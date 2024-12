Amazon, i migliori smartphone da regalare a Natale

Fonte foto: georgeclerk/iStock

Il Natale è oramai alle porte e in queste ultime settimane che ci separano dal 25 dicembre bisogna accelerare con i regali da fare al partner, amici, parenti e familiari. Se c’è un oggetto che in questi anni è diventato il regalo più richiesto a Natale, è sicuramente lo smartphone. Il telefono è oramai una sorta di "bene rifugio": chi lo riceve lo apprezza tantissimo, e chi lo acquista sa di andare a colpo sicuro. Il grosso problema, però, è sapere quale smartphone regalare a Natale. L’iPhone è sicuramente il modello più inflazionato, ma ci sono anche delle ottime alternative per chi vuole spendere di meno.

Fortunatamente in nostro soccorso arriva anche Amazon. Il sito di e-commerce è diventato oramai uno dei negozi punto di riferimento per i regali natalizi e permette anche di fare degli ottimi affari risparmiando centinaia di euro. Ma non solo. In molti casi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e diminuire l’esborso iniziale. Inoltre, per venire incontro agli utenti, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato i migliori smartphone che puoi regalare per Natale, approfittando anche di un ottimo sconto. Ci sono modelli per tutti i gusti, dagli iPhone fino ai modelli che costano solamente poco più di 100 euro.

iPhone

Se la vostra idea regalo per Natale è l’iPhone, Amazon viene in vostro soccorso scontando non solo l’ultima versione uscita (l’iPhone 16), ma anche tutte quelle precedenti e hai la possibilità di fare degli ottimi affari, approfittando sia del minimo storico sia della possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Partiamo dall’ultima versione uscita sul mercato. In offerta su Amazon ci sono tutti modelli presentati da Apple, a partire dall’iPhone 16 fino ad arrivare all’iPhone 16 Pro Max. Lo sconto si aggira sui cento euro, un’ottima cifra per un telefono che difficilmente trovi in promo, anche a causa del lancio sul mercato avvenuto solamente due mesi fa. Oltre allo sconto, Amazon offre delle condizioni di acquisto migliori rispetto ai competitor anche per altri due motivi: la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025. In questo modo puoi acquistarlo oggi e avere tempo a sufficienza per regalarlo per Natale ed effettuare eventualmente il reso.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16

Se volete spendere un po’ di meno, ma acquistare comunque un iPhone, puoi optare per i modelli precedenti. Dall’iPhone 15 all’iPhone 13, li trovi tutti in promo su Amazon con sconti che superano il 20%. Ottime occasioni per telefoni ancora super validi e che vengono continuamente aggiornati da Apple. E con il pagamento in 5 rate a tasso zero diventano tra i migliori smartphone da regalare a Natale.

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 13

Galaxy S24 Ultra

La miglior alternativa all’iPhone 16 è inevitabilmente il Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è in promo con uno sconto di ben il 32% e risparmi più di 500 euro sul prezzo di listino. Prezzo al minimo storico che pareggia quello del Black Friday e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il Galaxy S24 Ultra è un telefono con pochi eguali sul mercato. Schermo con una diagonale da ben 6,8 pollici e ad altissima risoluzione, quadrupla fotocamera posteriore e una batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Il punto forte è il comparto fotografico: il sensore principale è da 200 megapixel ed è supportato da due teleobiettivi che fanno veramente la differenza. Inoltre, è dotato anche della S Pen, il pennino che all’occorrenza trasforma lo smartphone in un taccuino digitale e ti permette di prendere appunti, disegnare e fare tantissime altre cose.

Galaxy S24 Ultra

Google Pixel 9

Quando si deve valutare l’acquisto di uno smartphone in pochi considerano il Google Pixel 9, commettendo, però, un grosso errore. Lo smartphone di Google è uno dei migliori usciti quest’anno e porta l’intelligenza artificiale all’interno dei telefoni a un nuovo livello. Il merito è dell’integrazione di Gemini e di Google AI e del nuovo processore Tensor G4 che rende possibile l’elaborazione istantanea di un numero elevatissimo di dati. Con gli strumenti di intelligenza artificiale che ti mette a disposizione Google puoi rendere ogni immagine scattata un piccolo quadro e fare modifiche impensabili fino a un paio di anni fa. Hai anche la garanzia di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo Android per ben sette anni. Grazie alle offerte di Natale di Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 22% che ti fa risparmiare ben 200 euro. Lo puoi pagare anche in 5 rate da 139,80 euro al mese.

Google Pixel 9

Xiaomi 14T

Uno degli ultimi telefoni a debuttare in questo 2024 è lo Xiaomi 14T. Smartphone top di gamma molto interessante grazie alla rinnovata partnership tra il produttore cinese e Leica per il comparto fotografico. Leica ha progettato gli obiettivi e ha ottimizzato il sistema fotografico, permettendo allo Xiaomi 14T di essere uno dei migliori telefoni della sua fascia di prezzo. Su Amazon è anche disponibile in promo grazie allo sconto speciale del 28% che a fa scendere il prezzo a 469,99 euro, minimo storico e offerta esclusiva del sito di e-commerce. Oltre all’ottimo comparto fotografico, lo Xiaomi 14T è dotato di uno schermo luminoso e con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. La batteria da 5.000mAh con ricarica rapida lo rende uno dei telefoni più interessanti sotto i 500 euro.

Xiaomi 14T

Honor 200

Smartphone tra i più sottovalutati di quest’anno, l’Honor 200 è un’ottima idea regalo per Natale 2024. Se stai valutando un telefono con un rapporto qualità-prezzo unico, questo è quello che fa per te. Partiamo dall’offerta disponibile su Amazon. Oggi lo trovi con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 349,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Risparmi 250 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Anche in questo caso hai la possibilità di fare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025. Passando velocemente alle caratteristiche tecniche, lo smartphone di Honorè dotato di un ottimo display AMOLED progettato per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu anche dopo un utilizzo intenso. A catturare l’attenzione è la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo sempre da 50 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è sempre da 50 megapixel. Prestazioni ottime grazie al processore Snapdragon 7 Gen 3. Batteria da 5200mAh con supporto alla ricarica rapida.

Honor 200

Galaxy A35

Continuano sulla scia degli smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, non possiamo non parlare del Galaxy A35. Smartphone che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma che oggi trovi su Amazon a un prezzo di 243,90 euro grazie allo sconto del 37% disponibile su Amazon. Telefono con un design moderno e con delle linee veramente particolari. Schermo ampio e che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Prestazioni superiori alla media grazie al processore Exynos 1380 progettato e ottimizzato direttamente da Samsung con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti in ogni occasione.

Redmi Note 13 Pro

Il re incontrastato tra i medio di gamma. Parliamo del Redmi Note 13 che non può non rientrare in una guida all’acquisto dedicata agli smartphone da regalare a Natale. Uno dei telefoni più amati in questo 2024 è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a soli 208,05 euro. Lo smartphone è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto: schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità molto elevata. Prestazioni di assoluto livello grazie al processore MediaTek, ma a catturare l’attenzione è assolutamente il comparto fotografico grazie al suo sensore principale da 200 megapixel. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato. Tra i migliori smartphone in assoluto che puoi regalare per Natale

Redmi Note 13 Pro

Moto G85

Il Moto G85 è un ottimo smartphone per chi vuole spendere meno di 200 euro. Uscito sul mercato in questo 2024, il telefono è disponibile in promo su Amazon a soli 191,09 euro, con un risparmio netto di ben 130 euro su quello di listino. Parliamo di uno smartphone tra i migliori che puoi trovare in questa fascia di prezzo grazie a una scheda tecnica senza punti deboli. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen 3, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5.000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. E il comparto fotografico con il sensore principale da 50 megapixel è una garanzia.

Motorola G85

realme 12

Tra gli smartphone che costano poco e hanno un prezzo abbordabile non possiamo non citare il realme 12. Lo smartphone lowcost è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 39% che fa scendere il prezzo a soli 169,99 euro. Il rapporto qualità-prezzo è veramente elevato e lo si intuisce dalla scheda tecnica. Schermo ampio e con una frequenza di aggiornamento da ben 120 Hz. Prestazioni di ottimi livello anche grazie agli 8 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera principale da 108 megapixel e con zoom 3x è di livello superiore e permette di scattare ottime foto in ogni occasione. Batteria da 5.000mAh per arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

realme 12

Redmi Note 13

Prezzo eccezionale per il Redmi Note 13, smartphone simbolo per chi vuole spendere poco. Su Amazon è disponibile con uno sconto che te lo fa pagare solamente 138 euro. Un prezzo veramente stracciato per un ottimo smartphone, tra i migliori tra gli entry-level. Nonostante un prezzo veramente basso, ha tutto quello che puoi richiedere a un dispositivo con questo prezzo. Lo schermo è ampio e con un’ottima risoluzione, prestazioni più che decenti, e una fotocamera da 108 megapixel con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. Il tutto con l’affidabilità che solo Xiaomi ti sa garantire. Se vuoi spendere poco, è lui lo smartphone da regalare per Natale.

Redmi Note 13

Oppo A18

Chiudiamo la lista con i nostri suggerimenti con l’Oppo A18. Questo è lo smartphone perfetto per chi ha un budget intorno ai 100 euro e infatti è disponibile a un prezzo di soli 106 euro, grazie allo sconto del 34% presente in pagina. Non assicura di certo le stesse prestazioni di un iPhone, ma è comunque uno smartphone affidabile con una buona scheda tecnica. Lo schermo è ampio, nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera e la batteria da 5.000 mAh ti permette anche di coprire fino a due giorni. Chiedere di più a questo prezzo è veramente difficile.

Oppo A18