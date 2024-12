Motorola Moto G84 5G, con gli sconti su Amazon costa davvero pochissimo

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Moto G84 5G è il perfetto esempio di tutto ciò che dovrebbe avere uno smartphone di fascia media, grazie al perfetto bilanciamento tra affidabilità e versatilità. Fanno sicuramente la differenza il design, moderno ed elegante, e le specifiche tecniche, due caratteristiche che rendono questo dispositivo l’ideale per rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti, garantendo fluidità e praticità in ogni situazione.

Grazie all’offerta esclusiva su Amazon, questo ottimo mid-range è ora disponibile a poco più di 200 euro, un prezzo davvero molto interessante che rende notevolmente più semplice cambiare un vecchio smartphone, acquistando un prodotto di qualità di cui difficilmente ci si pente.

Motorola moto g84 5G, Cellulare, Display 6.55 Pollici pOLED FHD+ 120 Hz, 50+8 MP, 5G, 5000 mAh, Ricarica 30W, 12/256 GB, Dual SIM, IP52, NFC, Android 13, Cover Inclusa, Midnight Blue

Motorola Moto G84 5G: scheda tecnica

Il Motorola Moto G84 5G ha uno schermo pOLED che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 695 che in questa offerta viene affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Semplice e concreto il comparto fotografico checomprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da una coppia di altoparlanti certificati Dolby Atmos e da due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Infine, il Motorola Moto G84 5G è certificato IP54 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Motorola Moto G4 5G il di listino presso rivenditori di terze parti, 299,90 euro. Tuttavia approfittando delle offerteAmazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 204,90 euro (-32%, -95 euro), un’occasione da cogliere al volo che potrebbe davvero fare la gioia di molti. Inoltre inclusa nella confezione è possibile trovare anche una cover protettiva in gomma.

