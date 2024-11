Black Friday, i migliori smartphone in offerta: sconti fino al 70%

Fonte foto: Xiaomi

Il Black Friday 2024 di Amazon è appena cominciato e tra i dispositivi più ricercati e acquistati ci sono sicuramente gli smartphone. Non bisogna nascondersi: i telefoni sono il prodotto tech più amati dagli utenti, soprattutto in eventi come il Black Friday. Inoltre, con l’avvicinarsi del Natale, in molti cercano l’offerta giusta per risparmiare qualche centinaio di euro. Amazon ti viene incontro non solo con le promo del Black Friday, ma anche con il periodo di reso allungato rispetto al normale. Per tutti gli smartphone che acquisti durante il Black Friday, hai tempo fino al 15 gennaio 2025 per effettuare il reso gratuito.

Per il Black Friday 2024 Amazon ha fatto le cose in grande e ha puntato molto sugli smartphone. Non è un caso che in offerta troviamo tantissimi modelli e per tutte le tasche. Si va dai classici top di gamma di ultima generazione come il Galaxy S24 e il OnePlus 12, ma anche modelli con prezzi più contenuti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo come il OnePlus Nord CE 4 Lite o il Redmi Note 13. A catturare l’attenzione c’è anche il Poco C75, smartphone lowcost lanciato da poche settimane sul mercato e disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 76% che fa crollare il prezzo. Non a caso è uno dei telefoni più acquistati in questi ultimi giorni. Inoltre, non potevano di certo mancare gli iPhone. Per l’occasione sul sito di e-commerce trovi una vasto assortimento di smartphone Apple: dall’ultimo iPhone 16 disponibile al minimo storico fino all’iPhone 14. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ti consigliamo di approfittare immediatamente delle ottime offerte disponibili su Amazon: le scorte sono limitate e potrebbero terminare molto presto, ben prima del 2 dicembre, giorno in cui si concluderà l’evento Black Friday di Amazon. Ti ricordiamo che per molti prodotti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Black Friday 2025: tutti gli iPhone in offerta

In un grande evento come il Black Friday non potevano di certo mancare loro. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo smartphone Apple, è arrivato oggi. Su Amazon trovi in offerta tutta la gamma più recente, a partire proprio dall’iPhone 16. Il nuovo smartphone Apple è in promo con un interessante sconto che permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, sia per la versione con 128 gigabyte di memoria interna, sia per quella da 256 gigabyte. Le novità del nuovo iPhone 16 sono molto interessanti. A partire dal processore A18 progettato per l’intelligenza artificiale e il sistema di fotocamere posteriori con obiettivi di nuova generazione. Altra novità è il tasto fisico presente sul bordo laterale che ti permette di gestire l’app fotocamera come se avessi tra le mani una macchinetta professionale. Amazon ti permette anche di pagare il telefono in 5 rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile per acquistare il nuovo iPhone a condizioni uniche.

iPhone 16 – 128 GB

iPhone 16 – 256 GB

iPhone 16 Plus – 256 GB

Se vuoi spendere un po’ di meno e avere tra le mani uno smartphone altrettanto prestazionale c’è l’iPhone 15. Lo smartphone top di Apple è disponibile a un prezzo di 731,99 euro con uno sconto del 17% rispetto a quello di listino. Un prezzo da vero best-buy e non a caso è uno dei telefoni più venduti su Amazon in questo ultimi giorni. Continuerà a ricevere gli aggiornamenti di sistema di Apple per diversi anni e assicura prestazioni ancora al top. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 146,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

iPhone 15

A un prezzo ancora più basso trovi l‘iPhone 14. Uscito sul mercato da circa due anni, resta un’ottima alternativa per chi vuole spendere il giusto e acquistare un telefono con ottime componenti. Grazie allo sconto del 21% il prezzo scende a soli 599 euro. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

iPhone 14

Poco C75

Su Amazon è l’offerta del momento, e non potrebbe essere altrimenti. Parliamo del Poco C75, smartphone lowcost lanciato da pochissimo da Xiaomi (Poco è un sub-brand del colosso cinese), e che su Amazon è disponibile con uno sconto di ben il 76% che fa crollare il prezzo a soli 119 euro per la versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Per il modello un po’ più performante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna il prezzo sale a 139,90 euro e lo sconto è del 72%.

Lo smartphone è veramente molto valido. Schermo ampio da 6,88 pollici con risoluzione FHD e refresh rate elevato. Ottimo anche il comparto fotografico grazie al sensore principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale che migliora la qualità degli scatti. Infine, non manca una batteria eccezionale da 5.160 mAh che ti dura tutto il giorno e che si ricarica anche velocemente. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato.

Poco C75

Poco C75

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro

Nella fascia dei top di gamma, una delle migliori offerte che puoi trovare durante il Black Friday di Amazon è sicuramente quella disponibile per il Google Pixel 8 e il Google Pixel 8 Pro. I due telefoni dell’azienda di Mountain View sono protagonisti di due promo mai viste prime. Il Pixel 8 lo trovi a un prezzo di 479 euro con uno sconto del 40% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero, mentre il Google Pixel 8 Pro a un prezzo di 597 euro con uno sconto che raggiunge il 46%.

Parliamo di due telefoni veramente molto validi, con componenti di ultima generazione progettate appositamente per l’intelligenza artificiale. Prestazioni elevate e una qualità degli scatti e dei video che difficilmente trovi su altri modelli. A questo prezzo sono tra i migliori telefoni che puoi acquistare durante il Black Friday. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate e ottenere condizioni veramente uniche.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Galaxy S24+

Non poteva certo mancare un telefono della gamma Galaxy S24. La scelta è caduta sul Galaxy S24 Plus disponibile con un ottimo sconto del 33% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Lo smartphone è perfetto per chi è alla ricerca di un display ampio con una luminosità elevata e una risoluzione QHD. Le prestazioni sono elevatissime e la presenza del sistema Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone lo impreziosisce ulteriormente. Fotocamera professionale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Una delle migliori scelte che puoi fare se cerchi un telefono Samsung potente e affidabile.

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Gamma Redmi Note 13

Poteva mancare tra le offerte del Black Friday di Amazon la gamma Redmi Note 13, una delle più vendute di questo 2024? Certo che no. E infatti in offerta troviamo non solo il modello entry level (il Redmi Note 13), ma anche il Redmi Note 13 Pro Plus, la versione top di gamma caratterizzata da una scheda tecnica che cattura immediatamente l’attenzione.

Partiamo dal Redmi Note 13. Lo smartphone di Xiaomi è in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo a soli 149 euro. Per il telefono si tratta del minimo storico e non tenerlo in considerazione se stai valutando quale smartphone lowcost acquistare è un grosso errore. Parliamo di un dispositivo affidabile, dalle prestazioni più che discrete e dotato anche di una fotocamera da 108 megapixel che permette di scattare delle buone foto. La batteria ti accompagna per più giorni con un utilizzo normale del telefono. Oltre a pagarlo poco hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Redmi Note 13

Se cerchi un telefono un po’ più performante, hai a disposizione anche il Redmi Note 13 Pro+. Lo smartphone è disponibile al minimo storico a un prezzo di 369,90 euro, con un risparmio netto di un centinaio di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Lo smartphone si posiziona in una fascia di prezzo molto affollata, ma riesce a catturare l’attenzione grazie al processore MediaTek che assicura buone prestazioni e soprattutto alla fotocamera principale da 200 megapixel, la stessa presente su dispositivi molto più costosi. Un telefono top a un prezzo abbordabile.

Redmi Note 13 Pro Plus

Xiaomi 12 Pro

Tra le offerte disponibili per il Black Friday è una di quelle che ha catturato maggiormente l’attenzione, e non potrebbe essere altrimenti. Parliamo dello Xiaomi 12 Pro, smartphone top di gamma del produttore cinese disponibile con uno sconto eccezionale del 52% che fa scendere il prezzo a soli 439,90 euro. Si tratta del minimo storico per questo telefono premium uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che resta ancora molto affidabile. Prezzo a cui solitamente acquisti un medio di gamma, mentre qui siamo su un livello superiore come si intuisce facilmente dalla tripla fotocamera posteriore con tre sensori tutti da 50 megapixel. Ottime prestazioni assicurate dal processore Snapdragon e uno schermo ampio e molto fluido. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Non farti scappare questa opportunità.

Xiaomi 12 Pro

OnePlus 12

Tra gli smartphone premium impossibile non citare il OnePlus 12. Lo smartphone "di bandiera" del produttore cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 738,28 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e puoi dilazionare l’acquisto in 5 rate a tasso zero. Il telefono si caratterizza per la presenza del sistema fotografico di quarta generazione prodotto da Hasselblad, una delle aziende leader nel settore della fotografia. Oltre a sensori fotografici top di gamma come quello principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, a bordo trovi anche un processore Snapdragon di ultimissima generazione e uno schermo AMOLED Super Fluid 2K con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La batteria da 5400mAh è la ciliegina sulla torta che ti permette di utilizzare il telefono alle massime delle possibilità senza il timore di restare senza carica.

OnePlus 12

Xiaomi 14T

Offerta esclusiva Amazon da non farsi scappare. Su Amazon trovi lo Xiaomi 14T a un prezzo di 467 euro con uno sconto del 28%. L’offerta Black Friday è molto interessante perché parliamo di un telefono lanciato da circa un mese e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che banale. Il sistema di fotocamere è stato realizzato da Xiaomi insieme a Leica e ha permesso al telefono di diventare uno dei migliori camera phone usciti in questi ultimi mesi. Le prestazioni sono ottime grazie al processore di ultima generazione MediaTek 8300-Ultra, supportato anche da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. La batteria con ricarica rapida è il degno finale per un telefono che si caratterizza per un rapporto qualità-prezzo veramente elevato.

Xiaomi 14T

CMF Phone 1

Il nome dello smartphone molto probabilmente ti dirà poco, ma dagli esperti è uno dei migliori telefoni lanciati nel 2024 nella sua fascia di riferimento. Parliamo del CMF Phone 1, telefono lowcost in offerta in questo Black Friday a un prezzo di 179,90 euro, con uno sconto del 25%. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica dello smartphone è veramente molto interessante, a partire dal processore MediaTek 7300 pensato per telefoni di fascia superiore e con router 5G all’interno. Ottima anche la fotocamera principale da 50 megapixel prodotta da Sony e che di certo non ti delude. Batteria da 5.000mAh e schermo Super AMOLED da 6,67 pollici con una luminosità elevata. Rapporto qualità-prezzo veramente unico.

CMF Phone 1

OnePlus Nord CE 4 Lite

Altro smartphone medio di gamma in promo con uno sconto esclusivo Amazon che cattura l’attenzione: il OnePlus Nord CE 4 Lite. Il telefono è disponibile a un prezzo di 212 euro con uno sconto del 36% e risparmi poco più di 100 euro. Si tratta del minimo storico e anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Parliamo di uno di quei smartphone che non ti delude mai ed è molto affidabile. Schermo ampio e luminoso, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria con un’autonomia che ti copre l’intero giorno senza problemi. In più l’affidabilità di OnePlus e un sistema operativo agile e veloce.

OnePlus Nord CE 4 Lite