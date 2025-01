Motorola, lo smartphone lowcost a prezzo stracciato: affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se la Befana si porta via tutte le feste, non succede lo stesso con le offerte Amazon. Anzi. Con l’inizio di questa nuova settimana, sul sito di e-commerce troviamo nuove promo da cogliere al volo su tantissimi prodotti differenti. E tra questo offerte ne abbiamo scelta una che ha catturato la nostra attenzione per lo sconto veramente esagerato. Parliamo del Motorola Edge 40 Neo, smartphone medio di gamma che oggi trovi in offerta con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 170 euro sul prezzo di listino.

Lo smartphone è il classico telefono versatile con cui puoi fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei in viaggio grazie allo schermo grande e fluido, fino al giocare ai videogame più pesanti. Il merito è anche dell’ottimo processore che assicura prestazioni elevate a fronte di un consumo della batteria moderato. Non tradisce nemmeno il comparto fotografico: il sensore principale da 50 megapixel permette di scattare immagini e registrare video con una qualità professionale. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio.

Motorola Edge 40 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta veramente straordinaria. Da oggi trovi il Motorola Edge 40 Neo con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 227 euro. Si tratta del minimo storico per questo smartphone e il risparmio è superiore ai 170 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi.

Motorola Edge 40 Neo: caratteristiche tecniche

Se non vuoi spendere una cifra esagerata per lo smartphone, il Motorola Edge 40 Neo è quello giusto per te. La scheda tecnica è equilibrata e lo rende perfetto per qualsiasi tipologia di utilizzo, dal più classico scroll delle app social, fino ai videogame più impegnativi.

La bontà dello smartphone la si intuisce fin dallo schermo. Il Motorola Edge 40 Neo è dotato di un display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge un picco di 144 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. La differenza la si nota soprattutto nell’utilizzo quotidiano con i video e le app social. Ottime le prestazioni grazie al processore MediaTek Dimensity 7030 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone non tradisce le attese nemmeno per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel con cui fare delle ottime foto in modalità macro. Per i selfie puoi sfruttare la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Hai a disposizione anche la ricarica rapida da 68W che impiega poco più di mezzora per ricaricare il telefonino. Uno smartphone completo e che solo oggi trovi a un prezzo stracciato.

