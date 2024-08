HMD Barbie Flip Phone, quando arriva il nuovo non-smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

HMD sta per portare sul mercato un nuovo non-smartphone dedicato a Barbie. Come annunciato su X, il Barbie Phone sarà presentato ufficialmente il 28 agosto

HMD ha confermato ufficialmente l’arrivo del Barbie Phone, anticipando l’uscita del dispositivo con una foto caratterizzata, ovviamente, dal rosa più che riconoscibile della celebre bambola.

Al momento, però, non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla scheda tecnica ma l’azienda finlandese ha già confermato che non si tratterà di uno smartphone ma sarà un classico telefono a conchiglia con design e caratteristiche tecniche "vecchia scuola".

Barbie Phone, cosa sappiamo

L’arrivo del Barbie Phone è stato annunciato ufficialmente a Barcellona durante il MWC 2024, quando HMD ha svelato la partnership con Mattel.

Oltre a questo e oltre alla foto promozionale apparsa su X, l’azienda nata dalle ceneri di Nokia non ha condiviso altre informazioni al riguardo, lasciando gli utenti a crogiolarsi nella curiosità fino al prossimo 28 agosto, data di uscita di questo nuovo non-smartphone.

Tuttavia, partendo sempre dalla foto condivisa da HMD si notano alcune somiglianze con un altro device già sul mercato, il Nokia 2660 Flip, per cui non si può escludere che il Barbie Phone possa essere un’edizione speciale di quest’ultimo

Se così fosse, sappiamo già tutto di questo device che ha un display esterno da 1.77 pollici, con risoluzione QQVGA e un display interno che misura, invece, 2,8 pollici con risoluzione QVGA.

Il processore è un Unisoc T107 a cui si affiancano 48 MB di RAM e 128 MB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 32 GB. Decisamente vecchia scuola anche il comparto fotografico che comprende un solo sensore da 0,3 MP con flash LED e, ovviamente, nessuna fotocamera frontale.

Tra le connessioni ci sono il 4G/LTE, il Bluetooth 4.2, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e la micro USB

La batteria è da 1450 mAh ed è rimovibile e sostituibile dall’utente, una caratteristica che dovrebbe valere anche per le altre componenti dello smartphone che saranno "facilmente" sostituibili dagli utenti.

Meritano una menzione a parte i giochi in dotazione tra cui troviamo il mitico Snake, l’altrettanto iconico Tetris, Arrow Master e AirStrike. Infine questo smartphone è pienamente compatibile con gli apparecchi acustici rendendo più semplice l’utilizzo per gli utenti con problemi di udito.

Quando arriva il Barbie Phone

Quando detto fino a questo punto, naturalmente, fa riferimento al Nokia 2660 Flip con il quale il Barbie Phone condivide alcuni dettagli del design che lasciano intendere che si tratti di una riedizione di questo telefono a conchiglia. Se così fosse, sappiamo anche che questo telefono a conchiglia ha un prezzo di 62,99 euro, cifra che però potrebbe salire vista l’esclusività di questa nuova edizione.

Comunque, per avere la certezza bisognerà attendere pazientemente fino al 28 agosto, quando HMD presenterà ufficialmente il nuovo device dedicato all’iconica bambola, immaginato per strizzare l’occhio ai telefoni del passato e proseguendo, dunque, la strategia dell’ormai ex Nokia nel portare sul mercato telefoni non-smartphone orientati al digital detox.

