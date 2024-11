Black Friday 2024: le migliori offerte di Amazon

Il Black Friday 2024 di Amazon è iniziato: ecco tutte le migliori offerte per smartphone, smartwatch, smart TV e gli elettrodomestici per la casa.

Si parte! Dalla mezzanotte del 21 novembre è cominciato il Black Friday 2024 di Amazon, un evento lunghissimo e che durerà fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre (il Cyber Monday, la giornata dedicata ai dispositivi tech che arriva dopo il "venerdì nero"). Saranno più di dieci giorni dedicati alle offerte con tantissime sorprese e con tantissimi prodotti in sconto. Amazon ha preparato l’evento a puntino e, oltre promo anticipate che abbiamo già visto nei giorni precedenti, ha riservato una serie di sconti lampo per questi dodici giorni.

Parliamo delle offerte WOW che per questo Black Friday 2024 cambiano faccia. Ogni giorno sarà dedicato a una categoria di prodotto specifica con una decina di prodotti selezionati disponibili con uno sconto mai visto prima. Noi di Libero Tecnologia seguiremo tutto il Black Friday in tempo reale e vi proporremo ogni giorno le migliori offerte, sia sul sito sia sia sul canale Telegram dedicato alle offerte (se vuoi conoscere in anteprima le promo più esclusive, iscriviti subito gratis cliccando su questo link). In questo articolo abbiamo raccolto tutte le migliori promo dedicate alla tecnologia e agli elettrodomestici per la casa disponibili fin dalla mezzanotte del 21 novembre.

Le promo eccezionali non mancano e per l’occasione troviamo in offerta anche alcuni prodotti Apple tra i più amati e desiderati, come ad esempio i nuovi iPhone 16. Le promo non si fermano di certo qui e potrai acquistare tantissimi dispositivi al minimo storico, sfruttando anche il pagamento rateale disponibile nella pagina prodotto Amazon. Inoltre, il periodo di reso è stato esteso fino al 15/31 gennaio 2025 (dipende alla tipologia di prodotto) in modo da darti la possibilità di fare anche i primi acquisti in vista del Natale. Insomma, potete sfruttare delle condizioni di acquisto mai viste in precedenza: approfittatene subito.

Black Friday 2024: date e modalità

Dodici giorni di offerte. Il Black Friday 2024 comincia alle ore 00:00 del 21 novembre e termina alle ore 23:59 del 2 dicembre. In questi dodici giorni ci sono alcuni momenti da segnare sul calendario: i primi due giorni nei quali bisognerà essere velocissimi nell’approfittare delle migliori offerte disponibili, il 29 novembre, vero e proprio giorno del "venerdì nero" e infine lunedì 2 dicembre, ultimo giorno dell’evento Amazon e data dedicata solitamente al Cyber Monday.

Rispetto agli anni passati, Amazon ha apportato qualche novità. A partire dalla offerte WOW, le popolari promo lampo dedicate ad alcuni prodotti e che fino allo scorso anno duravano pochissimo tempo. In questo Black Friday 2024 le offerte WOW saranno diverse ogni giorno e avranno una durata più lunga (16 ore, dalle ore 8:00 del mattino fino alle ore 23:45). Ogni giorno queste promo saranno dedicate a una categoria differente e si comincerà subito con i dispositivi tech, i più amati dagli utenti.

I migliori smartphone lowcost

Iniziamo la guida all’acquisto con una delle categorie di prodotto più vendute su Amazon: gli smartphone. Abbiamo diviso i dispositivi per fascia di prezzo: in questo paragrafo trovi i telefoni economici, mentre nel prossimo paragrafo i top di gamma.

Se vuoi spendere poco per acquistare il tuo nuovo telefono o per regalarne uno in vista del Natale, non mancano le opportunità. Anzi. Tra gli smartphone economici troviamo una delle migliori offerte del Black Friday: il Poco C75, dispositivo prodotto da Xiaomi, in promo con uno sconto che arriva fino al 76% e che paghi solamente poco più di 100 euro. Ottima anche la promo disponibile per il Redmi Note 13: uno degli smartphone lowcost più amati dagli utenti è disponibile a meno di 150 euro e assicura ottime prestazioni. Se vuoi alzare un po’ di più l’asticella, troviamo in promo al minimo storico il CMF Phone 1 o il OnePlus Nord CE 4 Lite. Quest’ultimo, per caratteristiche, è un vero medio di gamma, ma grazie allo sconto Black Friday lo paghi solo poco più di 200 euro.

Poco C75

Poco C75

Redmi Note 13

CMF Phone 1

OnePlus Nord CE 4 Lite

Gli smartphone top da comprare al Black Friday 2024

Anche l’iPhone 16 è tra i dispositivi in offerta durante il Black Friday 2024 di Amazon. Il nuovo smartphone top di gamma di Apple è disponibile al minimo storico e con uno sconto che ti fa risparmiare una cifra vicina ai 100 euro. Se ci aggiungi anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, ecco che diventa uno dei migliori affari che puoi fare. Oltre all’ultimo modello Apple, trovi in promo anche le versioni un po’ più datate: l’iPhone 15 e l’iPhone 14. In questo caso lo sconto è più consistente e approfitti del prezzo più basso di sempre.

Se l’obiettivo è sempre quello di acquistare degli smartphone top di gamma con uno sconto elevato, il Google Pixel 8 e il Google Pixel 8 Pro è quanto di meglio tu possa trovare in questo Black Friday 2024 di Amazon. Non stiamo esagerando: il Google Pixel 8 è disponibile con uno sconto del 40%, mentre per il Google Pixel 8 Pro lo sconto sale al 46%. Non stiamo parlando di due telefoni qualsiasi, ma due tra i migliori dispositivi lanciati in questi ultimi anni e progettati appositamente per l’intelligenza artificiale. Ottima alternativa il Galaxy S24+ di Samsung: con lo sconto del 28% risparmi centinaia di euro e acquisti un telefono con un ottimo schermo e con a bordo le funzioni e gli strumenti di Galaxy AI. Infine, se cercate un telefono scattante e performante, il OnePlus 12 con uno sconto del 33% è quello che fa per voi.

iPhone 16 – 128 GB

iPhone 16 – 256 GB

iPhone 16 Plus – 256 GB

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Galaxy S24+

OnePlus 12

iPhone 15

iPhone 14

Xiaomi 12 Pro

I migliori smartwatch

Gli smartwatch sono uno dei prodotti più regalati durante il periodo natalizio e quale miglior momento del Black Friday per fare degli ottimi affari acquistando gli ultimi modelli al minimo storico? Non stiamo esagerando: infatti tra i modelli che troviamo in offerta ci sono anche il Galaxy Watch 7 e il Galaxy Watch FE, le ultime due versioni lanciate sul mercato da Samsung per i suoi smartwatch. Per il Galaxy Watch FE lo sconto è addirittura del 40% e lo paghi solamente poco più di 100 euro. Non mancano nemmeno gli orologi smart di Apple. In promo c’è sia l’Apple Watch 9 (disponibile in tutte le versioni e in tutte le colorazioni) sia l’Apple Watch SE di seconda generazione, la versione lowcost molto amata dagli utenti. Grazie alla promo Black Friday riesci a risparmiare decine di euro e anche a dilazionare il pagamento a rate. Tra le altre offerte da segnalare c’è l’ottimo Garmin epix Pro (Gen 2) al minimo storico e il Garmin Venu 3S, l’orologio dedicato agli amanti dello sport. Se vuoi spendere poco e acquistare un ottimo dispositivo, ti suggeriamo l’Amazfit GTS 2 disponibile con uno sconto del 45%.

Apple Watch 9 – 45mm

Apple Watch SE di seconda generazione – 40 mm

Garmin epix Pro (Gen 2)

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch FE

Amazfit GTS 2

Garmin Venu 3S

Huawei Watch GT 4

Quali smart TV comprare al Black Friday 2024

Eventi come il Black Friday sono anche il momento giusto per acquistare un nuovo smart TV. Se stavate pensando di sostituirlo con un modello lanciato quest’anno, sarete felici di sapere che grazie al Black Friday di Amazon potete risparmiare centinaia di euro su tanti modelli usciti in questo 2024. Come ad esempio il TV LG QNED Serie 85 da 55 pollici che troviamo con uno sconto eccezionale del 46% e risparmi ben 550 euro. Ottime offerte anche per alcuni televisori Samsung lanciati nel 2024 e disponibili al prezzo più basso di sempre. Li trovi di tutte le dimensioni: dal classico 43 pollici fino all’ingombrante 85 pollici. Se, invece, vuoi sperimentare la qualità della tecnologia OLED, c’è il televisore smart LG evo da 55 pollici con uno sconto di quasi 1000 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV Samsung da 43 pollici

Smart TV Samsung da 50 pollici

Smart TV Samsung da 75 pollici

Smart TV Samsung da 85 pollici

LG QNED Serie 85 da 55 pollici

Smart TV LG OLED evo 55 pollici

Sony Bravia da 32 pollici

I PC e i tablet in offerta

Tablet e PC sono diventati oramai strumenti insostituibili nella vita di ogni giorno. Per lavoro, per svago o per studio, sono l’unica soluzione che ci permette di essere sempre collegati con il mondo e di poter lavorare in condivisione con i nostri colleghi anche a centinaia di chilometri di distanza. Grazie al Black Friday di Amazon è possibile fare degli ottimi affari su diversi tablet e PC, sfruttando anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Per quanto riguarda i PC, a catturare l’attenzione sono i nuovi computer prodotti da Microsoft. Modelli con componenti di ultima generazione e dotati del sistema Copilot+, l’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Redmond per il sistema operativo Windows. Un insieme di nuovi strumenti che ti semplifica il lavoro e ti permette di concentrarti solamente sulle cose realmente importanti. Trovi il Microsoft Surface Pro e il Microsoft Surface Laptop con uno sconto superiore al 22% e riesci a risparmiare centinaia di euro. Se ci aggiungi la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate, ecco che il gioco è fatto. Se vuoi spendere un po’ di meno e acquistare un notebook comunque performante, troviamo il Lenovo IdeaPad Slim 3 o l’ottimo Galaxy Book4 (sconto che supera il 40% e lo paghi quasi la metà).

Per quanto riguarda i tablet, invece, a catturare l’attenzione sono le varie versioni di iPad lanciate negli ultimi anni. Oltre all’ultima versione dell’iPad "normale" disponibile al minimo storico, puoi approfittare di ottimi sconti anche per l’iPad di ultima generazione e per l’iPad Pro con processore M4.

Microsoft Surface Pro

Microsoft Surface Laptop

Lenovo IdeaPad Slim 3

Galaxy Book4

MSI Katana 15

ASUS TUF Gaming F15

Huawei MateBook D 14

Asus Vivobook 16

HP Chromebook Plus

iPad decima generazione

iPad Air

iPad Pro 11 pollici con M4

Black Friday 2024: le cuffie Bluetooth

Le occasioni per fare degli affari d’oro sulle cuffie Bluetooth di certo non mancano in questo Black Friday 2024 di Amazon. Di modelli in offerta ce ne sono veramente tanti e adatti a tutte le tasche. Se vuoi spendere poco, ad esempio, puoi acquistare le Redmi Buds 4 Lite che trovi a poco più di 10 euro, oppure le JBL Tune 510 BT disponibili con uno sconto del 50% e che paghi meno di 25 euro. Alzano un po’ di più il budget e la qualità delle cuffie, trovi altri ottimi affari, come le Beats Solo 4 o le Sennheiser Hd 450 Bt, entrambe con sconti che si aggirano sul 30%-40%. Se, invece, sei alla ricerca del meglio che può offrire il mercato in questo momento, ti suggeriamo due modelli: le Sennheiser MOMENTUM 4 e le Bose QuietComfort Ultra. Il prezzo si alza, ma anche la qualità del suono.

Meritano una citazione a parte le AirPods 4. L’ultimo modello lanciato da Apple sul mercato sono già disponibili in offerta. Lo sconto è limitato, ma permette comunque di fare un ottimo affare: a 139 euro sono tra i migliori auricolari che puoi comprare oggi.

Redmi Buds Lite 4

AirPods 4

JBL Tune 510 BT

Beats Solo 4

Hyper X Cloud II

Sennheiser MOMENTUM 4

Sennheiser Hd 450Bt

Huawei FreeBuds SE 2

Bose QuietComfort Ultra

Le migliori friggitrici ad aria

La regina degli elettrodomestici per la cucina resta anche in questo 2024 la friggitrice ad aria. E in questo Black Friday di Amazon hai diverse occasioni per fare degli ottimi affari. I modelli in sconto sono diversi e si differenziano per le funzioni e per le dimensioni. Abbiamo selezionato alcuni tra i modelli in offerta in modo da coprire tutte le fasce di prezzo. Si va da quelli più economici e con un cestello adatto a una o al massimo due persone, fino alle friggitrici ad aria un po’ più grandi e perfette per preparare una cena completa.

Friggitrice ad aria Cosori

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000

Friggitrice ad aria Philips Dual Basket

Friggitrice ad aria Cecotec Full Inox Black Pro

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe

Ninja MAX PRO

Friggitrice ad aria Electrolux

I migliori robot aspirapolvere e scope elettriche

La pulizia domestica non è mai stata così facile come negli ultimi anni. Il merito, anche in questo caso, è della tecnologia che ha veramente sconvolto il settore. La prima ondata è arrivata dai robot aspirapolvere che hanno permesso di ridurre drasticamente il tempo dedicato alla pulizia del pavimento, mentre la seconda ondata è stata guidata dalle nuove scope elettriche senza filo, dotate di un motore molto più potente e soprattutto più semplici e maneggevoli da utilizzare. Tutto questo preambolo solo per annunciare le tante offerte su questi prodotti che trovi da oggi su Amazon. Sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro su diversi modelli e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Non lasciarti scappare questa occasione.

dreame X40 Ultra Complete

Hoover H-FREE 100

Ecovacs DEEBOT X5 Omni

iRobot Roomba Combo j7

iRobot Roomba Combo Essential

Ecovacs DEEBOT N20 Plus

Ecovacs DEEBOT T30 Pro Omni

Electrolux Animal 700

Robot aspirapolvere OKP

Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi

Se stai valutando di abbonarti a un servizio di musica in streaming, questa è la promo che fa per te. Già da oggi puoi provare gratis per tre mesi Amazon Music Unlimited, il servizio dedicato all’ascolto della musica e dei podcast. Concorrente di Spotify, offre una libreria praticamente infinita e con l’abbonamento Unlimited puoi ascoltare i tuoi brani preferiti anche offline e i tuoi podcast preferiti senza pubblicità. Dall’app dello smartphone, hai un numero di skip illimitati per ascoltare solo la musica che ti piace. Inoltre, puoi anche scoprire la qualità dell’audio spaziale. Per non perdere questa opportunità, clicca sul link qui in basso.

Audible, tre mesi a 0,99 euro

Non poteva mancare Audible tra le offerte anticipate del Blacl Friday. L’abbonamento alla piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva è disponibile in offerta speciale. Per i primi tre mesi paghi solamente 0,99 euro e hai accesso a più di 70.000 titoli in esclusiva e a tutti i migliori podcast del momento. Inoltre, hai anche la possibilità di effettuare il download e di ascoltarli offline. Per approfittare della promo, clicca sul link qui in basso.

Amazon Seconda Mano: 10% di sconto extra

Amazon Seconda Mano è la sezione del sito di e-commerce dedicata ai prodotti ricondizionati e che trovi su Amazon a un prezzo scontato rispetto a quello consigliato. Per il Black Friday, Amazon sconta alcuni prodotti selezionati di un ulteriore 10% e li fa diventare dei veri best-buy. Per scoprire quali sono i dispositivi selezionati, basta cliccare sul link qui in basso.

