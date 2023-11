Netflix annuncia altri 10 giochi gratis: quali sono

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Netflix continua a investire nel settore dei videogiochi e, a testimonianza di questo impegno, sulla piattaforma arrivano dieci nuovi titoli gratuiti che vanno a potenziare l’offerta del colosso dello streaming.

L’idea di creare un proprio catalogo fatto sia di esclusive che di grandi classici, dunque, è sempre più vicina alla sua realizzazione, con l’arrivo anche di molti giochi basati sulle serie tv più amate dagli utenti.

I nuovi giochi su Netflix

Tra i nuovi titoli in arrivo su Netflix abbiamo “Slayaway Camp 2: Netflix & Kill” in cui l’utente dovrà esplorare un vasto catalogo di vecchi film horror, risolvere enigmi e uccidere le sue vittime.

“Shadow and Bone: Enter the Fold”, un gioco di ruolo interattivo in cui il giocatore è chiamato a scoprire nuove storie ambientata tra le due stagioni dell’omonima serie.

“Oxenfree II: Lost Signals” è un thriller in cui la protagonista deve indagare su delle misteriose radiofrequenze, portando alla luce un oscuro segreto che attende solo di essere rivelato.

“Money Heist” ci porta all’interno dell’universo de “La casa di carta”. Gli utenti vestiranno i panni di Berlino e, senza nemmeno il bisogno di dirlo, dovranno organizzare la più grande rapina che il mondo ricordi.

“Chicken Run: Eggstraction” è un viaggio alla scoperta del mondo di “Galline in fuga”, con l’utente che potrà esplorare i luoghi più iconici del film, cercando di salvare più pennuti possibile.

“The Dragon Prince: Xadia” è un gioco di ruolo cooperativo basato sull’omonima serie animata di Netflix. Un mondo intero da esplorare e tantissime nuove storie che espanderanno ulteriormente la trama di “The Dragon Prince”.

Con “Death’s Door” l’utente impersona un corvo che raccoglie le anime dei defunti. Ma quando una di queste anime gli verrà rubata, dovrà partire alla scoperta di un regno fantastico dove non esiste il concetto di morte.

“Katana Zero” è un platform vecchia scuola, con un ritmo serrato e tantissimi nemici da sconfiggere. Un gioco descritto come “acrobatico e meravigliosamente brutale”.

“Hades” è un classico dungeon crawler roguelike, con l’utente che impersonerà Zagreus, il principe degli Inferi. Una storia ricca di eventi con decine e decine di sfide diverse pronte a tenerci incollati alla TV per giorni interi.

“Braid, Anniversary Edition” è il classico puzzle platform che riprende vita su Netflix in una forma più moderna. Mondi da esplorare e moltissime storie da (ri)scoprire in questo titolo senza tempo pronto a regalare ore e ore di divertimento.

Netflix punta sui giochi

Quello dei videogiochi in streaming è un mercato in fortissima crescita e Netflix, puntando su moltissimi titoli esclusivi, ha intenzione di regalare ai suoi utenti un’esperienza che va ben oltre il semplice guardare film e serie TV.

Con un catalogo in continua espansione, il colosso dello streaming cerca di dar vita a una modalità di intrattenimento semplice e intuitiva, da utilizzare tramite smart TV o device mobile e, naturalmente, senza il bisogno di hardware particolare.

Nel prossimo periodo, dunque, i videogiochi potrebbero diventare sempre di più centrali nell’utilizzo della piattaforma di streaming, per garantire più servizi agli abbonati “storici” (anche a fronte dei rincari e delle nuove politiche di sottoscrizione) e per attirare nuovi utenti verso quella che punta a diventare una piattaforma per l’intrattenimento e non solo per lo streaming.