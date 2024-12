Moulinex, la friggitrice ad aria a prezzo stracciato: è da comprare subito

Fonte foto: Moulinex

Se c’è un elettrodomestico che in questi anni ha conquistato le cucine degli italiani e delle italiane è sicuramente la friggitrice ad aria. Elettrodomestico che è diventato anche un’ottima idea regalo per Natale. Rispetto ai classici smartphone, smartwatch, suppellettili per la casa, è sicuramente più originale e anche più utile. Se stavate cercando la friggitrice ad aria da acquistare e da regalare in vista del Natale, noi abbiamo quella che fa giusto al caso tuo. Parliamo della Moulinex Easy Fry Max che da oggi è disponibile in offerta su Amazon con un super sconto del 53% che fa crollare il prezzo al minimo storico. La paghi pochissimo e fai un super affare.

Si tratta di una friggitrice ad aria facile da utilizzare e dalle dimensioni anche piuttosto compatte. Occupa poco spazio, ma è dotata di un cestello da ben 5 litri, ideale per preparare cibi per 4-5 persone. Puoi cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno fino alle verdure grigliate grazie ai 10 differenti programmi di cottura disponibili. Un elettrodomestico che ti fa anche risparmiare sulla bolletta della corrente e sull’utilizzo dell’olio (ce ne vuole pochissimo). Trovare di meglio a questo prezzo è veramente difficile.

Moulinex Easy Fry Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima offerta per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max. Da oggi è disponibile con uno sconto del 53% che fa scendere il prezzo a soli 69,99 euro. Per questo modello si tratta del minimo storico e di un’occasione irripetibile. Oltre a pagarlo meno di metà prezzo approfitti anche del miglior prezzo web. Per capire la bontà della promo basta guardare il numero di friggitrici vendute negli ultimi 30 giorni: più di 7.000. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 23,33 euro al mese.

La friggitrice è già disponibile e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. La puoi anche acquistare oggi e regalarla per Natale grazie alla possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025.

Moulinex Easy Fry Max: le caratteristiche e le funzionalità

Tra le migliori friggitrici ad aria della sua fascia, la Moulinex Easy Fry Max è ideale per un uso domestico. Grazie alle sue dimensioni generose, consente di preparare deliziose pietanze per 4-5 persone. L’innovativa tecnologia garantisce una cottura rapida e uniforme di un’ampia varietà di alimenti, riducendo notevolmente il consumo energetico rispetto a un forno tradizionale e limitando l’utilizzo di grassi. La cottura è molto più rapida rispetto a un forno normale permettendoti di risparmiare fino al 70% del consumo di energia.

Dotata di 10 programmi di cottura preimpostati, tra cui patatine, pollo, pesce e verdure, la friggitrice offre la massima versatilità. Grazie alla console di comando touchscreen puoi scegliere il programma che fa più al caso tuo con un semplice tocco sulla friggitrice. Un pratico ricettario digitale, scaricabile sullo smartphone, arricchisce ulteriormente l’esperienza culinaria. La pulizia è semplificata dalla possibilità di lavare in lavastoviglie tutti i componenti removibili.

