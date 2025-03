Motorola, lo smartphone lowcost crolla di prezzo: va comprato subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per acquistare uno smartphone affidabile, versatile e da poter utilizzare per tutto il giorno senza troppi problemi non è necessario spendere cifre elevatissime. Molto spesso basta conoscere i giusti modelli e aspettare il momento giusto. Momento giusto che è arrivato oggi per il Moto g54, smartphone lowcost di Motorola che da oggi trovi al minimo storico con uno sconto del 36% che ti fa approfittare del minimo storico. Lo paghi poco (solamente poco più di 150 euro) e fai un un vero affare. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Il Moto g54 è uno smartphone completo come dimostra la scheda tecnica. Il brand statunitense è diventato oramai un punto di riferimento per tutti coloro che cercano telefoni con delle buone caratteristiche e con cui puoi fare un po’ di tutto. Schermo grande e ad alta risoluzione, processore potente e fotocamera principale da 50 megapixel. Non manca una super batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Insomma, un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Moto g54: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo è di quelle da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi il Moto g54 con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 159,90 euro, con un risparmio di quasi 100 euro su quello di listino. Per questo smartphone lowcost di Motorola si tratta del prezzo più basso di sempre e approfitti di un’occasione unica.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai due settimane di tempo, quanto basta per testare tutte le ottime caratteristiche di questo telefono.

Moto g54: le caratteristiche tecniche

Il Moto g54 è uno smartphone pronto a stupirti, con una scheda tecnica equilibrata e tra le migliori che puoi trovare in questa fascia di prezzo. Il telefono ideale se vuoi spendere poco e se lo utilizzi principalmente per telefonare, inviare messaggi, utilizzare le app social e scattare qualche fotografia.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica. Il Moto g54 si basa su un processore octa-core potente e che permette di utilizzare qualsiasi applicazione di cui hai bisogno. A supporto ben 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Uno dei punti forti dello smartphone è il display da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni.

La qualità degli scatti è tutt’altro che da disprezzare. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel, versatile e funzionale. Per i selfie, invece, trovi una fotocamera frontale da 16 megapixel. Nell’app fotocamera sono presenti anche modalità di scatto che ti permettono di migliorare in pochissimi secondi qualche foto.

Chiudiamo con un altro dei punti forti del dispositivo: la batteria da 5000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

