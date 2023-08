Moto e32 a un prezzo incredibile: l'offerta di oggi

Fonte foto: YouTube / Motorola

Motorola non manca di lanciare telefoni dalla buona qualità con un prezzo molto vantaggioso. Come questo Motorola moto e32, che si presenta come un telefono di fascia bassa ma con caratteristiche tecniche alquanto accattivanti.

Qui ne anticipiamo qualcuna, che approfondiremo più avanti: un display Max Vision dalle dimensioni generose, essendo di 6.5" e con un refresh rate fino a 90 Hz, una tripla camera di 16MP, una batteria 5000 mAh che consente di arrivare tranquillamente a fine giornata, un processore octa-core per discrete prestazioni, Dual SIM, memoria 4/64 GB espandibile fino a 1TB, sistema operativo Android 11.

Motorola moto e32

Motorola moto e32: caratteristiche e vantaggi

Come anticipato nell’incipit, vediamo quali sono le caratteristiche tecniche di questo Motorola moto e32. Partiamo dal display, che per un telefono entry-level come questo è una sorpresa: estensione da 6.5" con refresh rate 90 Hz, quindi una frequenza di aggiornamento rapida. Il tutto, con una tecnologia Max Vision HD+, che rende gradevole guardare video o giocare grazie ai colori vividi e alla fluidità delle immagini. Buone notizie anche per quanto concerne la durata, visto che porta in dote una Batteria da 5000 mAh, la quale permette di arrivare tranquillamente a fine giornata.

Veniamo alla fotocamera: parliamo di una tripla fotocamera, con sensore principale da 16MP e due sensori da 2MP, utili per le immagini macro.Possibilità di personalizzare la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scattare primi piani ricchi di dettagli con la fotocamera macro. Il Motorola moto e32 è anche discretamente performante, con un processore octa-core progettato appositamente per lo smartphone, il quale permette di ottenere prestazioni rapide e reattive.

Ed eccoci infine alla memoria, altro aspetto da considerare quando si sceglie un telefono: orbene, parliamo di una memoria espandibile che parte da 64 GB e può arrivare fino a 1TB grazie a una microSD. Per chi ha esigenze di utilizzare due SIM contemporaneamente, diciamo che questo smartphone statunitense vanta anche la Dual SIM.

Motorola moto e32: prezzo e offerte

Offerta speciale per questo moto e32: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 109,90€ con uno sconto del 39%. Per un telefono con queste caratteristiche è un prezzo davvero vantaggioso. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che puoi attivare in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

