Moulinex, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria: da comprare subito

Il 2024 non si poteva concludere senza un’ottima offerta per l’elettrodomestico per la cucina più chiacchierato e amato di quest’anno. Parliamo della friggitrice ad aria che oramai troviamo sulle cucine di tantissime famiglie italiane. Un elettrodomestico compatto ed economico che ha rivoluzionato il modo di cucinare di tantissime persone grazie alla possibilità di cucinare velocemente tantissime pietanze differenti. Il modello che troviamo oggi in promo è la Moulinex Easy Fry & Grill, friggitrice extra large pensata per chi ha una famiglia numerosa o per chi invita spesso gli amici a pranzo o cena. La friggitrice ad aria di Moulinex è dotata anche di un divisore per il cestello che permette di cucinare facilmente due pietanze differenti contemporaneamente.

A catturare l’attenzione è l’ottima promo disponibile su Amazon. Infatti, la Moulinex Easy Fry & Grill è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 40% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. Il risultato finale è molto semplice: la paghi meno della metà e risparmi più di 100 euro. Non farti scappare questa opportunità: il numero di buoni sconto è limitato e la promo potrebbe terminare molto presto.

N.B. Per scoprire il prezzo finale è necessario cliccare sul banner, applicare lo sconto extra del 20% e completare l’acquisto.

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill è disponibile su Amazon a un prezzo di 95,20 euro, grazie al doppio sconto presente in pagina. Infatti, oltre a quello fisso del 40% puoi aggiungere un secondo coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. In questo modo il risparmio totale supera i 100 euro e la paghi anche meno della metà. Ti consigliamo di approfittarne subito: il numero di coupon è limitato e la promo potrebbe terminare molto presto.

L’offerta non finisce qui. Puoi dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando la ricevi. In questo modo la puoi testare a lungo e capire se fa al caso tuo.

Moulinex Easy & Grill: caratteristiche tecniche

Nel descrivere le caratteristiche tecniche di questa friggitrice ad aria, non si può non partire dal fatto che sia un elettrodomestico 2 in 1. Applicando un separatore al cestello (Flexcook), infatti, è possibile cuocere contemporaneamente due pietanze, ottenendo per entrambe una cottura al punto giusto, senza bruciature, o, all’opposto, parti crude che possono far male alla salute. Il tutto, con il 99% di grassi in meno. Si pensi, per esempio, al vantaggio di preparare la carne e il contorno allo stesso tempo. Il cestello è piuttosto grande, con una capacità di 6,5 litri (XL), ideale per cucinare per fino a 8 persone.

Otterrai una carne rosolata al punto giusto e patatine croccanti fuori e morbide all’interno. Il tutto senza alcun fumo che infesti la cucina e altre zone della casa. Anche grazie alla presenza di una griglia pressofusa con rivestimento antiaderente. Basterà pigiare il tasto Sync posizionato al centro del display tattile e intuitivo situato frontalmente sulla friggitrice Moulinex, per impostare la modalità Intelligent Synchronization. Sulla tastiera è anche possibile selezionare facilmente gli 8 programmi automatici di cottura (Patatine fritte, Nuggets, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure, Dolci) per pasti sempre perfetti e opzioni di cottura infinite. la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill corre in soccorso di quanti hanno poco tempo da dedicare ai fornelli, o di quanti sono poco pratici di cucina. Anche perché, scaricando l’app gratuita, si otterranno tantissime ricette, per sbizzarrirsi preparando pietanze sempre diverse.

Molto comoda anche la maniglia posta centralmente, che rende agevole l’estrazione del cestello. La friggitrice ad aria Moulinex consente di risparmiare tanto sull’olio per friggere, visto che ne richiede una minima quantità o addirittura nessuna (dipende dalla pietanza da preparare), così come in bolletta, dato che parliamo di un elettrodomestico che rende pronte le pietanze in pochi minuti e con un basso consumo di energia. È anche facile da pulire, a mano o in lavastoviglie, grazie al fatto che le componenti interne siano facilmente estraibili.

