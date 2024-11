Black Friday, tutte le migliori offerte di oggi: sconti fino al 70%

Fonte foto: georgeclerk/iStock

L’evento dedicato al Black Friday organizzato da Amazon è partito da oramai una settimana e ci sta accompagnando con migliaia di offerte disponibili ogni giorno e con sconti incredibili. Il vero e proprio Black Friday, però, è oggi 29 novembre 2024, seguendo l’esempio statunitense che lo pone nel calendario il giorno seguente il "Ringraziamento". E per onorare al meglio questo Black Friday, Amazon ha rinnovato e rilanciato molte delle sue offerte migliori di quest’ultima settimana: se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo TV, il nuovo smartphone o per sperimentare la magia di un robot aspiratore, il momento è arrivato adesso.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto le migliori offerte disponibili oggi per smartphone, smartwatch, smart TV, tablet, computer, elettrodomestici per la casa e molto altro. In questo articolo troverai tutte le promo suddivise per categorie e anche una suddivisione basata sul prezzo per gli smartphone, in modo da semplificarti la ricerca. Le promo sono veramente tante e tutte molto speciali. Piccola anticipazione: tra i telefoni top di gamma trovi anche l’iPhone 16 che da pochissimo tempo è disponibile al minimo storico con uno sconto eccezionale.

Un piccolo reminder. Per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso al 15/31 gennaio (dipende dalla categoria di prodotto) per darti la possibilità di acquistare già da oggi i regali di Natale risparmiando centinaia di euro. Non perdere questa occasione e approfitta del minimo storico su tantissimi prodotti differenti.

TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY 2024

I migliori smartphone lowcost

Se gli smartphone top di gamma catturano l’attenzione per le loro funzioni straordinarie, i più venduti restano sempre i telefoni economici. E in questo Black Friday di Amazon hai un’ampissima offerta tra cui scegliere. Di dispositivi lowcost con un ottimo rapporto qualità-prezzo ce ne so tanti, ma noi ne abbiamo selezionati un paio che sono veramente unici. Come ad esempio il Redmi Note 13 che troviamo con uno sconto di ben il 40% al prezzo più basso di sempre e lo paghi veramente poco. Se, invece, sei alla ricerca di un telefono un po’ più economico, a meno di 100 euro trovi l’Oppo A18: caratteristiche basic a un prezzo stracciato. Salendo un po’ con il prezzo, ma senza superare i 200 euro c’è anche il nuovo Galaxy A16 che trovi a un prezzo d’occasione, oppure il Moto G75. In chiusura abbiamo inserito anche due smartphone medio di gamma che trovi a meno di 250 euro: il OnePlus Nord4 CE Lite (-36% di sconto) e il realme 12 Pro (38% di sconto)

Redmi Note 13

Oppo A18

Honor 200 Lite

Oppo A40

Oppo A80

moto G75

OnePlus Nord CE4 Lite

realme 12 Pro

Gli smartphone top di gamma

In offerta in questo Black Friday ci sono anche i nuovi iPhone 16. Da pochissimo tempo il prezzo degli smartphone top di gamma di Apple è sceso al minimo storico su Amazon con un risparmio consistente che supera anche i 100 euro (hai anche la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero). Se stavate aspettando il momento giusto per acquistarlo, è arrivato oggi con il Black Friday. Le alternative, però, non mancano. Come ad esempio il Galaxy S24 Ultra che trovi scontato del 38% e puoi risparmiare più di 600 euro sul prezzo di listino. Ottima anche la promo disponibile per il OnePlus 12: lo smartphone con super fotocamera è disponibile al prezzo più basso di sempre. Per chi, invece, è alla ricerca di una vera novità, c’è il Motorola RAZR 50 Ultra, telefono con schermo pieghevole disponibile con uno sconto del 35%. Scegli l’offerta migliore per te.

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

Galaxy S24 Ultra

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

realme GT 7 Pro

OnePlus 12

Motorola Razr 50 Ultra

Smartwatch in offerta al Black Friday

Il Black Friday è anche il momento perfetto per acquistare per sé o per regalare a Natale il nuovo smartwatch. Le occasioni per fare degli ottimi affari di certo non mancano grazie ai tanti modelli in promo. Si copre un’ampia fetta di mercato e si va dai modelli più economici che costano anche meno di 60-70 euro, fino ai modelli top di gamma con funzioni avanzate e con tecnologie di ultima generazione (tra questi c’è anche l’Apple Watch Ultra 2). Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente il Galaxy Watch FE, smartwatch economico di Samsung da poco uscito sul mercato e disponibile con uno sconto del 40%. Lo paghi poco e acquisti un modello pratico e utili nella vita di tutti i giorni.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch SE 2

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch FE

Garmin fenix 7 Pro Solar

Amazfit GTS 2

Fitbit Versa 4

Google Pixel Watch 2

Garmin Venu 2

Garmin fenix 7S Pro Solar

Amazfit Cheetah Round

Quali smart TV comprare

Offerte incredibile e con sconti mai visti prima anche per gli smart TV. Questo Black Friday riserva grandi opportunità anche per chi sta cercando un nuovo televisore e vuole risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. Come per tutte le categorie di prodotto, anche per gli smart TV c’è grande varietà di scelta, con modelli che coprono tutte le varie fasce di prezzo. Si va dai modelli un po’ più economici e con una dimensioni ridotta dello schermo (come il modello Hisense QLED da 32 pollici), fino all’ottimo smart TV OLED LG OLED evo da 42 pollici che solo per il Black Friday è disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Per gran parte di questi TV hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero in modo da diminuire l’esborso iniziale.

Smart TV Hisense 32 pollici

LG OLED evo 42 pollici

Smart TV Panasonic OLED 42 pollici

Smart TV TCL 55 pollici

Smart TV Xiaomi A PRO 75 pollici

Smart TV TCL 65 pollici

Ci sono anche alcune promo lampo con doppio sconto. Cosa vuol dire? Che oltre a quello che trovi fisso in pagina è possibile aggiungere un coupon che fa scendere ancora di più il prezzo. Come ad esempio questo TV Hisense Mini-LED da 65 pollici disponibile a un prezzo di 562,42 euro e ne risparmi più di 300. Cliccate sui banner qui in basso per scoprire il prezzo finale (quello mostrato non contiene il buono da applicare in pagina)

Smart TV Hisense Mini-LED 65 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED 43 pollici

PC e tablet

Tablet e PC sono diventati oramai degli strumenti di utilizzo quotidiano. E non solo per il lavoro. Li utilizziamo mentre siamo in viaggio per vedere film e serie TV, oppure per leggere un libro o giocare ai videogame che ci piacciono di più. Nel Black Friday di Amazon sono disponibili in offerta diversi modelli e tutti con prezzi e caratteristiche molto interessanti. Ne abbiamo selezionati un paio molto versatili che puoi utilizzare per più scopi: sono perfetti in ufficio, ma anche a casa per studiare. Gli sconti superano per quasi tutti i modelli il 30% e il risparmio arriva a superare anche i 500 euro.

Pc portatile 14 pollici

Pc portatile HP

Microsoft Surface Pro

LG Gram 16Z90S

Dell XPS 13

Blackview Tab60

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Friggitrici ad aria

La regina della nostra cucina è anche l’elettrodomestico più ricercato e acquistato in questa prima settimana di Black Friday. E in questa giornata speciale le promo raddoppiano con nuovi sconti su modelli con tecnologie avanzate e cestelli di grandi dimensioni. Per chi non lo avesse ancora capito parliamo della friggitrice ad aria, elettrodomestico per la cucina che in questi ultimi anni è diventato una presenza fissa nelle abitazioni delle famiglie italiane. Nel Black Friday di Amazon è possibile fare grandi affari su tantissimi modelli differenti e puoi anche decidere di acquistarli in vista del Natale come regalo originale. Le possibilità di certo non mancano e i prezzi sono alla portati di tutti: bastano poco più di 50 euro per acquistare un modello affidabile.

Haier I-Master Serie 5

Philips Airfryer 3000 Serie L

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Friggitrice ad aria Panasonic

Friggitrice ad aria Electrolux

Friggitrice ad aria Cosori

Friggitrice ad aria Russell Hobbs

Friggitrice ad aria Cecotec

Friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry

Robot aspirapolvere

Il robot aspirapolvere è l’unico elettrodomestico per la pulizia che ti permette realmente di risparmiare tempo: non ha bisogno di un azionamento manuale e basta programmarlo dall’app e fa tutto in automatico. Se state cercando uno di questi robot che rendono molto più semplice la tua vita, nel Black Friday di Amazon trovi diversi modelli in offerta. Si va dai più economici dotati che ti permettono di pulire facilmente l’abitazione, fino a modelli un po’ più completi che, oltre ad aspirare, riescono anche a lavare il pavimento e sono dotati di una stazione per lo svuotamento automatico della polvere raccolta. Qui in basso trovi la nostra selezione completa con le migliori promo che trovi oggi su Amazon.

Robot aspirapolvere LEFANT

iRobot Roomba Combo

ECOVACS DEEBOT N20 Plus

iRobot Roomba J7

iRobot Roomba J5

ECOVACS T30S PRO

roborock Q5 Pro+

roborock Q8 Max

roborock Q7 Max

dreame X30 Ultra

ECOVACS DEEBOT X5 PRO OMNI

Asciugatrici e lavatrici

Le grandi dimensioni non ne scoraggiano l’acquisto: lavatrice e asciugatrice sono tra gli elettrodomestici più acquistati in questa prima settimana di Black Friday. Le promo non sono di certo finite e ancora trovi ottimi modelli in offerta e con sconti molto interessanti. Abbiamo selezionato alcuni modelli che si adattano a tutte le famiglie, con prezzi abbordabili e con un cestello con una capienza adatta sia alle famiglie numerose sia ai single.

LG RH90V9LVEN Asciugatrice Smart a Carica Frontale 9kg

Asciugatrice LG

Asciugatrice Candy a pompa di calore

Lavatrice LG

Lavatrice Electrolux

Le migliori offerte sui videogiochi

La PlayStation 5 è la console del Black Friday 2024 di Amazon. Infatti, tra le console next gen è l’unica disponibile in offerta a un prezzo molto interessante. Lo sconto in pagina permette di risparmiare decine di euro sulla versione Digital Edition e diventa la console da regalare a Natale. Oltre alla console fisica, troviamo in offerta anche videogame interessanti usciti sul mercato da poco tempo, come ad esempio EA Sport FC25 che trovi nelle varie versioni con uno sconto che arriva fino al 50%

PS5 Digital Edition

PS5 Digital Edition + 2 controller Dual Sense

PS5 Digital Edition + Cobalt Star Fortnite

PS5 + Cobalt Star Fortnite

EA Sport FC 25 – PS5

EA Sport FC 25 – PS4

EA Sport FC 25 – Xbox

EA Sport FC 25 – Switch

Top Spin 2K25

The Last of US Part II – Remastered

Controller Xbox

Prodotti Amazon

I prodotti a marchio Amazon sono da sempre i più acquistati in eventi speciali come il Black Friday. Il motivo è semplice: al prezzo già basso di listino si associa uno sconto che in alcuni casi supera anche il 60%, come nel caso degli Echo Dot, gli smart speaker che rendono più smart la tua abitazione. In offerta ci sono anche gli immancabili Fire TV Stick, le chiavette multimediali che donano i super poteri al tuo TV e ti permettono di accedere a funzioni speciali. Per chi, invece, vuole migliorare la sicurezza della sua abitazione trova in sconto i prodotti Blink e Ring, due dei brand di riferimento del settore. Come al solito ci sono anche bundle che comprendono più dispositivi e che aumentano ulteriormente il risparmio per l’utente. Trovate tutto qui in basso.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Echo Dot

Echo Pop

Echo Spot

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Show 10

Echo Pop + Ring Intercom

Echo Dot + Ring Intercom

Blink Mini 2

Blink Mini Pan-Tilt Camera

Blink Outdoor

Blink Video Doorbell

Nuovo Ring videocitofono a batteria

Ring videocamera esterna a batteria

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite Signature Edition

Echp Auto

Amazon Smart Air Quality Monitor

Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi

Se stai valutando di abbonarti a un servizio di musica in streaming, questa è la promo che fa per te. Già da oggi puoi provare gratis per tre mesi Amazon Music Unlimited, il servizio dedicato all’ascolto della musica e dei podcast. Concorrente di Spotify, offre una libreria praticamente infinita e con l’abbonamento Unlimited puoi ascoltare i tuoi brani preferiti anche offline e i tuoi podcast preferiti senza pubblicità. Dall’app dello smartphone, hai un numero di skip illimitati per ascoltare solo la musica che ti piace. Inoltre, puoi anche scoprire la qualità dell’audio spaziale. Per non perdere questa opportunità, clicca sul link qui in basso.

ABBONATI TRE MESI GRATIS

Audible, tre mesi a 0,99 euro

Non poteva mancare Audible tra le offerte anticipate del Blacl Friday. L’abbonamento alla piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva è disponibile in offerta speciale. Per i primi tre mesi paghi solamente 0,99 euro e hai accesso a più di 70.000 titoli in esclusiva e a tutti i migliori podcast del momento. Inoltre, hai anche la possibilità di effettuare il download e di ascoltarli offline. Per approfittare della promo, clicca sul link qui in basso.

ABBONATI TRE MESI A 0,99 EURO

Amazon Seconda Mano: 10% di sconto extra

Amazon Seconda Mano è la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati e che trovi su Amazon a un prezzo scontato rispetto a quello consigliato. Per il Black Friday, Amazon sconta alcuni prodotti selezionati di un ulteriore 10% e li fa diventare dei veri best-buy. Per scoprire quali sono i dispositivi selezionati, basta cliccare sul link qui in basso.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI IN OFFERTA