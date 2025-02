Amazon, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Moulinex: costa la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Siamo abituati a pensare alle friggitrici ad aria come a degli elettrodomestici di forma rettangolari con un display dove impostare temperatura e modalità di cottura, e un unico cestello dove inserire il cibo. In realtà non sono tutte così. Ci sono alcuni modelli usciti negli ultimi mesi che differiscono per il design e sono dotati addirittura di un doppio cestello. Friggitrici ad aria progettate per una famiglia composta da 3-4 persone o per chi cucina spesso per un nutrito numero di persone e vuole accelerare i tempi di cottura cuocendo più pietanze contemporaneamente.

Una di queste friggitrici è la Moulinex Dual Easy Fry che oggi trovi con uno sconto eccezionale del 55% e che paghi meno della metà risparmiando quasi 140 euro. La puoi addirittura pagare in 5 rate a tasso zero. Questo elettrodomestico per la cucina di Moulinex offre tutto quello di cui hai bisogno, a partire dal doppio cestello fino ad arrivare a sette programmi di cottura che si adattano alle varie tipologie di cibo. Hai a disposizione anche un’app di ricette che ti suggerisce di giorno in giorno cosa cucinare.

Moulinex Dual Easy Fry: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta lampo che stavi aspettando. Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry a un prezzo di 111,58 euro con uno sconto su quello consigliato di ben il 55%, Lo paghi meno della metà e con un risparmio che sfiora i 140 euro. Inutile dire che si tratta del minimo storico e della migliore offerta che puoi trovare sul sito di e-commerce per una friggitrice ad aria.

Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero da 22,32 euro al mese, praticamente meno di un caffè al giorno. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai un mese di tempo da quando la ricevi a casa.

Moulinex Dual Easy Fry: le caratteristiche tecniche

Con il suo doppio cestello, la friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry è un modello veramente unico ed è suddivisa in questo modo: il cestello più grande da 5,2 litri, utile per cucinare piatti principali; e il cestello più piccolo da 3.1 litri per i contorni. Le due pietanze saranno cucinate contemporaneamente, seppur a temperature diverse, così risparmierai tempo ma anche in bolletta. Inoltre, puoi cucinare per 6-8 persone e sempre variando il menu grazie ai 7 programmi preimpostati (Patatine fritte, Pollo, Verdure, Pesce, Dessert, Disidratazione e Modalità manuale); alle tante modalità di cottura previste (arrosto, forno e griglia); alle tante ricette che troverai sulla app gratuita.

La friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry di Moulinex consuma fino al 70% di energia in meno, cuocendo fino al 40% più velocemente rispetto ai forni tradizionali. Si pulisce facilmente, grazie al fatto che le sue componenti siano facilmente estraibili, quindi si possono inserire anche in lavastoviglie. Tutte le impostazioni possono essere gestite tramite il display.

