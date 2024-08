Motorola, il prezzo dello smartphone lowcost è crollato: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Spendere poco e acquistare un ottimo smartphone è ancora possibile farlo. L’importante è conoscere le giuste offerte e soprattutto i giusti dispositivi. E per cominciare al meglio questa nuova settimana di agosto che per molti italiani combacia con il rientro dalle vacanze, Amazon ci fa un grandissimo regalo proponendo uno smartphone medio di gamma a un prezzo stracciato. Stiamo parlando del Moto G54, telefono disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 39% e al prezzo più basso di sempre. Lo paghi poco più di 150 euro e approfitti di una super opportunità.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Moto G54 è esattamente come te lo immagini. Uno smartphone affidabile, con ottime caratteristiche e perfetto nella vita di tutti i giorni. Sotto alcuni aspetti ti sorprenderà: lo schermo è migliore anche rispetto a quello di telefoni ben più costosi, la qualità delle immagini è ottima grazie alla fotocamera professionale da 50 megapixel e la batteria ti accompagna fino a fine giornata. Il tutto a prezzo veramente irrisorio. Approfittane subito, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Moto G54

Moto G54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo super per lo smartphone Motorola. Da oggi è disponibile a 152 euro grazie allo sconto del 39%. Si tratta del minimo storico e il risparmio rispetto a quello di listino è di circa 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva nella fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito ci sono 14 giorni di tempo, quindi lo puoi testare con tutta calma, ma difficilmente resterai deluso. Lo dimostrano i dati di vendita: solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 1.000.

Moto G54

Moto G54: le caratteristiche tecniche

Motorola va all’attacco della fascia bassa del mercato con uno smartphone dalle grandi potenzialità e soprattutto dalla scheda tecnica con pochi pari. Il Moto G54 è il connubio perfetto tra equilibrio e potenza, al prezzo di un entry level.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: l’ottimo display. Motorola ci ha sempre stupito con display di ottima qualità e anche in questo telefono non tradisce le atteso. Lo schermo è da 6,5 pollici con risoluzione FullHD e un refresh rate che raggiunge un picco di 120 Hz, che fa la differenza nell’utilizzo quotidiano. Schermo che ti permette di vedere anche film e serie TV per un intrattenimento coinvolgente. Le prestazioni sono assicurate da un ottimo processore octa-core supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD). Ottimo anche il comparto audio, grazie all’audio immersivo Dolby Atmos.

Il comparto fotografico non tradisce le attese. Per essere un telefono dal prezzo veramente mini, troviamo dei sensori fotografici molto interessanti. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera, con obiettivo principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel e assicura selfie perfetti da caricare sui profili social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Uno smartphone completo, versatile e soprattutto economico.

Moto G54