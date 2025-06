Motorola, smartphone top a prezzo stracciato: minimo storico

Il Motorola edge 50 è in offerta su Amazon con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Approfittane subito.

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola edge 50 al prezzo più di basso di sempre grazie all’ottimo sconto del 38% che trovi nella pagina prodotto. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire per nessun motivo: lo smartphone di Motorola è uno dei migliori in questa fascia di prezzo ed è dotato di ottime caratteristiche tecniche. Una promo esclusiva del sito di e-commerce che non devi farti scappare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Il Motorola edge 50 ha tutto quello che richiedi a un telefono con questo prezzo. Ottimo schermo con una fluidità elevata e con una luminosità elevatissima, processore Snapdragon ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore di livello professionale, dotata anche di un teleobiettivo. La batteria è la solita garanzia e supporta anche la ricarica rapida fino a 68W.

Motorola Edge 50: prezzo, offerta e sconto

Da oggi il Motorola Edge 50 è disponibile su Amazon in offerta a un prezzo di 369,27 euro, grazie allo sconto del 38% presente su Amazon. Per lo smartphone top di gamma si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, grazie alla promo esclusiva del sito di e-commerce. Solamente acquistandolo oggi risparmi 230 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre 14 giorni di tempo.

Motorola Edge 50: le caratteristiche tecniche

Nella sua fascia di prezzo il Motorola edge 50 è una delle migliori soluzioni che trovi sul mercato. Il brand statunitense è diventato oramai un punto di riferimento per l’intero settore grazie a dispositivi affidabili e realizzati con molta cura.

Come questo Motorola edge 50 che si caratterizza per una scheda tecnica che non cede a compromessi. A partire dallo schermo. Trovi un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen 1 supporto da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Ottimo lavoro anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Una soluzione variegata e che ti permette di scattare ottime immagini in ogni momento. Per i selfie, invece, puoi utilizzare l’ottima fotocamera da 32 megapixel.

Per chiudere c’è una batteria da ben 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida fino a 68 W impieghi poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Uno smartphone completo, affidabile e da oggi a un prezzo mai visto prima.

