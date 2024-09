Motorola Moto G55 e Moto G35 ufficiali in Italia, schede tecniche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al fianco dei nuovi smartphone della serie Edge 50, Motorola ha presentato anche il Moto G55 (in foto) e Moto G35, due device che puntano direttamente alla fascia più bassa del mercato, semplificando notevolmente la scheda tecnica in dotazione e, ovviamente, abbassando anche il prezzo di listino.

Vengono meno, dunque, le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Moto AI e le specifiche tecniche di fascia alta lasciano il posto a un hardware più modesto, pur senza rinunciare ad alcune chicche molto interessanti come il 5G, ad esempio, la compatibilità per le eSIM per entrambi i modelli e un comparto fotografico più che discreto.

Motorola Moto G55: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Motorola Moto G55 ha un display IPS LCD che misura 6,49 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 7025 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente la funzione RAM Boost per ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Moto My UX.

Infine, Motorola parla di un design idrorepellente pur non essendoci alcuna certificazione IP per la protezione dai liquidi.

Il Motorola Moto G55 è già disponibile sul sito ufficiale nelle colorazioni Twilight Purple, Smoky Green e Forest Grey, al prezzo consigliato di 249 euro.

Motorola Moto G35: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Moto G35, invece, ha uno schermo IPS LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz. A protezione dello schermo stavolta c’è un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore scelto da Motorola è un Unisoc T760 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere tramite scheda microSD. Torna anche su questo modello la funzione RAM Boost.

Molto più immediato il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP (stavolta senza OIS e PDAF) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è di nuovo da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’NFC e le varie tecnologia per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende di nuovo due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con interfaccia utente proprietaria Moto My UX.

Infine, torna anche su questo modello il design idrorepellente pur senza certificazioni IP.

Anche il Motorola Moto G35 è già disponibile sul sito ufficiale nelle colorazioni Leaf Green, Guava Red e Midnight Black, al prezzo consigliato di 199 euro.