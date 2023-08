Nokia 130 e 150 ufficiali: due telefoni solo per telefonare

Fonte foto: Nokia

Il marchio Nokia torna a farsi vivo sul mercato con due nuovi prodotti presentati da HMD Global, azienda che detiene la licenza per l’uso del brand Nokia per il settore della telefonia mobile. In queste ore, infatti, si registra il debutto dei nuovi Nokia 130 (2023) e Nokia 150 (2023). Si tratta di due nuovi cellulari, detti anche “feature phone”, pensati per gli utenti alla ricerca di un dispositivo per chiamate e messaggi, senza tutti gli elementi “smart” tipici degli smartphone moderni. Per il momento, non ci sono ancora informazioni in merito a prezzi e disponibilità.

I due cellulari Nokia costeranno poche decine di euro, andando a posizionarsi al di sopra del Nokia 105 (2023), già disponibile sul nostro mercato con un prezzo di 29,90 euro. I nuovi prodotti della gamma Nokia, infatti, arriveranno, molto probabilmente, anche in Italia, nel giro di poche settimane. Ulteriori aggiornamenti in merito potrebbero arrivare a breve. Vediamo, di seguito, le specifiche dei nuovi cellulari del marchio.

Nokia 130 (2023): caratteristiche tecniche

Il Nokia 130 è il modello base della nuova gamma del marchio. Si tratta di un cellulare con display da 2,4 pollici con risoluzione QVGA (320×240 pixel) e scocca in policarbonato. Per la gestione di chiamate e messaggi non servono specifiche “da smartphone” ma, per il nuovo 130, bastano 4 MB di memoria RAM e 4 MB di memoria interna (espandibile tramite microSD, fino a 32 GB, per archiviare, ad esempio, file audio).

Il nuovo cellulare di Nokia ha un microfono e uno speaker. C’è la certificazione IP52 mentre non è presente una fotocamera. La dotazione include anche una porta micro USB e un jack da 3,5 mm oltre al supporto alla radio FM. La batteria è rimovibile e ha una capacità di 1.450 mAh.

L’autonomia in standby è di 30 giorni mentre con una carica completa è possibile effettuare chiamate per 20 ore. Il sistema operativo che gestisce il dispositivo è S30+. Il nuovo Nokia 130 (2023) ha dimensioni pari a 130,9 x 50,6 x 14 mm per un peso di 98,2 grammi. Il cellulare arriva sul mercato con le colorazioni Dark Blue, Light Gold e Purple.

Nokia 150 (2023): caratteristiche tecniche

Il Nokia 150 si pone su un livello leggermente superiore rispetto al Nokia 130. Display, RAM, memoria interna e sistema operativo non cambiano ed anche la batteria è sempre la stessa unità da 1.450 mAh (l’autonomia dichiara dal produttore è la stessa). Ci sono alcune aggiunte hardware che porteranno a un leggero incremento di prezzo rispetto al Nokia 130.

La differenza principale per questo secondo cellulare Nokia è l’introduzione di una fotocamera posteriore, con sensore da 0,3 Megapixel, che viene affiancata da un flash LED, utile anche come torcia. Le dimensioni sono molto simili al modello precedente (130,95 x 50,6 x 1 5,15 mm) mentre il peso cresce fino a 106,3 grammi. Le colorazioni disponibili sono tre: Black Cyan e Red.