Nokia 3210 è tornato, dopo 25 anni

HDM ha confermato ufficialmente il ritorno del mitico Nokia 3210, in una veste rinnovata e chiaramente più moderna, compatibile addirittura con la connettività 4G

HMD sta per riportare sul mercato una vera e propria leggenda della telefonia che fu, il Nokia 3210 che chiaramente ha ben poco in comune con il modello di 25 anni fa e, addirittura, permetterà agli utenti di utilizzare la rete 4G.

Ma se da una parte questa operazione nostalgia potrebbe avere un senso per chi vuole “disintossicarsi” dal proprio smartphone iper-connesso, dall’altra parte portare le moderne connessioni su un device che, di fatto, è ben lontano dall’essere moderno, potrebbe rappresentare un bel rischio, con l’arrivo sul mercato un prodotto molto difficile da utilizzare, almeno secondo la moderna idea di smartphone.

Nokia 3210: scheda tecnica

Le informazioni che seguono sono state condivise da Roland Quandt su Winfuture e provengono direttamente dai dati tecnici ufficiali pubblicati dai rivenditori in Germania. Per questo motivo, semmai il device arriverà anche in Italia, è lecito supporre che abbia lo stesso comparto hardware.

La versione 2024 del Nokia 3210 ha un display LCD IPS da 2,4 pollici con una risoluzione di 320×240 pixel; già da questo si capisce subito che HMD ha voluto dare un taglio netto al passato lasciando in comune solo l’iconica denominazione di questo smartphone.

Stesso discorso per il processore un Unisoc T107 affiancato da soli 64 MB di RAM. Ancora non ci sono indicazioni confermati sulla memoria interna, ma sappiamo che sarà espandibile fino a un massimo di 32 GB tramite scheda microSD.

Anche qui più che netta la separazione col passato, con un chip certamente economico e sicuramente modesto in termini di prestazioni, ma comunque moderno e soprattutto compatibile con le connessioni in 4G.

Restando sul tema delle connessioni, le informazioni a disposizione parlano del Bluetooth 5.0 e di una porta USB-2.0. Non si fa alcun riferimento ad altre opzioni di connettività, ma non si esclude che il device abbia anche il WiFi e l’ingresso per il jack da 3,5 mm.

Decisamente vecchia scuola il comparto fotografico con una sola fotocamera posteriore da 2 MP (f/2.8) che dovrebbe essere in grado anche di registrare video a 720p.

La batteria ha una capacità di 1.450 mAh con ricarica tramite porta USB-C, anche se non si conoscono maggiori informazioni al riguardo.

Infine, merita una menzione a parte la presenza di un intramontabile classico dell’intrattenimento: il mitico gioco Snake, che torna su questo device in una versione rinnovata ma che dovrebbe essere piuttosto fedele all’originale.

Nokia 3210: Prezzo e disponibilità

Al momento le uniche informazioni confermate dai rivenditori sono quelle dei colori disponibili al lancio: Oro, Blu e Nero ma ancora non è disponibile una data di uscita ufficiale.

Stesso discorso per il prezzo, anche se alcune indiscrezioni sul web hanno suggerito che il device sarà anche piuttosto economico e potrà essere acquistato a meno di 90 euro.