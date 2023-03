Nuovo rilevamento nello Spazio: nessuno li aveva mai visti prima

Una bassa luminosità e una scoperta quasi casuale. La storia astronomica del pianeta Urano non è certo tra le più intriganti, ma negli ultimi tempi questo oggetto celeste si sta ampiamente "riscattando". Un nuovo studio scientifico ne ha approfondito due lune e in particolare la presenza di una serie di oceani attivi in questa zona dell’Universo.

C’era da tempo la sensazione netta di questa caratteristica del pianeta, soprattutto dopo che la navicella spaziale Voyager 2 della NASA aveva individuato qualcosa di singolare sulla superficie dei satelliti. Le lune in questione si chiamano Ariel e Miranda e sono due delle ben 27 che orbitano attorno a Urano. Come si è arrivati di preciso alle nuove conclusioni?

La nuova ipotesi su Urano

Gli astronomi hanno preso in esame le radiazioni e i dati magnetici raccolti dallo stesso Voyager 2 nel lontano 1986, prima ancora che Urano uscisse dal sistema solare. Si tratta dell’unico veicolo che ha raggiunto questo pianeta e il rilevamento è avvenuto mediante alcune particelle energetiche "intrappolate". L’ipotesi è a dir poco allettante. Una o entrambe le lune di cui si è appena parlato potrebbero essere caratterizzate da un oceano liquido al di sotto della loro superficie ghiacciata che sta attivamente espellendo dei pennacchi di materiale nello spazio. Anche in altri oggetti celesti si è osservato qualcosa di simile.

Ad esempio, particelle del genere sono state notate anche nei pressi di Giove e Saturno. Nel caso di Europa, la luna del già citato Giove, è stato proprio l’esame dei dati relativi alle particelle e al campo magnetico a indicare come ci fossero delle lune oceaniche. Le particelle energetiche sono diventate fondamentali da qualche anno a questa parte, visto che aiutano ad approfondire le indagini scientifiche planetarie. C’è l’impressione che le ultime novità su Urano possano suggerire alle agenzie spaziali di inviare nuovi veicoli in missione, anche se si tratta di progetti piuttosto impegnativi dal punto di vista economico.

Il possibile viaggio futuro verso Urano

La NASA ha immaginato un viaggio di una navicella spaziale verso Urano, ma per rendere il tutto concreto e soprattutto proficuo servirebbero oltre 4 miliardi di dollari: per quel che riguarda la durata, l’unico metro di paragone è quello della Voyager 2 che impiegò otto anni e mezzo. Il lancio potrebbe essere pronto a partire dal 2030, dunque bisognerà avere pazienza prima di ottenere risultati concreti. Si è già detto della "sfortuna" del pianeta in senso storico e in effetti non è mai stato preso troppo in considerazione dagli astronomi, fin dall’antichità.

Si può ricordare, ad esempio, come fino al ‘700 questo pianeta non fosse considerato tale a causa della sua scarsa luminosità. Si tendeva quindi a identificarlo come una stella. Inoltre, l’orbita lenta non ha aiutato a ricostruire la sua vera natura per parecchio tempo. Soltanto nel 1781 ci fu qualcuno che azzardò l’ipotesi del nuovo pianeta, William Herschel, una scoperta avvenuta per puro caso dopo aver notato lo spostamento di una stella poco luminosa. L’intenzione delle agenzie spaziali è quella di non metterlo "in disparte", molto probabilmente nei prossimi anni se ne parlerà ancora e in modo più approfondito.