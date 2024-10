Fonte foto: HP

Acquistare un notebook per l’utilizzo quotidiano, tra intrattenimento e produttività leggera, vuol dire essenzialmente orientarsi verso una fascia di dispositivi non troppo costosi, sviluppati per chi non ha bisogno di un’eccessiva potenza di calcolo ma cerca essenzialmente un PC economico e facile da usare.

Grazie ad Amazon, trovare l’offerta giusta è possibile e tra le varie opzioni sull’e-commerce c’è il notebook HP 15s-fq5006sl, che per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo irripetibile che scende sotto i 350 euro, arrivando al minimo storico.

HP 15s-fq2014sl – Intel Core i3-1215U – Versione 8/256 GB

Notebook HP 15s-fq5006sl: scheda tecnica

Il notebook HP 15s-fq5006sl ha uno schermo antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore scelto da HP è un Intel Core i3-1215U affiancato in questa specifica offerta da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda video è integrata nel processore e si tratta di una Intel UHD Graphics, un componente chiaramente entry-level orientato principalmente alla produttività leggera e all’utilizzo domestico, tra navigazione sul web e intrattenimento.

Tra le connessioni a disposizione ci sono una porta USB-C, due porte USB-A, un ingresso HDMI 1.4, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Sul fronte delle connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2. Non mancano nemmeno due speaker, due microfoni e una webcam HP TrueVision da 720p.

La batteria è da 41 wattora e, secondo le stime del produttore, garantisce un’autonomia di circa 7 ore e 30 minuti (con un utilizzo intermedio) in più, grazie alla ricarica rapida HP Fast Charge da 45 W, è possibile caricare il device da 0 a 50% in circa 45 minuti.

Il sistema operativo è Windows 11 Modalità S, una particolare modalità sviluppata per la sicurezza dell’utente e che permette di installare nuove applicazioni solo tramite lo Store ufficiale di Microsoft.

Una scelta che garantisce un ulteriore livello di protezione ma che per molti utenti potrebbe risultare limitante. La Modalità S, comunque, può essere disabilitata facilmente seguendo le indicazioni sulla pagina di supporto ufficiale.

Infine, vale la pena concentrarsi anche sulle dimensioni di questo notebook (35,85×24,2x 1,79 cm) e sul peso contenuto di 1,65 Kg, un buon compromesso per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un dispositivo leggero da trasportare facilmente nonostante lo schermo generoso.

Notebook HP 15s-fq5006sl: l’offerta su Amazon

Il notebook HP 15s-fq2014sl ha un prezzo di listino di 549,99 euro, ma per le prossime ore grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare questo computer a 349,99 euro (-36%, -200 euro) lo sconto perfetto per sostituire il vecchio PC di casa con un modello più recente.

