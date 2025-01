Motorola, lo smartphone lowcost a prezzo stracciato: va comprato subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per iniziare al meglio questo weekend di gennaio, ecco un’offerta che vi sorprenderà e che sicuramente farà al caso vostro. Parliamo dell’ottima promo disponibile per il Moto G54, smartphone lowcost del brand statunitense e protagonista di uno sconto eccezionale su Amazon. Da oggi, infatti, lo trovi con uno sconto del 39% e lo paghi una cifra vicinissima ai 150 euro. Prezzo a cui oramai è difficile associare uno smartphone di buona qualità, ma il Moto G54 è pronto a stupirvi.

Il merito è principalmente dell’ottimo lavoro fatto da Motorola. Sia nella scelta dei materiali (al tatto il Moto G54 assicura le stesse sensazioni di un telefono premium), sia nella scelta delle componenti. È equipaggiato con elementi di fascia superiore, a partire già dall’ottimo schermo con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottima anche la fotocamera posteriore da 50 megapixel che assicura scatti di qualità in ogni situazione. Insomma, lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco.

Moto G54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Moto G54. Lo smartphone lowcost è disponibile su Amazon a un prezzo di 152 euro, con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Si tratta di un prezzo da entry level e il risparmio netto è di quasi 100 euro. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il telefono Motorola è disponibile fin da subito e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 14 giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Moto G54: le caratteristiche tecniche

Chi pensa che con 150 euro si possa acquistare un telefono con cui si può solamente chiamare, inviare messaggi con WhatsApp e scrollare ininterrottamente le app social, si sbaglia di grosso. E il Moto G54 ne è la dimostrazione. Lo smartphone di Motorola permette di fare veramente di tutto, dallo scattare ottime foto (anche quando c’è poca luce) fino al giocare con le propria app preferite. Un tuttofare disponibile a un prezzo stracciato.

La scheda tecnica si caratterizza per uno ampio schermo da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido. Una feature da non sottovalutare, soprattutto confrontandolo con la concorrenza. Luminosità elevata e visione immersiva dei contenuti: lo puoi usare anche per vedere video, film e serie TV mentre sei in viaggio. Processore che assicura buone prestazioni supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Molto interessante il comparto fotografico, anche in relazione a quanto lo paghi. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico con a supporto una fotocamera da 2 megapixel per gli scatti macro. Anche l’obiettivo frontale è di buona qualità e puoi direttamente caricare i selfie sui tuoi profili social. Non mancano modalità di scatto ad hoc, come quella dedicata agli scatti in notturna.

Concludiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi

