Motorola, il prezzo dello smartphone lowcost è crollato: affare per tutti

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Motorola

Nella categoria smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo rientra anche il Motorola g54, soprattutto oggi che lo troviamo in promo con uno sconto eccezionale del 35% che fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo paghi solamente poco più di 150 euro e acquisti un telefono che non ha nulla da invidiare a dispositivi che costano molto di più. In molti sottovalutano le potenzialità dei telefoni del marchio statunitense, ma da diversi anni sono tra i più interessanti del mondo Android.

E questo Motorola g54 ne è la dimostrazione. La scheda tecnica è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: schermo ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la fotocamera posteriore da 50 megapixel che assicura scatti e video di ottima qualità. E come su tutti i telefoni di questa fascia di prezzo è presente anche una super batteria che ti accompagna fino a fine giornata. Acquistarlo oggi è la miglior scelta che puoi fare.

Motorola G54

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Motorola g54: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto top per lo smartphone economico di Motorola. Oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo 162 euro con un risparmio che sfiora i 100 euro. Un prezzo da smartphone lowcost, ma il suo valore è molto più elevato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Motorola G54

Motorola g54: la scheda tecnica

Cosa si cerca solitamente in uno smartphone economico? Affidabilità, un buono schermo, prestazioni accettabili e una batteria che duri tutto il giorno e anche un po’ di più. Tutte caratteristiche che trovi nel Motorola g54.

Lo smartphone del brand statunitense è dotato di un ottimo schermo con risoluzione FHD da 6,5 pollici e con refresh rate che arriva fino a 120 Hz, il che lo rende anche fluido e dinamico nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social. Prestazioni di livello grazie a un processore prestazionale, a 12 gigabyte di RAM e a una memoria interna da 256 gigabyte. Buono anche il comparto audio grazie al Dolby Atmos e all’audio spaziale sviluppato direttamente da Motorola. Bassi potente e una fedeltà delle voci in chiamate davvero notevole.

Ottimo il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione, anche le più complicate. Il sensore principale è dotato anche di stabilizzazione ottica dell’immagine, così ti dimentichi di foto o video mossi. Con la fotocamera principale da 16 megapixel puoi scattare con tutta tranquillità tutti i selfie che vuoi e caricarli direttamente sui tuoi profili social.

Chiudiamo con l’ultimo elemento che lo rende unico: la batteria. Grazie a una batteria da 5.000mAh non avrai problemi a coprire un intero giorno e con un utilizzo normale puoi arrivare fino a quarantotto ore di utilizzo.

Motorola G54