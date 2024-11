Offerte Black Friday anticipate: tutte le promo imperdibili e gli sconti già attivi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Black Friday è oramai alle porte (mancano meno di ventiquattro ore all’inizio ufficiale in programma alle ore 00:00 del 21 novembre 2024), ma su Amazon sono già arrivate le prime offerte esclusive e anticipate. Si tratta di una novità di questa edizione 2024: per alcuni prodotti le promo sono già attive e dureranno fino al 2 dicembre, giorno del Cyber Monday (o fino al termine delle scorte).

In queste offerte anticipate per il Black Friday 2024 si trova veramente di tutto: dai servizi Amazon scontati o gratuiti per un periodo abbastanza lungo, fino a smartphone top di gamma al minimo storico e e con uno sconto che sfiora il 50%. Un esempio? Puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio premium dedicato allo streaming musicale. Puoi creare playlist, ascoltare tutti i tuoi brani preferiti senza musica e molto altro. In alternativa puoi abbonarti per tre mesi ad Audible (servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva, con oltre 70.000 titoli disponibili) spendendo solamente 0,99 euro.

Tra le offerte sui dispositivi, invece, è impossibile non mettere in evidenza il Poco C75. Lo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile con uno sconto di ben il 76% e lo paghi pochissimo. Per chi è alla ricerca di un dispositivo più performante, invece, troviamo il Google Pixel 8 con uno sconto del 40% e il Google Pixel 8 Pro con uno sconto del 46%. Li paghi quasi la metà e risparmi centinaia di euro per due smartphone top di gamma e che tra i migliori disponibili sul mercato. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare queste offerte anticipate del Black Friday 2024 di Amazon: durano pochissime ore.

TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY GIÀ ATTIVE

Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi

Se stai valutando di abbonarti a un servizio di musica in streaming, questa è la promo che fa per te. Già da oggi puoi provare gratis per tre mesi Amazon Music Unlimited, il servizio dedicato all’ascolto della musica e dei podcast. Concorrente di Spotify, offre una libreria praticamente infinita e con l’abbonamento Unlimited puoi ascoltare i tuoi brani preferiti anche offline e i tuoi podcast preferiti senza pubblicità. Dall’app dello smartphone, hai un numero di skip illimitati per ascoltare solo la musica che ti piace. Inoltre, puoi anche scoprire la qualità dell’audio spaziale. Per non perdere questa opportunità, clicca sul link qui in basso.

Audible, tre mesi a 0,99 euro

Non poteva mancare Audible tra le offerte anticipate del Blacl Friday. L’abbonamento alla piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva è disponibile in offerta speciale. Per i primi tre mesi paghi solamente 0,99 euro e hai accesso a più di 70.000 titoli in esclusiva e a tutti i migliori podcast del momento. Inoltre, hai anche la possibilità di effettuare il download e di ascoltarli offline. Per approfittare della promo, clicca sul link qui in basso.

Amazon Seconda Mano: 10% di sconto extra

Amazon Seconda Mano è la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati e che trovi su Amazon a un prezzo scontato rispetto a quello consigliato. Per il Black Friday, Amazon sconta alcuni prodotti selezionati di un ulteriore 10% e li fa diventare dei veri best-buy. Per scoprire quali sono i dispositivi selezionati, basta cliccare sul link qui in basso.

Offerte Black Friday anticipate: i migliori smartphone

In questo Black Friday anticipato, Amazon ci sorprende anche con un’ampia selezione di smartphone. Smartphone che coprono un’ampia fascia di prezzo e adatti a tutte le tasche. Non solo i classici top di gamma, ma anche smartphone come il Poco C75 (uscito sul mercato da pochissime settimane) in promo con uno sconto del 76% e che paghi poco più di 100 euro.

Poco C75

A catturare l’attenzione c’è anche la gamma dei Google Pixel 8. Gli smartphone top di gamma dell’azienda di Mountain View sono disponibili al prezzo più basso di sempre e li trovi con uno sconto mai visto prima. Il Google Pixel 8 è disponibile a un prezzo di 479 euro (sconto del 40% rispetto a quello di listino), mentre il Google Pixel 8 Pro è in offerta a 597 euro (sconto del 46%) al prezzo più basso di sempre e al miglior prezzo web. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Molto interessanti anche le offerte disponibili su alcuni smartphone della famiglia OnePlus. In offerta al prezzo più basso di sempre c’è il nuovo OnePlus 12, smartphone top di gamma con processore super prestazionale e comparto da top di gamma realizzato insieme ad Hasselblad. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 738,28 euro con uno sconto del 33% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Se vuoi spendere un po’ di meno trovi in offerta anche il nuovo OnePlus Nord 4 a un prezzo di 399 euro. Telefono con prestazioni da top di gamma a un prezzo abbordabile.

OnePlus 12

OnePlus Nord 4

Anche Xiaomi partecipa alle offerte anticipate del Black Friday e lo fa con lo Xiaomi 14T, smartphone lanciato sul mercato da poche settimane e già disponibile in offerta a un prezzo di 467,99 euro (sconto del 28%), minimo storico su tutto il web. Una promo esclusiva Amazon e che in questo ore sta andando a ruba. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate in 5 rate a tasso zero.

In offerta c’è anche l’ottimo Redmi Note 13 Pro+ a un prezzo abbordabile e minimo storico di questo ultimo periodo. Un telefono che si differenzia dalla concorrenza per un’ottima fotocamera principale da 200 megapixel e che solitamente trovi solo su smartphone molto più costosi.

Xiaomi 14T

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

I bundle Amazon in offerta

In attesa dell’inizio ufficiale del Black Friday, ci sono le classiche offerte su bundle Amazon che ci offrono un antipasto su quello che ci dovremmo attendere dalla mezzanotte di giovedì 21 novembre. I bundle protagonisti delle promo sono due ed entrambi hanno un minimo comune denominatore: una coppia di Amazon Echo Dot o di Echo Pop, i due smart speaker con Alexa che fungono da base per la casa intelligente.

Il primo bundle è composto da due Echo Dot e dalla lampadina Philips Hue o in alternativa con la presa smart Sengled. Per entrambi il prezzo è di 54,98 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Uno sconto eccezionale per chi vuole iniziare a trasformare la propria abitazione in una smart home

Due Echo Dot + presa smart Sengled

Due Echo Dot + lampadina smart Philips Hue

Se al posto dell’Echo Dot preferisci acquistare l’Echo Pop (dimensioni più contenute e design che si adatta a qualsiasi mobilio), lo sconto per il bundle si avvicina sempre al 50%. Su Amazon trovi una coppia di Echo Pop con la lampadina Hue o con la presa smart Sengled a un prezzo di 42,98 euro. Praticamente poco più di 20 euro ad Echo Pop.

Due Echo Pop + presa smart Sengled

Due Echo Pop + lampadina smart Philips Hue

Gli smartwatch Amazfit in promo

Anche Amazfit ha deciso di partecipare alle offerte anticipate del Black Friday e lo ha fatto scontando al minimo storico alcuni dei sui orologi più ricercati. Ad esempio trovi l‘Amazfit GTS 2 a un prezzo stracciato di 59,90 euro con uno sconto del 45% e lo paghi praticamente la metà. Un orologio smart così completo a un prezzo così basso non è una cosa da tutti i giorni. L’Amazfit GTS 2 ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo tipo: monitoraggio avanzato della salute, più di 90 modalità di allenamento e una batteria che dura una settimana. In alternativa puoi scegliere l’Amazfit GTR 2 disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 69,90 euro.

Amazfit GTS 2

Amazfit GTR 2

Per gli appassionati di sport le alternative sono due. L’Amazfit Cheetah Square disponibile a un prezzo di 99,90 euro con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un sensore GNSS ad alta precisione e di un sensore ottico che tiene sotto controllo il tuo stato di salute. In alternativa puoi scegliere l’Amazfit Active Edge disponibile a un prezzo di 89,90 euro con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo. Anche in questo caso lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazfit Cheetah Square

Amazfit Active Edge

Le migliori offerte anticipate del Black Friday

Non solo smartphone, prodotti per la smart home e smartwatch. Tra i prodotti disponibili per le offerte anticipate del Black Friday ci sono anche elettrodomestici per la pulizia domenica, soundbar e cuffie top di gamma. Ne abbiamo selezionati alcuni che catturano l’attenzione per lo sconto e per il risparmio elevato.

Ad esempio, se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere top di gamma, c’è il dreame X40 Ultra Complete dotato di una potenza di aspirazione elevata e in grado anche di lavare il pavimento. Inoltre, tutto lo sporco raccolto viene depositato nella stazione per lo svuotamento automatico. Un modello con pochi eguali sul mercato e che trovi con uno sconto di 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

dreame X40 Ultra Complete

Sempre per la pulizia di casa, ci sono due ottimi prodotti Tineco disponibili al minimo storico. Un esempio è la lavapavimenti intelligente Tineco FLOOR ONE S6 disponibile a un prezzo di 359 euro, con uno sconto del 28% su quello di listino. Se, invece, sei alla ricerca di un aspirapolvere, trovi il FLOOR One S7 FlashDry a un prezzo di 569 euro, con un risparmio netto che supera i 200 euro. In entrambi i casi si tratta di modelli top di gamma, il meglio che può offrire il mercato.

Tineco FLOOR ONE S6

Tineco FLOOR One S7 FlashDry

Per gli audiofili suggeriamo due prodotti che non puoi non avere. Il primo è la soundbar JBL Cinema SB 510 che trovi a un prezzo di soli 99,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce grazie allo sconto del 41%. Compatibile con qualsiasi smart TV. Per quanto riguarda le cuffie wireless, invece, non è da sottovalutare la promo disponibile per le Bose QuietComfort Ultra, scontate del 34% e al minimo storico. La qualità audio è paragonabile a quella del cinema e le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Bose QuietComfort Ultra

Sennheiser Hd 450Bt

JBL Cinema SB 510