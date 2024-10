Moulinex, la friggitrice ad aria oggi costa pochissimo: da comprare subito

Fonte foto: Moulinex

La friggitrice ad aria è diventata in pochissimo tempo l’elettrodomestico per la cucina che non puoi non avere. Dimensioni compatte, facile da utilizzare e soprattutto versatile, grazie alla possibilità non solo di cucinare patatine fritte, ma anche di arrostire la carne, grigliare le verdure o di scongelare il cibo. In questi ultimi anni sul mercato sono apparse tante friggitrici ad aria, ma quella di cui vi parliamo oggi ha catturato la nostra attenzione grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Parliamo della Moulinex Easy Fry, disponibile su Amazon con uno sconto del 40% e la paghi veramente poco. Un’occasione da non farsi sfuggire: la promo potrebbe durare pochissime ore.

La friggitrice di Moulinex è quanto di meglio il mercato possa offrire in questa fascia di prezzo. Offre ben 10 programmi automatici tra cui puoi scegliere e che permettono di cucinare qualsiasi cosa e tutto in poco tempo, risparmiando anche sulla bolletta della corrente. Le dimensioni sono perfette per cucinare cibo per 2-3 persone e utilizzando anche pochissimo olio. Insomma, l’elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina.

Moulinex Easy Fry

Moulinex Easy Fry in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo speciale da non farsi sfuggire. Solo per oggi trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 59,99 euro. La paghi pochissimo e approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo che puoi trovare online per una friggitrice ad aria con queste caratteristiche. Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e hai tutto il tempo per provarla: per il reso gratuito hai 30 giorni a disposizione da quando ti viene consegnata. Devi essere velocissimo: è una delle più acquistate degli ultimi giorni e le promo potrebbero terminare molto presto.

Moulinex Easy Fry

Moulinex Easy Fry: le caratteristiche tecniche

Come detto, il cestello permette di cucinare fino a 4 persone, quindi è ideale per una famiglia di medie dimensioni o per pranzi o cene con amici. Dotata di 10 programmi di cottura preimpostati: patatine fritte, pollo, carne, pesce, dolce, pizza, nuggets, verdure, gamberetti e bacon. Pertanto, la tua fantasia in cucina sarà messa piacevolmente a dura prova.

Il risparmio però non si vedrà solo al momento dell’acquisto, ma anche sulla bolletta (dato che richiede il 70% in meno di energia elettrica rispetto ad altre friggitrici ad aria e cuoce velocemente) e sull’acquisto di olio, dato che ne richiede pochissimo per funzionare. Semplice da usare, grazie al touchscreen intuitivo e al cestello facilmente estraibile tramite la maniglia posta sul lato frontale. Così come è facile e veloce da pulire, essendo lavabile in lavastoviglie, con le sue parti facilmente estraibili. Cottura veloce, le pietanze risulteranno croccanti all’esterno ma morbide all’interno.

Moulinex Easy Fry