Tra i vari notebook in offerta su Amazon proprio in queste ore c’è l’ottimo HP 15s-eq2115nl, un portatile versatile, affidabile e dal prezzo competitivo, destinato principalmente per lo studio, la produttività leggera e l’utilizzo domestico. Un buon prodotto con una scheda tecnica semplice ma comunque in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori.

Grazie agli sconti sull’e-commerce l’HP 15s-eq2115nl può essere acquistato a poco meno di 400 euro, raggiungendo il minimo storico. Un’opportunità imperdibile per chi ha bisogno di un nuovo computer e non vuole rinunciare a un prodotto di qualità pur senza spendere una fortuna.

Notebook HP 15s-eq2115nl – AMD Ryzen 5-5500U – Versione 8/512 GB

HP 15s-eq2115nl: scheda tecnica

Il notebook HP 15s-eq2115nl ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso da 15,6 pollici, con una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un AMD Ryzen 5-5500U a cui si affiancano in questa offerta 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una AMD Radeon integrata all’interno del processore, un componente chiaramente entry level, ma più che adatto per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono due porte USB-A, una porta USB-C, l’uscita HDMI, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2. Presenti anche una webcam HP TrueVision da 720p con microfoni dual-array e due speaker.

La batteria è da 41 wattora che, secondo le stime di HP, può garantire all’utente un’autonomia di circa 7 ore di utilizzo normale, una buona soluzione per chi passa molto tempo fuori casa e non ha sempre a disposizione una presa di corrente. Inoltre con la ricarica HP Fast Charge da 41 W è possibile caricare il 50% della batteria in circa 45 minuti. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Per quanto riguarda il design questo dispositivo misura 40x47x23 cm e ha un peso di 1,69 kg; è disponibile nella colorazione Argento e, cosa da non sottovalutare, ha anche la tastiera full-size con tastierino numerico.

Notebook HP 15s-eq2115nl: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del notebook HP 15s-eq2115nl è di 599 euro, tuttavia per le prossime ore approfittando delle offerte su Amazon si può acquistare questo dispositivo a 399,99 (-33%, -199,01 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo computer, senza spendere cifre esagerate ma, soprattutto, portando a casa un dispositivo di cui non ci si pente.

