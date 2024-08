Motorola Moto g14, un low-cost a un prezzo irresistibile

Fonte foto: Motorola

Il segmento degli smartphone low cost pullula di dispositivi più o meno interessanti, orientati verso quel pubblico che non ha particolari esigenze e, anzi, cerca essenzialmente un telefono dal costo contenuto da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Chiaramente, non tutti gli entry level sono uguali e anche senza spostarsi verso la fascia di prezzo superiore è possibile trovare anche in questa categoria device più che discreti, pronti a soddisfare pienamente le esigenze dei consumatori.

Tra questi, ad esempio, c’è il Motorola Moto g14 che grazie alle offerte su Amazon può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile e per poco più di 100 euro si può portare a casa l’ottima versione 8/256 GB.

Motorola Moto g14: scheda tecnica

Il Motorola Moto g14 ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto Panda Glass che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore in dotazione è un Unisoc T616 a cui si affiancano in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD. Un chip economico e orientato principalmente al risparmio energetico, ma con 8 GB di RAM questo device può fare la differenza.

Il comparto fotografico è composto da due fotocamere: una principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore da utilizzare per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP. Chiaramente non ci si possono aspettare miracoli da queste fotocamere, ma comunque rappresentano una soluzione più che buona per chi vuole essenzialmente condividere le proprie foto sui social.

Il processore a bordo non ha un modem compatibile con la rete 5G, perciò gli utenti dovranno accontentarsi di navigare con il 4G o con il WiFi 5. Tra le altre opzioni di connettività ci sono il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker stereo certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo TurboPower da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente My Moto UX.

Infine, è presente la certificazione IP52 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Moto g14: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto g14 ha un prezzo di listino di 189,90 euro ma grazie alle offerte su Amazon, il prezzo scende fino a 108,99 euro (-43%, -79,91 euro) un’offerta molto interessante che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che vogliono un buon device a un prezzo ancora più conveniente.

