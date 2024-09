Motorola, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Il Motorola g54 è in offerta con uno sconto top del 30% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il weekend si apre con un’offerta straordinaria che non puoi farti sfuggire per uno smartphone con ottime caratteristiche, ma che costa veramente poco. Parliamo dell’ottima occasione disponibile su Amazon per il Motorola g54, smartphone con caratteristiche da medio di gamma, ma che oggi costa quanto un telefono lowcost. Il merito è dello sconto del 30% disponibile online che fa scendere il prezzo a meno di 180 euro e lo fa diventare un vero best-buy. Uno smartphone che non ha paura di essere paragonato ai dispositivi più venduti della sua fascia di prezzo e che assicura ottime prestazioni in ogni momento della giornata.

Il merito è delle componenti scelte da Motorola. A partire dallo schermo, da sempre uno dei punti di forza dei telefoni del produttore statunitense. Il tutto arricchito da un processore che assicura buone prestazioni ed è equipaggiato anche con un modem 5G che ti permette di navigare alla massima velocità. Il comparto fotografico è una sorpresa grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel che assicura immagini perfette in ogni situazione. A questo prezzo acquisti uno dei migliori smartphone della sua categoria.

Moto G54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con un prezzo di 176 euro e uno sconto del 30% il Moto g54 è uno dei migliori telefoni lowcost che puoi acquistare oggi. Lo smartphone di Motorola è disponibile al minimo storico e puoi anche utilizzare la modalità di pagamento dilazionato in 5 rate da 35,20 euro a tasso zero. Praticamente lo vai a pagare poco più di 1 euro al giorno. La disponibilità del telefono è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, quindi lo puoi testare con tutta calma.

Moto G54: la scheda tecnica

Il Moto g54 non è uno smartphone che deve stupire per le sue caratteristiche uniche che molto spesso che si rivelano anche inutili. Deve essere un telefono solido, perfetto per un utilizzo "normale" nella vita di tutti i giorni e soprattutto deve essere affidabile. E infatti così è.

Per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Il Moto g54 è dotato di un ottimo schermo da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano con le app social e i videogame. Le prestazioni non sono certo una problema grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 7020 con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. App di videogame, app social, app per il montaggio video, non avrai nessuna tipologia di problema.

Nonostante un prezzo alla portata di tutti, il Moto g54 è dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un obiettivo principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, lo stesso presente anche su telefoni molto più costosi. A supporto un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Per gli scatti notturni hai anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale che rende luminose tutte le tue foto.

Chiudiamo con un componente che non può mai mancare in questi smartphone: una super batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata.

