Negli ultimi anni, il successo travolgente di TikTok ha ridefinito il modo in cui le persone consumano contenuti digitali, specialmente tra le generazioni più giovani. Con il suo formato verticale, rapido e altamente personalizzato, TikTok ha imposto un nuovo standard nell’intrattenimento mobile. Di fronte a questo fenomeno, molte piattaforme digitali hanno cercato di replicarne il modello. Instagram ha introdotto i Reels, YouTube ha lanciato Shorts, e ora anche Netflix sta pianificando un importante rinnovamento della homepage che assomiglierà a questo social. Ma non è questa la sola novità in arrivo dal colosso dello streaming.

Come cambia la homepage di Netflix

Netflix ha dichiarato di essere al lavoro su una nuova homepage, che verrà distribuita agli utenti nelle prossime settimane e mesi, con tempistiche diverse a seconda della località.

«Non è la prima volta che modifichiamo la nostra homepage», ha detto Eunice Kim. Il Chief Product Officer di Netflix durante un briefing con i giornalisti ha ricordato che la homepage è stata migliorata e cambiata più volte nel corso degli ultimi dodici anni, «per lo più dietro le quinte».

«Ma ora, grazie a una combinazione di nuove tecnologie e all’ampliamento della nostra offerta di intrattenimento, pensiamo che sia il momento di fare un grande salto in avanti», ha aggiunto.

Homepage Netflix: layout più pulito e feed verticale

Come cambierà la homepage di Netflix, dunque? Il colosso dello streaming ha anticipato il lancio di un feed video verticale ispirato a TikTok, con clip e trailer delle proprie serie e film. Cliccando su di esse, gli utenti potranno accedere direttamente all’episodio o al film. Questa novità è pensata soprattutto per migliorare la visualizzazione mobile.

«Sappiamo che scorrere un feed verticale sulle app social è un modo semplice per scoprire contenuti video, e sappiamo anche che i nostri utenti amano guardare clip e trailer per trovare la loro prossima ossessione», ha spiegato Kim. «Nelle prossime settimane testeremo un feed verticale pieno di clip dei nostri contenuti, per rendere la scoperta facile e divertente. Vedrete una riga dedicata nella homepage mobile, e il feed presenterà clip selezionate in base alle vostre preferenze. Da lì potrete toccare per guardare l’intero contenuto, aggiungerlo alla lista, o condividerlo con gli amici».

Il nuovo layout della homepage Netflix sarà inoltre più pulito e moderno, con elementi visivi che mostrano le informazioni rilevanti su ciascun contenuto (premi ricevuti, popolarità, ecc.). Le scorciatoie, prima relegate sul lato sinistro dello schermo, ora compariranno nella parte superiore.

Grazie a OpenAI cambia anche il motore di ricerca

Netflix sta anche ripensando il proprio motore di ricerca e raccomandazione sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

«Questa azienda ha sempre avuto una capacità unica di unire tecnologia straordinaria e intrattenimento eccezionale. Questa è la nostra superpotenza», ha commentato Elizabeth Stone, Chief Technology Officer di Netflix. «Tutto parte da grandi serie e film che le persone amano. Ma se pensiamo a tutte le aree in cui Netflix ha un grande vantaggio – la nostra portata, le raccomandazioni, i fan – la tecnologia è ciò che abilita tutto questo. E quella tecnologia include l’IA».

Come già anticipato nelle scorse settimane, il colosso dello streaming collaborerà con OpenAI per integrare uno strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale generativa, il cui scopo sarà consentire agli utenti di ottenere raccomandazioni su nuovi contenuti da guardare usando un linguaggio naturale e conversazionale.

Gli utenti potranno insomma cercare e trovare nuovi film e serie tv da vedere usando frasi come: “Voglio qualcosa di divertente e allegro”, oppure, “Voglio qualcosa di spaventoso, ma non troppo, magari anche un po’ divertente, ma non tipo “ah ah” divertente”. «Sembra assurdo, ma con la nuova esperienza di ricerca, anche frasi del genere produrranno risultati», ha assicurato Stone.

Film e serie TV on demand resteranno il cuore di Netflix, che però si propone di diventare un ambiente sempre più flessibile per via dell’ampliamento della sua offerta, che include la presenza di eventi dal vivo e videogiochi.

«Continueremo a puntare su quella che riteniamo essere la miglior esperienza per i nostri abbonati, soprattutto nel promuovere la scoperta e il coinvolgimento con tutti i film, serie, eventi dal vivo e giochi che amano», ha concluso Kim. «E siamo convinti che i miglioramenti nell’esperienza utente porteranno con sé tanti risultati positivi anche per noi».