Prime Day, le migliori offerte di oggi: sconti esagerati

Fonte foto: georgeclerk/iStock

Il Prime Day 2025 è ufficialmente iniziato. Dalla mezzanotte di oggi 8 luglio e fino alle 23:59 dell’11 luglio, su Amazon troviamo migliaia di offerte su tantissimi prodotti differenti, con un minimo comun denominatore: risparmio esagerato. Come sempre, noi di Libero Tecnologia seguiremo l’evento in tempo reale sul nostro canale Telegram (puoi iscriverti gratuitamente cliccando qui) aggiornandoti su tutte le offerte lampo. In questa guida all’acquisto, invece, abbiamo raccolto alcune delle migliori promo suddivise per categoria di prodotto. Trovi i migliori smartphone, i migliori smartwatch, PC, tablet e anche gli elettrodomestici diventati oramai sempre più intelligenti e utili nella vita di tutti i giorni. Ti consigliamo di non perdere altro tempo e di scoprire tutte le offerte disponibili oggi su Amazon. Ti ricordiamo che per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Tutte le offerte del Prime Day 2025 sono riservate agli utenti Prime. Se non sei iscritto al servizio, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni: clicca qui.

OFFERTE PRIME DAY 2025

I migliori smartphone

Per l’inizio del Prime Day abbiamo selezionato cinque smartphone che catturano l’attenzione per lo sconto e per il risparmio. Alla fine del paragrafo trovate una lista con tutti i migliori telefoni che puoi acquistare oggi, anche con prezzi che sfiorano solo i 100 euro.

iPhone 16. Un’offerta flash imperdibile con uno sconto del 27% che ti permette di risparmiare quasi 300 euro . L’iPhone 16 è disponibile con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo modello di punta di Apple offre prestazioni eccezionali grazie al suo processore A18 di ultima generazione, una fotocamera avanzata per scatti e video con una qualità professionale, e un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che garantisce colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza utente fluida e coinvolgente. Sempre in offerta al minimo storico troviamo anche l’iPhone 16 Pro (sconto del 22%) e l’iPhone 16e (sconto del 18%).

che ti permette di risparmiare . L’iPhone 16 è disponibile con la possibilità di pagarlo in . Questo modello di punta di Apple offre prestazioni eccezionali grazie al suo processore di ultima generazione, una fotocamera avanzata per scatti e video con una qualità professionale, e un che garantisce colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza utente fluida e coinvolgente. Sempre in offerta al troviamo anche l’iPhone 16 Pro (sconto del 22%) e l’iPhone 16e (sconto del 18%). Xiaomi 14T. Oggi è il momento perfetto per acquistare lo Xiaomi 14T con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare 250 euro . Questo smartphone è la scelta ideale per chi cerca un telefono top di gamma a un prezzo accessibile. Lo Xiaomi 14T è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione SuperHD, un potente processore Mediatek Dimensity 8300 Ultra per gestire qualsiasi applicazione o gioco e un comparto fotografico avanzato con tripla fotocamera posteriore e sensore principale da 50 megapixel che cattura immagini nitide e ricche di dettagli, realizzato in collaborazione con Leica.

Oggi è il momento perfetto per acquistare lo con uno che ti fa risparmiare . Questo smartphone è la scelta ideale per chi cerca un telefono top di gamma a un prezzo accessibile. Lo Xiaomi 14T è dotato di un con risoluzione SuperHD, un potente processore per gestire qualsiasi applicazione o gioco e un comparto fotografico avanzato con tripla fotocamera posteriore e sensore principale da che cattura immagini nitide e ricche di dettagli, realizzato in collaborazione con Leica. Galaxy A56. M inimo storico con uno sconto del 34% . Questo telefono si posiziona tra la fascia media e i top di gamma, assicurando prestazioni eccellenti per ogni tipo di utilizzo. Il Galaxy A56 è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD, le prestazioni sono assicurate dal processore Samsung Exynos 1580 e offre una versatile tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel , oltre a una batteria a lunga durata.

con uno . Questo telefono si posiziona tra la fascia media e i top di gamma, assicurando prestazioni eccellenti per ogni tipo di utilizzo. Il Galaxy A56 è dotato di un con risoluzione FullHD, le prestazioni sono assicurate dal processore e offre una versatile tripla fotocamera posteriore con sensore principale da , oltre a una batteria a lunga durata. OnePlus Nord CE4 Lite. Un’ offerta lampo in vista del Prime Day ti permette di avere il OnePlus Nord CE4 Lite a meno di 180 euro . Questo smartphone si conferma una scelta eccellente nella fascia media, offrendo un’esperienza utente fluida e affidabile. Il OnePlus Nord CE4 Lite è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120Hz, un processore Snapdragon 695 e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel , rendendolo un dispositivo versatile e funzionale.

Un’ in vista del Prime Day ti permette di avere il a . Questo smartphone si conferma una scelta eccellente nella fascia media, offrendo un’esperienza utente fluida e affidabile. Il OnePlus Nord CE4 Lite è dotato di un con refresh rate fino a 120Hz, un processore e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da , rendendolo un dispositivo versatile e funzionale. realme 12+. Un affare imperdibile con uno sconto del 45% per il realme 12+, un prezzo mai visto prima. Lo smartphone si distingue per il suo design elegante e un’interessante scheda tecnica, a partire dal display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7050 e presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, garantendo scatti di alta qualità.

iPhone 16

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Galaxy S25 Ultra

Xiaomi 14T

Samsung Galaxy S24

Galaxy A56

OnePlus Nord CE 4 Lite

realme 12+

Motorola Edge 50 Neo

Poco C75

I migliori smartwatch

Grande scelta anche tra gli smartwatch. Qui in basso torvi le promo del Prime Day più significative, mentre in basso il banner con altri orologi che trovi sempre in promo e al minimo storico.

Apple Watch Ultra 2. Oggi è l’occasione perfetta per l’ Apple Watch Ultra 2 , con uno sconto del 18% che lo porta al suo minimo storico . Tra le migliori promo del Prime Day, è progettato per gli sportivi e gli amanti dell’avventura. L’Apple Watch Ultra 2 è dotato di un display Retina sempre attivo ultra-luminoso, GPS di precisione a doppia frequenza, una resistenza all’acqua fino a 100 metri e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui l’ECG e la misurazione dell’ossigeno nel sangue. La sua robustezza e l’autonomia estesa lo rendono ideale per le attività più estreme.

Oggi è l’occasione perfetta per l’ , con uno che lo porta al suo . Tra le migliori promo del Prime Day, è progettato per gli sportivi e gli amanti dell’avventura. L’Apple Watch Ultra 2 è dotato di un sempre attivo ultra-luminoso, GPS di precisione a doppia frequenza, una resistenza all’acqua fino a 100 metri e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui l’ECG e la misurazione dell’ossigeno nel sangue. La sua robustezza e l’autonomia estesa lo rendono ideale per le attività più estreme. Galaxy Watch7. Un’offerta da non perdere, con uno sconto superiore al 40% che lo porta a un prezzo mai visto prima. Il Galaxy Watch7 combina eleganza e tecnologia avanzata ed è dotato di un display luminoso, un potente processore per un’esperienza fluida, e funzionalità complete per il monitoraggio della salute e del fitness, inclusi sensori per la composizione corporea, il monitoraggio del sonno e un’ampia gamma di modalità sportive. È il compagno ideale per la vita di tutti i giorni e per l’attività fisica.

Apple Watch Ultra 2

Garmin fenix 8

Garmin fenix 7X Pro Solar

Garmin vivoactive 5

Galaxy Watch 7

SUUNTO 9 Peak Pro

Google Pixel Watch 2

Polar Grit X2 Pro

Amazfit GTR 3

PC e tablet in offerta al Prime Day

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo PC, il Prime Day è il giorno perfetto. Trovi tante promo interessanti e con sconti mai visti prima. E se cerchi un dispositivo versatile, ci sono in offerta anche i tablet. Ne abbiamo selezionati un paio, mentre in basso trovi i banner con tutte le migliori promo del momento.

ASUS TUF Gaming A15. Per gli appassionati di gaming, l’ASUS TUF Gaming A15 è in offerta con un 38% di sconto ,nuovo minimo storico . Questo PC portatile è progettato per le sessioni di gioco più intense, equipaggiato con un potente processore AMD Ryzen 7 e una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060 , che assicurano un’esperienza di gioco fluida e immersiva su uno schermo da 15.6 pollici Full HD a 144Hz .

Per gli appassionati di gaming, l’ASUS TUF Gaming A15 è in offerta con un ,nuovo . Questo PC portatile è progettato per le sessioni di gioco più intense, equipaggiato con un potente processore e una scheda grafica dedicata , che assicurano un’esperienza di gioco fluida e immersiva su uno schermo . ASUS Vivobook Go 15. Un’opportunità da non perdere per l’ASUS Vivobook Go 15, disponibile con un 35% di sconto e un prezzo accessibile a tutti. Questo portatile è ideale per la produttività quotidiana e l’intrattenimento, offrendo un design leggero e compatto. Il Vivobook Go 15 è dotato di un efficiente processore AMD Ryzen 5 , un luminoso display da 15.6 pollici Full HD e una batteria a lunga durata, rendendolo perfetto per studenti e per chi viaggia molto e ha bisogno di un PC compatto.

Un’opportunità da non perdere per l’ASUS Vivobook Go 15, disponibile con un e un prezzo accessibile a tutti. Questo portatile è ideale per la produttività quotidiana e l’intrattenimento, offrendo un design leggero e compatto. Il Vivobook Go 15 è dotato di un efficiente processore , un luminoso e una batteria a lunga durata, rendendolo perfetto per studenti e per chi viaggia molto e ha bisogno di un PC compatto. Galaxy Tab S10+. Approfitta di uno sconto del 26% e del minimo storico per il Galaxy Tab S10+ . Questo tablet di fascia alta di Samsung offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo ampio display Dynamic AMOLED 2X da 12.4 pollici con risoluzione elevatissimal. È alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9300+ , garantendo prestazioni elevate per multitasking e giochi. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore e una fotocamera frontale da 12 megapixel , perfette per videochiamate e scatti di qualità.

Approfitta di uno e del per il . Questo tablet di fascia alta di Samsung offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo ampio con risoluzione elevatissimal. È alimentato da un processore , garantendo prestazioni elevate per multitasking e giochi. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore e una fotocamera frontale da , perfette per videochiamate e scatti di qualità. Galaxy Tab A9+. Con uno sconto del 49%, il tablet di Samsung costa praticamente la metà e fai un supera affare. Questo tablet versatile è dotato di un display da 11.0 pollici, ideale per l’intrattenimento e la produttività quotidiana. Le prestazioni sono assicurate da un processore Snapdragon 695 con a supporto 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. Dispone di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel, adatte per qualsiasi esigenza.

Apple Mac mini

Microsoft Surface Pro

ASUS TUF Gaming A15

HP 27-cr0003sl All-in-One

ASUS Vivobook Go 15

Galaxy Tab S10+

Lenovo Tab M11

Samsung Galaxy Tab A9+

Le migliori cuffie Bluetooth

Le cuffie Bluetooth sono le migliori compagne d’avventura nelle vacanze estive. E in questo Prime Day di Amazon ci sono tante soluzioni a buon prezzo da non farsi sfuggire. Le trovi tutte raccolte qui in basso.

AirPods Pro 2. Oggi è il giorno ideale per le AirPods Pro 2 , con uno sconto del 32% che le porta al loro minimo storico . Queste cuffie in-ear di Apple offrono un’esperienza audio immersiva grazie alla cancellazione attiva del rumore e alla modalità Trasparenza adattiva . Sono dotate del chip H2 , che garantisce una qualità sonora superiore, audio spaziale personalizzato e una durata della batteria estesa, rendendole perfette per ascoltare musica, effettuare chiamate e interagire con i tuoi dispositivi Apple.

Oggi è il giorno ideale per le , con uno che le porta al loro . Queste cuffie in-ear di Apple offrono un’esperienza audio immersiva grazie alla e alla . Sono dotate del chip , che garantisce una qualità sonora superiore, audio spaziale personalizzato e una durata della batteria estesa, rendendole perfette per ascoltare musica, effettuare chiamate e interagire con i tuoi dispositivi Apple. Beats Studio Pro. Un’offerta imperdibile per le Beats Studio Pro, con uno sconto del 51% che fa crollare il prezzo. Queste cuffie over-ear offrono un’esperienza d’ascolto di alta qualità con cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità Trasparenza. Le Studio Pro sono progettate per un comfort prolungato e un audio potente, ideali per gli amanti della musica che cercano bassi profondi e un suono bilanciato, con una notevole autonomia della batteria e compatibilità con i dispositivi Apple e Android.

AirPods Pro 2

Beats Studio Pro

Marshall Major IV

Sony WH-1000X

Sennheiser MOMENTUM 4

Beats Solo 4

Sennheiser HD 599

Beats Fit Pro

Le migliori friggitrici ad aria

Semplicemente la regina della cucina. Se vuoi risparmiare decine di euro e approfittare del minimo storico, ecco alcune promo sulle friggitrici ad aria che non puoi farti scappare.

Moulinex Easy Fry Mega. Prezzo in picchiata e sconto mai visto prima. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega è disponibile con un incredibile sconto del 42% e raggiunge il suo minimo storico . Questa friggitrice ad aria è perfetta per cucinare in modo sano e veloce per tutta la famiglia, permettendoti di preparare una vasta gamma di piatti con meno grassi, mantenendo il sapore e la croccantezza. Puoi scegliere tra 8 diversi programmi di cottura , che vanno dalle classiche patate al forno fino alle verdure alla griglia.

Prezzo in picchiata e sconto mai visto prima. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega è disponibile con un incredibile e raggiunge il suo . Questa friggitrice ad aria è perfetta per e veloce per tutta la famiglia, permettendoti di preparare una vasta gamma di piatti con meno grassi, mantenendo il sapore e la croccantezza. Puoi scegliere tra , che vanno dalle classiche patate al forno fino alle verdure alla griglia. Friggitrice ad aria Princess. Un’offerta imperdibile per la friggitrice ad aria Princess, con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Questo modello offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendo la cucina sana accessibile a tutti. È ideale per friggere, cuocere al forno, grigliare e arrostire, garantendo risultati croccanti e gustosi con l’utilizzo minimo di olio. Cestello abbastanza grande per cucinare cibo per un massimo di 4-5 persone. 12 programmi di cottura tra cui scegliere.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega

Friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL

Friggitrice ad aria Cosori Blaze

Friggitrice ad aria Princess

Friggitrice ad aria Electrolux

I migliori robot aspirapolvere e scope elettriche

Se vuoi migliorare la pulizia della tua abitazione, ecco una selezione dei migliori robot aspirapolvere e aspirapolvere che trovi in promo per il Prime Day di Amazon.

NARWAL Freo X Ultra. Un’occasione incredibile con uno sconto del 55% che ti fa risparmiare più di 500 euro . Il NARWAL Freo X Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione che combina una grande potenza di aspirazione con funzionalità di lavaggio avanzate. È l’alleato perfetto per una pulizia profonda e automatica della casa, gestendo sporco e macchie con efficacia e intelligenza.

Un’occasione incredibile con uno che ti fa risparmiare . Il NARWAL Freo X Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione che combina una grande potenza di aspirazione con funzionalità di lavaggio avanzate. È l’alleato perfetto per una pulizia profonda e automatica della casa, gestendo sporco e macchie con efficacia e intelligenza. Tineco FLOOR ONE S6. Approfitta di uno sconto del 40% per la Tineco FLOOR ONE S6, che raggiunge il suo minimo storico. Questa scopa elettrica senza filo è la soluzione perfetta per la pulizia dei pavimenti, capace di aspirare e lavare contemporaneamente. Ideale per rimuovere lo sporco ostinato e le macchie, lascia le superfici impeccabili e asciutte in poco tempo, rendendo le pulizie domestiche rapide ed efficienti.

DREAME L10s Ultra Gen2

DREAME L10s ProGen2

Scopa elettrica Samsung Jet 75E

ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI

Tineco iFLOOR 5 Breeze

Tineco FLOOR ONE S6

Tineco FLOOR ONE S7

NARWAL Freo X Ultra

NARWAL Freo Z Ultra

Le migliori macchine per il caffè

Macchina caffè De’Longhi. Un’ottima occasione per gli amanti del caffè. Grazie allo sconto del 31% di sconto , trovi questa macchina per il caffè De’Longhi a meno di 90 euro . Soluzione perfetta per chi cerca la semplicità e la qualità nella preparazione del caffè espresso a casa. Con il suo design compatto e le funzioni intuitive, ti permette di gustare un caffè come quello del bar ogni mattina.

Un’ottima occasione per gli amanti del caffè. Grazie allo sconto del , trovi questa macchina per il caffè De’Longhi a . Soluzione perfetta per chi cerca la semplicità e la qualità nella preparazione del caffè espresso a casa. Con il suo design compatto e le funzioni intuitive, ti permette di gustare un caffè come quello del bar ogni mattina. De’Longhi Icona Vintage. Oggi trovi la De’Longhi Icona Vintage con unosconto del 46%, pagandola praticamente la metà. Questa macchina per il caffè espresso unisce l’estetica retrò e l’eleganza senza tempo con la tecnologia più avanzata per un caffè perfetto. Ideale per chi desidera un tocco di stile in cucina senza rinunciare alla qualità dell’espresso e alla possibilità di preparare cremosi cappuccini.

Macchina caffè De’Longhi EC260.BK

Macchina caffè De’Longhi Icona Vintage

Bialetti Moka Timer

Bialetti Gioia

Macchina caffè Gaggia

NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi

I prodotti Amazon

Per ultimi, ma non per importanza, i prodotti Amazon. Anche in questo Prime Day troviamo in promo i prodotti realizzati dal sito di e-commerce con sconti incredibili e che ti fanno approfittare del minimo storico. Come ad esempio i Fire TV Stick, oppure gli smart speaker Echo. Abbiamo raccolto tutte le migliori offerte qui in basso.

Fire TV Stick 4K. Con la promo del Prime Day il prezzo è crollato per la Fire TV Stick 4K , disponibile con uno sconto del 46%. Questo dispositivo trasforma qualsiasi televisore in uno Smart TV, offrendo accesso a migliaia di film e serie TV in risoluzione 4K Ultra HD . Con il supporto per HDR e Dolby Vision, e l’integrazione di Alexa, potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità d’immagine eccezionale e un controllo vocale intuitivo.

, disponibile con uno Questo dispositivo trasforma qualsiasi televisore in uno Smart TV, offrendo accesso a migliaia di film e serie TV in risoluzione . Con il supporto per HDR e Dolby Vision, e l’integrazione di Alexa, potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità d’immagine eccezionale e un controllo vocale intuitivo. Echo Pop. Un’occasione imperdibile per l’Echo Pop, con un 58% di sconto che lo porta a costare solamente 22,99 euro. Questo altoparlante smart compatto è la soluzione perfetta per iniziare a rendere la tua abitazione smart. Con Alexa integrata, puoi chiedere musica, controllare dispositivi smart compatibili, impostare timer, ottenere risposte alle tue domande e molto altro, il tutto con la tua voce.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Echo Pop

Echo Dot

Amazon Kindle

Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Echo Auto