IPhone 16 e sconti fino al 90%: le offerte shock di Amazon

Nuovo mese e nuova tornata di sconti su Amazon. Anche per questo inizio di maggio il sito di e-commerce ci ha riservato tante nuove offerte per alcuni dei prodotti più acquistati e amati dagli utenti. E come ogni settimana noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti per i prodotti tech come smartphone, smartwatch, smart TV, senza tralasciare gli elettrodomestici diventati sempre più intelligenti in questi ultimi anni.

Troviamo alcune offerte che catturano immediatamente l’attenzione, come ad esempio l‘iPhone 16 disponibile al minimo storico grazie allo sconto IVA che ti fa risparmiare 200 euro (e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero). Sempre in tema smartphone, molto interessante la promo per il Moto g85: lo trovi con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Se, invece, stai cercando una friggitrice ad aria, l’Ariete Airy Fryer XXL è quella che fa per te.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato sono disponibili nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 5 – 11 maggio

Una lista piuttosto lunga e variegata composta da dispositivi molto utili nella vita di tutti i giorni. Oltre ai classici smartphone, questa settimana troviamo in promo anche smartwatch come l’Apple Watch 10 disponibile al minimo storico e con uno sconto che la fa diventare un vero bestseller. Ottima anche l’offerta per lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici: lo sconto del 55% ti fa risparmiare ben 1200 euro. Nella lista trovi anche l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute: lo sconto del 30% ti fa fare un super affare.

Se vuoi accedere direttamente alla pagina prodotto, ti basta cliccare sul link presente nella lista in alto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione di ogni dispositivo e il banner per completare l’acquisto.

iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Maggio non poteva cominciare in modo migliore. Infatti, tra le offerte più interessanti di questa settimana ci sono sicuramente l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Pro disponibili con uno sconto mai visto prima e anche al minimo storico. Vediamo le caratteristiche delle due promo.

L’iPhone 16 nella versione da 128 gigabyte è disponibile a 769 euro grazie allo sconto IVA del 21%. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 64,09 euro al mese, condizioni di acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce. Disponibilità immediata e consegna rapidissima. Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: l’iPhone 16 è uno dei telefoni più apprezzati degli ultimi mesi. La scheda tecnica si basa sul nuovo processore A18 che supporta il sistema di intelligenza artificiale Apple Intelligence che ti mette a disposizione tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Nuovo anche il comparto fotografico grazie al sensore principale Fusion da 48 megapixel.

iPhone 16

In offerta con un super sconto troviamo anche l’iPhone 16 Pro. La versione premium dell’ultimo smartphone Apple è disponibile a un prezzo di 1059 euro, con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 88,25 euro al mese grazie al servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Tra le novità più interessanti c’è lo schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici (il più grande di sempre su questo modello), processore A18 Pro, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, obiettivo ultragrandangolare sempre da 48 megapixel e teleobiettivo 5x. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarlo, è arrivato oggi. Disponibile in diverse colorazioni.

iPhone 16 Pro

Xiaomi 14T Pro

Una validissima alternativa all’iPhone 16 è lo Xiaomi 14T Pro. Si tratta di uno degli ultimi telefoni top di gamma lanciati dal produttore cinese e che puntano tutto sull’ottimo rapporto qualità-prezzo. Soprattutto questa settimana che lo troviamo in offerta con un super sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 549,90 euro, minimo storico su Amazon. Il risparmio è di ben 350 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 45,83 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Uno smartphone dotato dell’ottimo processore MediaTek Dimesity 9300+ e di un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz. A catturare l’attenzione è soprattutto il comparto fotografico realizzato con Leica: fotocamera principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel. Per chiudere una super batteria da 5000mAh che si ricarica in soli 15 minuti.

Xiaomi 14T Pro

Moto g85

Non solo smartphone costosi. Questa settimana su Amazon troviamo in promo anche telefoni con prezzi alla portata di tutti, come ad esempio il Moto g85. Telefono tra i più venduti negli ultimi mesi sul sito di e-commerce e disponibile su Amazon a un prezzo di 177 euro grazie allo sconto del 46%. Lo paghi praticamente la metà e approfitti anche del minimo storico. A questo prezzo è un vero best-buy. Lo smartphone è dotato di una scheda tecnica versatile che lo rende perfetto per qualsiasi utilizzo: schermo pOLED da 6,67 pollici, refresh rate fino a 120 Hz e processore Snapdragon 6S Gen 3 che supporta qualsiasi applicazione. Nella parte posteriore è presente anche una fotocamera professionale da 50 megapixel.

Moto g85

Oppo Enco Buds2 Pro

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti suggeriamo anche utili accessori da avere assolutamente nel tuo zaino. Come ad esempio le cuffie Bluetooth Oppo Enco Buds2 Pro disponibili su Amazon a soli 19 euro grazie allo sconto del 62%. Acquistandole oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Nonostante un prezzo stracciato, queste cuffie Bluetooth Oppo assicurano un’ottima qualità audio: driver dinamico in titanio, riduzione del rumore, compatibili con qualsiasi smartphone e un’autonomia prolungata.

Powerbank da 12000mAh

Ecco un’offerta da non farsi assolutamente sfuggire. Questa settimana su Amazon trovi il powerbank da 12.000mAh con uno sconto fisso dell’86% a cui aggiungere un coupon sconto del 15% e lo paghi solamente 15 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato supera i 100 euro e fai un super affare. Compatibile con qualsiasi telefono, permette di ricaricare rapidamente lo smartphone per almeno un paio di volte. Utilissimo da avere sempre dentro lo zaino.

Garmin epix Pro Gen 2

Da questa settimana torna in offerta anche il Garmin epix Pro Gen2, smartwatch super resistente disponibile su Amazon a un prezzo di 599 euro grazie allo sconto del 30%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Uno smartwatch unico nel suo genere: realizzato con materiali super resistenti e che lo proteggono da cadute, graffi e sbalzi di temperatura. A bordo trovi più di 30 app per lo sport e un set di strumenti per il monitoraggio continuo della salute. Il prezzo è elevato, ma al momento è uno dei migliori smartwatch rugged disponibili sul mercato.

Garmin epix Pro Gen 2

Apple Watch 10

Tra le promo interessanti di questa settimana c’è anche l’Apple Watch 10, l’ultima versione dell’orologio top di gamma dell’azienda di Cupertino. La versione in offerta è quella da 42 mm, la più piccola tra quelle disponibili. Sul sito di e-commerce è disponibile a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare ben 110 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese. Questo ultimo modello è dotato di sensori ancora più avanzati che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e puoi anche effettuare un ECG con l’app dedicata.

Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici

Non possono di certo mancare gli smart TV nella nostra guida all’acquisto con le miglior promo della settimana. E a catturare l’attenzione c’è sicuramente il TV Samsung Neo QLED da 65 pollici disponibile a un prezzo di 998,99 euro grazie allo sconto del 55% su quello di listino. Un risparmio netto di ben 1200 euro che ti fa approfittare del minimo storico. Sul televisore c’è ben poco da dire: uno dei migliori in questa fascia di prezzo grazie al display con Mini LED e il processore NQ4 Gen 2 che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e rendere più realistici i colori. A bordo il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici

Smart TV LG QNED da 50 pollici

Se vuoi spendere un po’ di meno c’è una validissima alternativa: lo smart TV LG QNED da 50 pollici disponibile su Amazon con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo a soli 499 euro. Lo paghi quasi la metà risparmiando 400 euro sul prezzo consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il rapporto qualità-prezzo di questo televisore è elevatissimo ed è difficile trovare di meglio nella fascia medio-alta del mercato. Immagini con risoluzione 4K e dettagli super realistici grazie al processore α5 Gen7. A bordo trovi il sistema operativo webOS 24, una garanzia quando si tratta di smart TV. La puoi anche controllare da remoto utilizzando l’assistente vocale Alexa.

Galaxy Tab S6 Lite

Prezzo imbattibile per il Galaxy Tab S6 Lite. Il tablet di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e lo paghi 197,46 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Puoi anche dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. Il Galaxy Tab S6 Lite è dotato di un’ottima scheda tecnica e lo puoi utilizzare anche per lavorare grazie a uno schermo ampio da 10,4 pollici e alla possibilità di collegare una tastiera wireless. Non manca, poi, la S Pen, il pennino di Samsung che trasforma il tablet in un taccuino digitale.

Galaxy Tab S6 Lite

Lavasciuga Candy RapidÒ ROW

Occasione imperdibile per la lavasciuga Candy RapidÒ ROW con cestello da 8 chilogrammi in fase di lavaggio e 5 chilogrammi in asciugatura. Un elettrodomestico compatto, facile da installare e utilissimo per chi ha poco spazio in casa. Su Amazon questa settimana è disponibile a un prezzo di 389 euro grazie allo sconto di 200 euro presente in pagina. La lavasciuga Candy è anche smart e la puoi gestire facilmente utilizzando l’app dello smartphone e scegliere tra più di 60 programmi di lavaggio e asciugature. Non mancano dei cicli rapidi per quando hai poco tempo.

Lavasciuga Candy RapidÒ ROW

Dyson V8 Absolute

Arrivati su Amazon da poco tempo, i prodotti Dyson hanno catturato immediatamente l’attenzione, anche grazie a offerte esclusive. Come ad esempio quella disponibile per l’aspirapolvere Dsyon V8 Absolute che trovi su Amazon a un prezzo di 349 euro grazie allo sconto del 30%. Un risparmio netto di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Tecnologia ciclonica che cattura sporco e detriti, motore digitale Dyson ad alta potenza e una doppia modalità di utilizzo che ti permette di avere l’abitazione sempre pulita e con il minimo sforzo.

Dyson V8 Absolute

iRobot Roomba J7+

L’offerta è veramente speciale. Da oggi su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere iRobot Roomba J7+ al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 39% presente su Amazon che te lo fa pagare 549,90 euro, con un risparmio netto di ben 350 euro. Si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 45,83 euro al mese grazie al servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un robot aspirapolvere top di gamma dotato della stazione per lo svuotamento automatico e di sensori di ultima generazione che, oltre a mappare accuratamente tutta l’abitazione, sono anche in grado di rilevare e superare gli ostacoli. La puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

iRobot Roomba J7+ Grafite

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Torna la super offerta per la macchina per il caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop. Da questa settimana, infatti, è disponibile con uno sconto del 32% e la paghi solamente 66,90 euro. La promo, però, non finisce qui. Infatti, ricevi anche quattro buoni per un valore complessivo di 90 euro utili per acquistare le capsule Nespresso. Una promo unica nel suo genere che ti permette di risparmiare due volte: sull’acquisto della macchinetta e delle capsule. Puoi preparare di tutto, dal caffè al ginseng.

Ariete Airy Fryer XXL

Un altro prodotto che non può mai mancare nella nostra guida all’acquisto è la friggitrice ad aria. Questa settimana abbiamo optato per l’Ariete Airy Fryer XXL con cestello da 5,5 litri disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 60 euro. Una friggitrice ad aria versatile e multiuso con cui puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno fino alle verdure grigliate. Facilissima da utilizzare, è perfetta per una famiglia composta da 3-5 persone.

