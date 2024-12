Moto G54, il prezzo è stracciato: affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se dopo Natale sei alla ricerca di un nuovo smartphone e vuoi spendere veramente poco, abbiamo l’offerta che fa per voi. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile il Moto G54 con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo al punto più basso di quest’ultimo periodo. Un’occasione speciale per acquistare un buon smartphone a poco prezzo e fare un grandissimo affare.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Motorola si conferma essere una delle più belle sorprese degli ultimi anni. Il brand statunitense è diventato oramai un punto di riferimento tra gli smartphone Android grazie a smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con un design ricercato. Il Moto G54 è a tutti gli effetti un telefono medio di gamma, ma da oggi lo paghi quanto uno smartphone lowcost. Schermo ampio e molto fluido, ottimo processore e una fotocamera principale da 50 megapixel con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni. La batteria da 5.000mAh è la classica ciliegina sulla torta che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppo problemi. Se vuoi spendere poco per il nuovo smartphone, questa è l’offerta che non devi farti sfuggire.

Garmin fenix 7 Pro Solar

Moto G54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da non farsi sfuggire. Da oggi trovi il Moto G54 in promo a un prezzo di 159,90 euro con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e il risparmio netto sfiora i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone di Motorola è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Uno dei migliori telefoni di questa fascia di prezzo.

Garmin fenix 7 Pro Solar

Moto G54: le caratteristiche tecniche

Il Moto G54 è il classico medio di gamma con cui puoi fare un po’ di tutto e che non ti delude mai. Dallo scattare foto "punta e scatta", al giocare ai videogame più pesanti, fino al vedere film e serie TV mentre sei in viaggio, lo smartphone di Motorola si presta a qualsiasi tipologia di utilizzo.

Il merito è della scheda tecnica e delle componenti scelti dal brand statunitense. A partire da uno degli elementi che spicca solitamente negli smartphone Motorola: lo schermo. A bordo è presente un display da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7020 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD esterna.

Comparto fotografico di ottimo livello, considerando soprattutto il prezzo a cui trovi lo smartphone oggi. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento a una fotocamera da 16 megapixel. Nell’app fotocamera hai a disposizione filtri e modalità di scatto per rendere uniche le tue foto.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 5.000mAh con la quale completo un intero giorno di utilizzo senza troppi problemi. Uno smartphone equilibrato e perfetto per te che vuoi spendere poco.

Garmin fenix 7 Pro Solar