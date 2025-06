Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

Il nuovo OnePlus Pad 3 è stato presentato ufficialmente ed è già preordinabile anche nel nostro paese. Con questo device l’azienda cinese porta sul mercato un tablet di fascia alta focalizzato principalmente su tre caratteristiche: un comparto hardware all’avanguardia, le funzioni basate sull’intelligenza artificiale di OnePlus AI e un prezzo davvero concorrenziale, nettamente più basso rispetto agli altri top di gamma della concorrenza.

Le specifiche tecniche del OnePlus Pad 3

Il nuovo OnePlus Pad 3 ha un display IPS LCD che misura 13,2 pollici, ha una risoluzione di 2.400×3.392 pixel, refresh rate variabile fino a 144 Hz e 900 nit di luminosità di picco. Lo schermo è anche compatibile con le smart pen come la OnePlus Stylo 2, ad esempio.

Il processore scelto da OnePlus è il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna per l’archiviazione, non espandibile. Per tenere sotto controllo la temperatura l’azienda produttrice ha installator un sistema di raffreddamento a camere di vapore in grafene composito, sviluppato per dissipare efficacemente il calore anche durante le operazioni più impegnative.

Grazie a questo chip è possibile accedere alla suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale di OnePlus AI che comprende:

Open Canvas , per potenziare le operazioni in multitasking

, per potenziare le operazioni in multitasking Traduzione AI , utile per tradurre siti web, screenshot, articoli ecc

, utile per tradurre siti web, screenshot, articoli ecc AI Summary , per ottenere riepiloghi immediati di diverse tipologie di documenti

, per ottenere riepiloghi immediati di diverse tipologie di documenti AI Writer , che affianca l’utente nella scrittura per aumentare la produttività

, che affianca l’utente nella scrittura per aumentare la produttività AI Speak, utile per ascoltare i contenuti sullo schermo letti dall’AI

Non manca, naturalmente, la piena compatibilità con Cerchia e cerca e con Google Gemini che può essere richiamata facilmente dall’utente per affiancarlo nelle più svariate attività.

Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo un sensore posteriore da 13 MP e un sensore frontale da 8 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificando l’utilizzo in orizzontale.

Sul fronte delle connessioni ci sono il WiFi 7, il Bluetooth 5.4 e l’USB-C 3.2. Il comparto audio comprende un sistema a otto altoparlanti (quattro woofer e quattro tweeter) e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 12.140 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Interessanti i dati sull’autonomia condivisi da OnePlus stessa: la batteria dura fino a 6 ore se si utilizzano giochi AAA e si scende a 15/17 ore se si visualizzano video in streaming. Col device in standby si arriva fino a 70 giorni e, addirittura, si superano i due anni a dispositivo spento.

Infine, il sistema operativo è Android 15, con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 15.

Prezzo e disponibilità del OnePlus Pad 3

Il OnePlus Pad 3 è già preordinabile anche in Italia e sarà in vendita a partire dal 19 giugno 2025. Il tablet è disponibile nella sola colorazione Storm Blue al prezzo suggerito di:

OnePlus Pad 3 – 12/256 GB – 599 euro

OnePlus Pad 3 – 16/512 GB – 699 euro

Separatamente è possibile acquistare la cover OnePlus Pad 3 Folio Cover che ha un prezzo di listino di 59 euro, la OnePlus Stylo 2 che costa 99 euro e la cover con tastiera OnePlus Pad 3 Smart Keyboard al prezzo di 169 euro.

Sul sito ufficiale in occasione dell’arrivo sul mercato sono disponibili diverse offerte, incluso uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino e la possibilità per chi preordina di ricevere gratuitamente uno degli accessori di cui sopra.