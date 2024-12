Laptop HP con Intel i7: con gli sconti Amazon è il regalo di Natale perfetto

Fonte foto: HP

Natale è il momento perfetto per sorprendere amici e familiari con un regalo utile e di grande valore come, ad esempio, il notebook HP 15s-fq5007sl, la scelta ideale per chi cerca un laptop Windows potente e dal prezzo accessibile, una delle soluzioni migliori per lo studio, il lavoro o l’uso quotidiano.

Ma ciò che stupisce davvero in questo prodotto è l’offerta esclusiva di Amazon che permette di portare a casa questo dispositivo a poco meno di 550 euro. Un’occasione davvero imperdibile per chi vuole fare un regalo che non passa certamente inosservato (e che grazie ad Amazon Prime arriverà prima di Natale) ma senza spendere una fortuna.

Notebook HP 15s-fq5091nl – Processore Intel Core i7 1255U – Versione 16/512 GB

Notebook HP 15s-fq5091nl: scheda tecnica

Il notebook HP 15s-fq5091nl ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore scelto da HP è un Intel Core i7-1255U (dodicesima generazione) a cui vanno ad affiancarsi in questa offerta 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una Intel Iris Xe, ottima per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Sul fronte delle connessioni ci sono due porte USB-A, una porta USB-C, l’HDMI, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2. Presenti anche una webcam HP TrueVision da 720p, microfoni dual-array e due speaker.

La batteria è da 45 wattora, con HP che garantisce un’autonomia di circa 7 ore di lavoro (ma senza esagerare con operazioni troppo impegnative), l’ideale per chi passa molto tempo fuori casa e non ha sempre accesso a una presa di corrente. Inoltre con la ricarica HP Fast Charge da 41 W è possibile arrivare al 50% della batteria in circa 45 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Le dimensioni di questo notebook sono 35,85×24,20x 1,79 cm, per un peso di 1,69 Kg grazie alla scocca completamente in plastica rigida di color Argento.

Notebook HP: l’offerta su Amazon

Per acquistare il notebook HP 15s-fq5091nl gli utenti devono spendere 849 euro, tuttavia per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon si può portare a casa questo computer a 599 euro (-33%, -250 euro) uno sconto davvero molto interessante, perfetto per chi ha bisogno di un nuovo PC e vuole un prodotto affidabile ma senza spendere cifre molto elevate.

