Moulinex, con lo sconto Amazon la friggitrice ad aria costa pochissimo

Ecco un’offerta shock per cominciare al meglio la settimana e per uno degli elettrodomestici per la cucina più ricercati e desiderati dell’ultimo periodo. Stiamo parlando dell’ottima promozione disponibile da oggi per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact, modello dalle dimensioni compatte, ma ricco di funzionalità e di modalità di cottura. Grazie all’offerta lampo disponibile oggi sul sito di e-commerce la paghi meno di 60 euro approfittando dello sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi sfuggire.

La friggitrice ad aria Moulinex disponibile oggi in offerta è un modello versatile e perfetto per chi ha poco spazio in cucina. Le dimensioni sono minime, ma il cestello ha una capacità per cucinare cibo fino a un massimo di quattro persone. Oltre a cuocere più velocemente rispetto a un classico forno ventilato, questa friggitrice ad aria Moulinex consente di risparmiare fino al 70% di energia elettrica, alleggerendo anche la bolletta. Inoltre, utilizzando meno olio, il cibo è più salutare. Tramite il pratico touchscreen puoi scegliere tra 10 modalità di cottura differenti, dalla carne fino alle verdure e ai dolci.

Moulinex Easy Fry Compact: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo eccezionale per cominciare al meglio la settimana. Da oggi trovi con un’offerta a tempo (potrebbe durare pochissimi giorni) la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact: su Amazon è disponibile a un prezzo di 59,99 euro con uno sconto del 40% su quello di listino. Un prezzo alla portata di tutti, ma che puoi anche dilazionare in 5 rate da 12 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. La puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo. Non approfittare di questa super promozione sarebbe un gravissimo errore.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact: caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria del brand francese ha una discreta capienza, con un cestello che può tornare utile per cucinare cibo fino a 4 persone. Potrai dare sfogo alla tua fantasia in cucina grazie al fatto che preveda fino a 10 programmi di cottura preimpostati: patatine fritte, pollo, carne, pesce, dolce, pizza, nuggets, verdure, gamberetti e bacon. Otterrai anche dei benefici in bolletta, grazie al fatto che ti permette di risparmiare fino al 70% di energia elettrica. Il tutto velocizzando la cottura.

Facile da utilizzare, grazie all’intuitivo pannello di controllo digitale touchscreen posto in alto. Così come comoda è la maniglia posta sul lato frontale, che ti permette di aprire facilmente il cestello. Molto semplice e veloce anche pulirla, essendo lavabile in lavastoviglie, con le sue parti facilmente estraibili.

