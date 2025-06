Fonte foto: Motorola

Il Motorola Razr 50 Ultra diventa, sempre di più, un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di uno smartphone pieghevole. Grazie a un comparto tecnico completo e di qualità oltre che a un prezzo sempre più accessibile, il modello di Motorola è oggi la scelta giusta per gli utenti interessati a un nuovo smartphone con display pieghevole e design da flip phone.

Sfruttando la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra con un prezzo scontato di 649 euro. Il dispositivo, dotato dell’ottimo Snapdragon 8s Gen 3, ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni elevate e la comodità di poter utilizzare un display pieghevole.

La scheda tecnica del Motorola Razr 50 Ultra

La scheda tecnica del Motorola Razr 50 Ultra comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una vera e propria garanzia per prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Il chip in questione è affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage UFS 4.0 per una dotazione di memoria da top di gamma. C’è spazio anche per una batteria da 4.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W e la ricarica wireless da 15 W.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display pieghevole LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz oltre a un display esterno LTPO AMOLED da 4 pollici, con risoluzione di 1272 x 1080 pixel, che permette di utilizzare lo smartphone anche da chiuso. Il dispositivo ha una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 50 Megapixel (principale e teleobiettivo) e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 (con aggiornamenti garantiti fino ad Android 17) e un sensore di impronte digitali laterale. C’è anche il supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare le eSIM. Il modello è certificato IPX8. Lo smartphone pesa 189 grammi e misura 88,1 x 74 x 15,3 mm (da piegato) e 171,4 x 74 x 7,1 mm (da aperto).

Motorola Razr 50 Ultra, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon in corso oggi è possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra con un prezzo scontato di 649 euro. Il modello è ora disponibile in sconto in diverse colorazioni.

