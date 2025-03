Amazon, iPhone 15 al minimo storico e sconti all'80%: approfittane subito

Fonte foto: Nodokthr/iStock

La settimana di Carnevale coincide anche con la prima settimana di marzo e come spesso accade, ogni inizio del mese troviamo su Amazon tante nuove promo che permettono di risparmiare centinaia di euro anche sui prodotti più ricercati dagli utenti. E come ogni settimana, noi di Libero Tecnologia le abbiamo raccolte in questa guida all’acquisto in cui ti segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti tech (smartphone, smartwatch, smart TV) e gli elettrodomestici diventati sempre più intelligenti in questi ultimi anni (asciugatrici, scope elettriche, friggitrici ad aria).

Non esageriamo nel dire che le offerte sono veramente interessanti e lo dimostra l’ottima promo disponibile per l’iPhone 15. Lo smartphone top di Apple è disponibile al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Così come è ottima la promo disponibile per il Motorola edge 50 Fusion, smartphone medio di gamma che trovi a un prezzo stracciato. Per chi è alla ricerca di uno smart TV, invece, c’è il modello TCL da 43 pollici con uno sconto del 42% e lo paghi meno di 300 euro.

Nella lista qui in basso trovi tutti le promo che abbiamo selezionato questa settimana: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto, scoprire il prezzo e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte dal 3 al 9 marzo

La lista piuttosto lunga sottolinea la bontà delle promo che troviamo questa settimana su Amazon. A partire, ad esempio, dal Galaxy Watch6 Classic, orologio smart di Samsung disponibile con uno sconto di ben il 45% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. In tema elettrodomestici, invece, è impossibile non citare l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 che trovi in promo con uno sconto del 43% e la paghi solamente poco più di 150 euro. Ci sono anche due offerte shock da non farsi assolutamente scappare: il PC portatile jumper disponibile con uno sconto del 72% e il tablet lowcost che torvi con uno sconto dell’80%. Risparmi centinaia di euro e acquisti due ottimi dispositivi.

Tutte le offerte le trovi nella lista qui in alto e ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto su Amazon. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso c’è una breve descrizione con le funzionalità principali e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 15

Non è l’ultimo iPhone lanciato sul mercato, ma resta ancora uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi. Parliamo dell’iPhone 15, protagonista di una delle migliori promo di questa settimana. Lo smartphone top di Apple, infatti, è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 20% che fa scendere il prezzo a 701,99 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 140,40 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina. Un’occasione da non farsi sfuggire per un dispositivo che è già complicato trovare in promo.

Perché preferire l’iPhone 15 al più recente iPhone 16? In primis per una mera questione di prezzo: risparmi più di 100 euro rispetto all’iPhone 16 e hai tra le mani un dispositivo che viene costantemente aggiornato e che è dotato di una scheda tecnica da vero top di gamma. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, nuova fotocamera posteriore da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e processore che assicura ottime prestazioni. A questo prezzo è l’iPhone da acquistare.

iPhone 15

Motorola edge 50 Fusion

Per chi vuole fare un ottimo affare acquistando un nuovo smartphone, questa è la settimana giusta. E ce lo dimostra la promo disponibile su Amazon per il Motorola edge 50 Fusion. Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 235,81 euro con uno sconto di ben il 41% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e risparmi quasi 170 euro su quello di listino. Lo smartphone è molto versatile e supporta qualsiasi app: schermo pOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 2, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico grazie al doppio sensore posteriore con fotocamera principale da ben 50 megapixel. E la batteria è una garanzia: arrivi a fine giornata senza problemi e la ricarichi in un lampo.

Motorola edge 50 Fusion

Honor X8b

Questa settimana troviamo anche smartphone con un prezzo di listino alla portata di tutti. Come nel caso dell’Honor X8b disponibile su Amazon a un prezzo di soli 169,90 euro grazie allo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 100 euro rispetto a quello consigliato. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Il prezzo potrebbe trare in inganno sulle qualità di questo smartphone che vale molto più di quanto lo paghi. Lo dimostra lo schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e il processore Snapdragon 680 che assicura ottime prestazioni e un utilizzo versatile. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto il comparto fotografico con l’obiettivo principale da ben 108 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi e quotati. Un vero affare da non farsi scappare.

Honor X8b

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra

Su Amazon debuttano anche i nuovi Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, i due smartphone premium del produttore cinese pronti a conquistare il mercato in questo 2025. Per il lancio su Amazon è disponibile anche una promo veramente speciale e da non farsi scappare.

Lo Xiaomi 15, infatti, è disponibile in promo a un prezzo di 999,90 euro e si riceve in regalo lo Xiaomi Watch S4, orologio dal valore commerciale di ben 160 euro. Inoltre, restituendo il proprio dispositivo si riceve una super valutazione dell’usato fino a 100 euro.

Ottima promo anche per lo Xiaomi 15 Ultra. Il prezzo dello smartphone è di 1499,90 euro e comprende sempre lo smartwatch Xiaomi Watch S4 e anche il kit fotografico, un bundle dal valore di ben 300 euro. Restituendo il proprio smartphone si può ricevere una extra valutazione fino a 150 euro.

Acquistando uno dei due smartphone, si può provare gratuitamente Audible per sessanta giorni, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Cuffie Bluetooth lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone in offerta, ti suggeriamo anche degli utili accessori che devi avere sempre con te e che costano pochissimo. Come ad esempio questo paio di cuffie lowcost disponibili su Amazon con uno sconto dell’85% e che paghi solamente 11,99 euro, minimo storico e uno dei migliori affari della settimana. Auricolari Bluetooth compatibili con qualsiasi smartphone e con un’autonomia fino a 46 ore. Qualità audio elevata e sono anche impermeabili (li puoi utilizzare mentre ti alleni).

Cuffie Bluetooth

Powerbank

Altra occasione che non puoi farti scappare. Questa settimana è disponibile questo powerbank da 12000mAh con uno sconto dell’86% a cui poter aggiungere un coupon sconto del 5%. Il risultato finale è un prezzo che di poco superiore ai 15 euro e un risparmio totale che supera i 100 euro. Puoi ricaricare contemporaneamente un paio di dispositivi ed è compatibile anche con gli iPhone di ultima generazione. Utilissimo da avere sempre con sé.

Powerbank

Garmin fenix 7S

Questa settimana torna in offerta su Amazon uno degli smartwatch più ricercati e amati. Parliamo del Garmin Fenix 7S, orologio smart super resistente e dotato di funzionalità avanzatissime. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a soli 430 euro e risparmi ben 170 euro su quello consigliato. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Quali sono le particolarità del Garmin fenix 7S? In primis la resistenza: lo puoi utilizzare in ogni occasione, mentre stai scalando qualche montagna o in mezzo al deserto senza il timore che smetta di funzionare. A bordo trovi più di 30 app dedicate allo sport, a partire da quelle classiche (corsa, ciclismo) fino a quelle più avventurose (snowboard, sci alpinismo, surf). La batteria ha un’autonomia che arriva fino a 11 giorni.

Garmin fenix 7S

Galaxy Watch6 Classic

Altra ottima offerta per quanto riguarda gli smartwatch. Sempre questa settimana è disponibile il Galaxy Watch6 Classic in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 229 euro, minimo storico su Amazon. A questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45,80 euro al mese. Inoltre, acquistandolo in questi giorni ricevi una prova gratuita di 60 giorni di Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Come si può intuire dal nome, il Galaxy Watch6 Classic è uno smartwatch con un design che richiama gli orologi analogici, compresa una ghiera girevole. Per il resto è uno smartwatch a tutti gli effetti, con tanti sensori nascosti sotto la scocca che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e permettono di monitorare fino a 90 sport differenti.

Garmin fenix 7S

Smart TV TCL

Non può di certo mancare uno smart TV nella nostra guida alle migliori promo di questa settimana disponibili su Amazon. E tra le tante in promo abbiamo scelto questo modello TCL da 43 pollici che troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 42% e che fa scendere il prezzo a 298 euro. Si tratta del minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Un prezzo stracciato e alla portata di tutti per un ottimo televisore con schermo 4K e dotato del sistema operativo di Google che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Se vuoi spendere poco e acquistare un televisore con ottime caratteristiche, questa è la promo che fa per te.

Smart TV TCL 43 pollici

Computer jumper

Apparentemente può sembrare una truffa o un errore, ma vi assicuriamo che questa promo è vera ed è una delle migliori che puoi trovare questa settimana. Parliamo del PC portatile jumper disponibile con a un prezzo di 499,99 euro e con uno sconto del 72% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 1300 euro e lo puoi pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva nella fase di check-out. La scheda tecnica è davvero ottima: schermo da 15,6 pollici, processore Intel i5 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Un PC con cui puoi fare un po’ di tutto, dal lavorare in smart working all’utilizzarlo per lo studio.

Computer jumper

Tablet lowcost

Ecco un’altra occasione davvero imperdibile e che riguarda questo tablet lowcost disponibile su Amazon con uno sconto vertiginoso dell’80% che fa scendere il prezzo a soli 99,99 euro. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: acquistandolo oggi risparmi 400 euro su quello di listino. Si tratta di una tablet con cui puoi fare un po’ di tutto: dal classico utilizzo da divano per vedere film e serie TV, fino al lavorare a documenti e presentazioni mentre sei in viaggio. Schermo da 11 pollici, 8 gigabyte di RAM (più 8 gigabyte di RAM virtuale) e 256 gigabyte di memoria interna che puoi espandere fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. La batteria ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi.

Tablet SUUAT

Termoventilatore Midea

Per combattere questi ultimi giorni di freddo (si spera) bisogna attrezzarsi con i giusti strumenti, come ad esempio questo termoventilatore Midea disponibile su Amazon con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo a soli 14,90 euro. Per questa stufetta si tratta del minimo storico e a questo prezzo diventa un affare imperdibile. Puoi regolarla su tre diversi livelli di potenza e riscalda velocemente la stanza in cui la posizioni. Non consuma molto e non puoi non averla in casa.

Termoventilatore Midea

Macchina per caffè espresso Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me

Se c’è un elettrodomestico che non può mancare nella nostra cucina è sicuramente la macchina per il caffè espresso. E questa è la settimana giusta per fare un grandissimo affare: su Amazon trovi la Nescafè Dolce Gusto Krups Mini Me in promo a un prezzo stracciato di soli 59 euro. E il merito è dello sconto del 41% che la fa scendere al minimo storico. Una macchina per il caffè che occupa pochissimo spazio e che ti permette di preparare tante bevande differenti, tra cui il ginseng e le tisane calde. Non fartela scappare per nessun motivo.

Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me

Aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60

Per la pulizia della tua abitazione, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60 in promo con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 159,99 euro. Per questa scopa elettrica si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo e la puoi anche pagare in 5 rate da 32 euro al mese. Aspirapolvere potente che si adatta a tutte le superfici e dotato anche del kit per raccogliere i peli degli animali. Leggera, maneggevole (raggiunge anche gli angoli più complicati di casa) e con un’autonomia che raggiunge i 45 minuti.

Aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60

Oral-B iO 3

Lo spazzolino elettrico è diventato uno dei prodotti più venduti in questi ultimi anni sui siti di e-commerce. E il merito è anche di offerte come quella che troviamo questa settimana per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 50% e lo paghi solamente 59,99 euro. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro Expert. Lo puoi anche pagare in 3 rate da 20 euro al mese.

Spazzolino elettrico che assicura ottimi risultati dopo solo una settimana di utilizzo, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Puoi scegliere tra tre diverse modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante.

Aspirapolvere Rowenta X-PERT 6.60

Asciugatrice Bosch Serie 6

Ecco un’offerta che non puoi farti sfuggire. Su Amazon trovi l’asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 9 chilogrammi in promo con uno sconto speciale del 46% e il prezzo scende a soli 567 euro, con un risparmio netto di quasi 500 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 113,40 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. L’asciugatrice è dotata di programmi ad hoc per non rovinare i tuoi tessuti. Classe di efficienza energetica A++ che permette anche di risparmiare sulla bolletta della corrente.

Asciugatrice Bosch Serie 6

Robot aspirapolvere Lefant

Mantenere il pavimento pulito non è mai stato così semplice e il merito è dei robot aspirapolvere che sempre di più stanno prendendo posto nelle nostre abitazioni. Se sei alla ricerca di un’ottima offerta, abbiamo quella che fa per te: da oggi trovi il robot aspirapolvere Lefant in promo con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a 179,99 euro e puoi anche aggiungere un ulteriore coupon che ti fa risparmiare un altro 5%. Grande potenza di aspirazione, navigazione LDS e autonomia che può superare anche le due ore. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app.

Robot aspirapolvere Lefant

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill

Chiudiamo con la regina della cucina: la friggitrice ad aria. Questa è la settimana ideale per fare un ottimo affare: da oggi trovi la Moulinex Easy Fry & Grill in promo con uno sconto del 44% e la paghi solamente 99,99 euro, risparmiandone ottanta su quello consigliato. Si tratta di una friggitrice ad aria molto acquistata (più di 1000 unità solo nell’ultimo mese) e con recensioni ottime. Cestello per cucinare pietanza fino a 4-5 persone, 8 programmi di cottura per preparare tutto quello che vuoi. Un affare da non farsi scappare.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill