino, soprattutto se viaggiate molto per lavoro. E questo modello che trovi questa settimana in promo è davvero unico, sia per la potenza sia per lo sconto a cui è disponibile. Il power bank INIU da 20.000mAh permette di ricaricare il tuo smartphone almeno un 4-5 volte ed è disponibile con un doppio sconto: a quello del 28% presente in pagina è disponibile un ulteriore coupon del valore del 50%. Praticamente è come se lo sconto totale superasse il 70% e lo paghi solamente poco più di 15€. Approfittane subito. Compatibile con qualsiasi telefono e lo puoi utilizzare anche per tablet, smartwatch, cuffie e computer portatile.

Xiaomi Watch S1 Active

Torna in offerta uno degli smartwatch più venduti degli ultimi mesi e lo fa con un super prezzo. Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 Active che trovi questa settimana con uno sconto del 55% e quindi paghi meno della metà. Le caratteristiche e le funzionalità sono interessantissime: schermo AMOLED da 1,43" con ottima luminosità, sensori avanzati che monitorano i principali parametri vitali e anche le attività fisiche. A proposito degli allenamenti: le modalità sportive sono ben 117 e alcune sono anche di livello professionale. La batteria ha una durata di circa una settimana e non manca il GPS integrato.

Suunto 9 Peak

Non è un orologio come tutti gli altri. Il Suunto 9 Peak è uno smartwatch premium con funzionalità pensate appositamente per gli amanti dell’avventura. Per questo motivo è realizzato con materiali premium super resistenti e anche molto leggeri. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a un massimo di 100 metri, misura l’altitudine barometrica e anche i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. Gli sport supportati sono più di 80 e tra le app c’è anche il monitoraggio avanzato del sonno. Grazie allo sconto del 38% approfitti del minimo storico e risparmi ben 150€. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Samsung 32 pollici

Nella nostra guida settimanale non manca mai uno smart TV e questa volta ci siamo concentrati su un modello alla portata di tutti. Stiamo parlando di questo televisore Samsung da 32 pollici che trovi su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi poco più di 100€ sul prezzo di listino. Un perfetto TV da camera o da cucina, con schermo in alta risoluzione e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. E integra anche gli assistenti vocali Bixby e Alexa. A meno di 200€ è un affare da non farsi sfuggire.

Apple iMac

Una promo speciale e che difficilmente trovi su Amazon. Questa settimana è disponibile l’iMac con processore IntelCore i5 con 8GB di RAM e SSD da 256GB in offerta con uno sconto di ben il 36% e risparmi quasi 500€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La promo è davvero interessante perché riguarda un prodotto Apple molto richiesto e che difficilmente trovi in offerta. E poi è un PC all-in-one con schermo Retina da 21,5".

Soundbar Samsung HW-Q60C/ZF

Se siete alla ricerca di un’ottima soundbar, questa è l’offerta che fa per voi. Questa settimana è disponibile questo modello Samsung in offerta con un super sconto del 43% e risparmi quasi 200€ sul prezzo di listino. Si tratta di un modello lanciato in questo 2023 con tecnologie avanzate e un subwoofer wireless per bassi ancora più profondi. In totale gli speaker integrati sono 7 e con il supporto al Dolby Atmos e al DTS Virtual:X crei un audio surround 3D. Compatibile con qualsiasi smart TV e la colleghi tramite Bluetooth.

Lavasciauga Samsung Ai Control

In questo periodo dell’anno c’è un elettrodomestico che diventa importantissimo e sale all’onore delle cronache: l’asciugatrice. Non sempre, però, è possibile acquistarla, sia per questioni di budget sia di spazio a disposizione. In casi del genere, la soluzione migliore è la lavasciuga, un elettrodomestico due in uno in grado sia di lavare i vestiti sia di asciugarli. Come questo modello Samsung Ai Control con tecnologie avanzate e che utilizza l’intelligenza artificiale per adattare il lavaggio e l’asciugatura alle tue esigenze. Ti propone fino a 27 programmi differenti in base a cosa vuoi lavare o asciugare. Oggi la trovi in offerta con uno sconto eccezionale del 50% e risparmi ben 600€ sul prezzo di listino. La puoi anche pagare a rate.

Rowenta X-PERT 3.60

Un’aspirapolvere senza fili è sempre utile nella vita di tutti i giorni per eliminare lo sporco e la polvere che si deposita sul pavimento. E trovarne una in offerta con un ottimo sconto del 43% è ancora più utile, soprattutto se si tratta di un ottimo modello come questa Rowenta X-PERT 3.60. Una scopa elettrica maneggevole, con un prezzo alla portata di tutti (costa poco più di 100€) e che assicura un’ottima potenza di aspirazione. La spazzola è dotata anche di luci LED che ti aiutano a individuare lo sporco.

G3 Ferrari G10006

Altro elettrodomestico che non può mancare nella tua cucina: un forno elettrico per cucinare la pizza in pochissimi minuti. Questo G3 Ferrari G10006 che oggi trovi in offerta con uno sconto del 31% e al minimo storico è quello che fa per te. Pizza fragrante in cinque minuti e raggiunge la temperatura massima facilmente. 1200W di potenza ed è facile da utilizzare. È anche il forno più venduto su Amazon in questo momento, quindi devi essere veloce nell’approfittare della promo.

Friggitrice ad aria CHEFREE

Chiudiamo la nostra guida all’acquisto con l’elettrodomestico per la cucina più amato dagli italiani e dalle italiane: la friggitrice ad aria. Questa settimana ti segnaliamo una promo speciale: la friggitrice da aria CHEFREE dalle dimensioni big e che ti permette di preparare piatti per tutta la famiglia disponibile con uno sconto del 46%. Risparmi ben 140€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. 6 programmi per cucinare e hai anche la funzione per il grill.

