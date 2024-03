Motorola, questo è lo smartphone che devi comprare oggi: prezzo crollato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un buono smartphone in offerta su Amazon lo si trova abbastanza spesso, ma un telefono top di gamma a meno di 200 euro é una vera rarità. Per questo motivo quando lo si trova bisogna essere veloci nell’approfittarne subito. Oggi é uno di quei giorni e il merito é dell’ottima offerta disponibile su Amazon per il Motorola Edge 30 Neo, disponibile con uno sconto top del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico di sempre. Un’occasione da non farsi sfuggire per nessun motivo.

Questo smartphone top di Motorola ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere: schermo fluido e con ottima luminosità, processore potente e soprattutto un comparto fotografico di livello superiore, come testimonia la fotocamera principale da 64 megapixel. E nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto anche alla ricarica super rapida che assicura il 100% di autonomia in pochissimo tempo. Uno smartphone che non ti deluderà e che a questo prezzo è un vero best-buy.

Motorola edge 30 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Senza troppi giri di parole: una delle migliori offerte per uno smartphone top disponibili oggi su tutto il web. Il Motorola edge 30 Neo è disponibile a un prezzo di 184,96 euro con uno sconto di ben il 38% rispetto a quello consigliato. Si tratta del punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce e non approfittarne sarebbe un grosso errore. Il risparmio supera i 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 37 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Oltre a tutto questo, il telefono Motorola beneficia anche die vantaggi riservati agli utenti Prime: spedizione in meno di ventiquattro ore e possibilità di fare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. Solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 500 e le scorte potrebbero terminare molto presto. Non farti sfuggire questa opportunità.

Motorola edge 30 Neo: la scheda tecnica

Chiedere di più a uno smartphone che costa così poco è veramente difficile. Il rapporto qualità-prezzo del Motorola edge 30 Neo è uno dei più elevati tra quelli disponibili in questo momento per un telefono. Per capirlo basta analizzare con cura la scheda tecnica di questo dispositivo Motorola.

Il Motorola edge 30 Neo è il più chiaro esempio dell’ottimo lavoro compiuto dal produttore statunitense in questi ultimi anni. Partiamo dallo schermo. Display P-OLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz per la massima fluidità con le app di utilizzo quotidiano, come i social e i videogame. Grazie alle cornici praticamente assenti, lo smartphone ha dimensioni anche piuttosto compatte, una vera rarità. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 695 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per avere ottime prestazioni e tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare app e scattare foto.

A proposito di fotografie, il Motorola edge 30 Neo assicura anche ottimi scatti. Il merito è della doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel coadiuvato da una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel con obiettivo macro integrato. La fotocamera principale è dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine per foto perfette anche nelle condizioni più difficili.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia che dura tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida da 68W che assicura il 100% di ricarica in meno di trenta minuti.

