Dopo aver dominato il mercato dei "telefonini" a inizio millennio, dopo essere morto e poi risorto, la sopravvivenza dello storico brand è di nuovo in bilico

Se c’è un marchio che ha fatto la storia dei “telefonini” è sicuramente Nokia: ben prima del primo iPhone, infatti, l’oggetto del desiderio per milioni di ragazzi di tutto il mondo è stato il Nokia 3310: lanciato nel 2000, arrivato in Italia ad un prezzo di 300 mila lire, nella sua prima edizione è stato prodotto e venduto in oltre 120 milioni di esemplari. Uno dei suoi successori, il Nokia 1100, è arrivato addirittura a 250 milioni di pezzi venduti.

Numeri pazzeschi, difficili da ripetere oggi (anche perché oggi ogni anno esce un modello nuovo), poi una lunga storia di alti e bassi, che ha portato alla morte e poi resurrezione del marchio con una produzione su licenza da parte di HMD. Adesso, però, il brand Nokia sembra arrivato definitivamente al capolinea: HMD, infatti, ha iniziato a togliere i modelli a marchio Nokia dal suo shop online.

HMD, gli (ex) produttori di telefoni Nokia

Chi cerca oggi su Google l’azienda HMD vede subito un claim che attira il clic, almeno quello di chi ha visto nascere la tecnologia cellulare: “HMD, i produttori di telefoni Nokia“.

Human Mobile Devices (HMD), infatti, è stata fondata nel 2016 ad Helsinki, in Finlandia, da alcuni ex dipendenti di Nokia, brand comprato nel 2014 da Microsoft quando era sull’orlo del baratro. HMD ha rilevato da Microsoft Nokia ed è tornata a produrre smartphone con questo marchio, senza però avvicinarsi neanche lontanamente al successo dei modelli dell’epoca pre-iPhone.

A gennaio 2024 un annuncio da parte di HMD ha chiarito che per il brand Nokia c’era ormai poca speranza: l’azienda ha iniziato a produrre smartphone a marchio proprio, senza usare il nome e il logo di Nokia.

Nokia sta sparendo?

Quando HMD ha annunciato l’arrivo dei primi smartphone a marchio proprio, in molti hanno pensato che per Nokia era suonata la campana e, probabilmente, avevano ragione.

Attualmente sul sito di HMD i telefoni Nokia ci sono ancora, ma non sono smartphone: gli unici modelli disponibili, infatti, sono i cosiddetti “feature phone“, cioè i telefoni che servono per telefonare, inviare SMS e poco più. Questi telefoni hanno pochissime funzioni, autonomia molto alta e prezzi molto bassi, anche meno di 50 euro.

HMD potrebbe aver scelto di produrre gli smartphone più evoluti con il proprio marchio e lasciare quello di Nokia solo per i feature phone. Ma il mercato dei feature phone non è un mercato facile: per restare a galla servono vendite molto alte e costi di produzione molto bassi.

Non è affatto escluso, quindi, che HMD possa in futuro scegliere di eliminare dal suo shop anche i feature phone Nokia.