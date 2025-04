Motorola, questo smartphone top è da comprare subito: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se c’è un’azienda che in questi ultimi anni è diventata un punto di riferimento quando si è alla ricerca di uno smartphone lowcost e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, è sicuramente Motorola. Il brand statunitense è tornato in auge grazie a dispositivi affidabili e adatti a tutti, come ad esempio il Motorola edge 50 neo, uscito sul mercato da un paio di mesi e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Telefono protagonista anche di una delle migliori offerte della giornata grazie allo sconto del 40% disponibile su Amazon che fa crollare il prezzo. Acquistandolo oggi risparmi più di 150 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone di Motorola si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma, una delle più ricercate e ambite dai produttori. Per distinguersi dalla massa, il brand statunitense ha puntato molto sul comparto fotografico grazie alla tripla fotocamera posteriore dotata anche di teleobiettivo. Schermo pOLED con frequenza di aggiornamento elevata, processore prestazionale e batteria a lunga durata. Un telefono completo e da oggi a un prezzo mai visto prima: non farti scappare questa opportunità.

Motorola edge 50 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Motorola edge 50 neo. Lo smartphone è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 257,50 euro grazie allo sconto del 40% che trovi in pagina. Il risparmio netto supera i 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si trova in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone con cui paio fare tutto quello che vuoi, a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media. Il Motorola edge 50 neo è la scelta perfetta se sei alla ricerca di uno smartphone con buone caratteristiche tecniche e un design ricercato. E al prezzo a cui è disponibile oggi diventa un vero best-seller.

Già dallo schermo si intuisce che la scheda tecnica è quella tipica di un smartphone top. Lo smartphone è equipaggiato con un display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge un picco di 120 Hz. Fluidità elevata con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Prestazioni top assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Infatti, è uno dei pochi ad avere nella parte posteriore una tripla fotocamera con teleobiettivo integrato da 10 megapixel. A supporto un sensore principale da 50 megapixel e una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da ben 32 megapixel. A supporto hai anche strumenti AI per rendere le immagini più belle.

Chiudiamo con una batteria da 4310 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che puoi caricare velocemente grazie il supporto alla ricarica rapida da 68 W. Motorola ha assicurato che lo smartphone riceverà anche cinque aggiornamenti del sistema operativo Android con tutte le nuove funzionalità e update sulla sicurezza.

