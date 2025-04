Vivo V50 Lite ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Vivo ha presentato ufficialmente il nuovo V50 Lite, un device di fascia intermedia già disponibile anche sul mercato italiano in due versioni una 5G e una 4G

Il nuovo Vivo V50 Lite è ufficialmente disponibile in Italia. Si tratta di uno smartphone di fascia media che arriva sul mercato in due versioni: una 5G e una 4G, entrambi molto simili ad eccezione del processore in dotazione e del comparto fotografico.

Parliamo di un device con un design elegante, sviluppato per essere economico e molto resistente, così come testimoniato dalla certificazione SGS Five-Star Drop Resistance e dalla resistenza agli urti di livello militare che consentono a questi telefoni di sopportare a qualsiasi sollecitazione, anche sullo schermo protetto da un vetro Shield Glass

Vivo V50 Lite 5G: scheda tecnica e prezzi

Il nuovo Vivo V50 Lite 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,77 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.392 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.800 nit.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 6300 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Grazie alla funzione Virtual RAM, inoltre, gli utenti possono ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Interessante sottolineare la presenza di alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale che permettono di migliorare gli scatti. Tra queste ci sono: Cancellazione AI, per rimuovere oggetti e persone dalle foto e Miglioramento AI utile per migliorare la qualità della foto.

Per quanto riguarda le connessioni, abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 6.500 mAh con ricarica cablata da 90 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria Funtouch OS 15.

Infine, il dispositivo ha la certificazione IP65 che ne attesta la capacità di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Il nuovo Vivo V50 Lite 5G è già disponibile anche in Italia nelle colorazioni Phantom Black, Fantasy Purple e Titanium Gold al prezzo suggerito di 329 euro. Prossimamente sarà disponibile anche una Special Edition che oltre allo smartphone comprenderà anche gli auricolari TWS 3e e un caricatore da 90W, al prezzo consigliato di 359 euro.

Vivo V50 Lite 4G: scheda tecnica e prezzi

Il Vivo V50 Lite 4G condivide buona parte della scheda tecnica del modello 4G a cominciare dal display AMOLED da 6,77 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e 1.800 nit di luminosità di picco.

Stavolta il processore è un Qualcomm Snapdragon 685 sempre con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Torna anche qui la funzione per la Virtual RAM.

Cambiano le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con PDAF e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è sempre da 32 MP.

Tra le connessioni stavolta non c’è il 5G. Non mancano, però, il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’NFC e le diverse opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria è sempre da 6500 mAh con ricarica cablata da 90 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 15 con interfaccia Funtouch OS 15. Infine, anche su questo dispositivo c’è la certificazione IP65.

Anche il Vivo V50 Lite 4G è già disponibile nelle colorazioni Phantom Black, Fantasy Purple e Titanium Gold al prezzo suggerito di 259 euro.