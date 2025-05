Amazon, prezzo crollato per il Galaxy S24 e sconti esagerati: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Smartphone, smartwatch, smart TV ed elettrodomestici per la casa. Può sembrare le categorie di prodotto di un sito di e-commerce, ma sono in realtà i dispositivi disponibili da oggi su Amazon con sconti mai visti prima. Anche in questo 27 maggio il sito di e-commerce ci delizia con tante nuove promo su alcuni dei prodotti più acquistati dagli utenti. E non a caso tra le promo top di oggi troviamo il Galaxy S24 Ultra (sconto del 43% e risparmi 600) e l’iPhone 16 (sconto del 22% e risparmi più di 200 euro).

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni dispositivo trovi il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e una breve descrizione. Per acquistarlo ti basta cliccare e scoprire il prezzo sul sito di e-commerce. Oltre agli smartphone, trovi tantissimi altri dispositivi, tra cui gli elettrodomestici per la tua cucina, come ad esempio la macchina per il caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop al minimo storico. Non farti scappare queste opportunità e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 27 maggio

Smartphone

Galaxy S24 Ultra. Calo di prezzo e minimo storico per lo smartphone premium di Samsung . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Smartphone che assicura prestazioni eccezionali, con uno schermo molto ampio, fotocamera professionale da 200 megapixel e batteria a lunghissima durata. In dotazione anche la S Pen che lo trasforma in taccuino digitale.

. Da oggi è disponibile su con uno e su quello di listino. Smartphone che assicura prestazioni eccezionali, con uno schermo molto ampio, fotocamera professionale da 200 megapixel e batteria a lunghissima durata. In dotazione anche la S Pen che lo trasforma in taccuino digitale. iPhone 16. Continua la promo speciale per l’iPhone 16 . Lo smartphone è disponibile al minimo storico e risparmi più di 200 euro . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Novità: processore A18 che supporta il sistema Apple Intelligence, fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo integrato.

. Lo smartphone è disponibile al minimo storico e . Lo puoi Novità: processore A18 che supporta il sistema Apple Intelligence, fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo integrato. OnePlus Nord 4. Offerta shock e sconto mai visto prima . Il telefono top di gamma di OnePlus è la scelta perfetta per chi non vuole spendere cifre esagerate e lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero . Schermo AMOLED da 6,67 pollici, fotocamera principale da 50 megapixel, batteria con cui arrivi a fine giornata senza problemi.

. Il telefono top di gamma di OnePlus è la scelta perfetta per chi non vuole spendere cifre esagerate e lo puoi . Schermo AMOLED da 6,67 pollici, fotocamera principale da 50 megapixel, batteria con cui arrivi a fine giornata senza problemi. Honor X8b. Doppio sconto e prezzo crollato per questo telefono lowcost. Oltre allo sconto del 37% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10% e lo paghi praticamente la metà . A 150 euro difficilmente trovi di meglio.

e per questo telefono lowcost. Oltre allo presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa e lo . A 150 euro difficilmente trovi di meglio. Moto g05. Lo smartphone ideale per chi vuole spendere meno di 100 euro. Oggi è disponibile con uno sconto del 41% e approfitti del minimo storico storico. Schermo ampio, buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel e batteria a lunga durata. La scelta perfetta per chi vuole un muletto o utilizza lo smartphone solo per chiamare, inviare messaggi e fare scrolling sulle app social.

Accessori smartphone

Cuffie Bluetooth. Sconto del 91% e prezzo stracciato per questi auricolari Bluetooth lowcost . Solo per oggi sono disponibili a meno di 8 euro e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Impossibile non acquistarli. Suono immersivo e resistono all’acqua.

e per questi . Solo per oggi sono disponibili a meno di 8 euro e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Impossibile non acquistarli. Suono immersivo e resistono all’acqua. Caricatore USB. Applica subito il coupon sconto del 50% e lo paghi meno di 20 euro. Caricatore USB rapido da 65 W che permette di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Utilissimo da avere sempre con sé nello zaino. Nella confezione anche un cavo per la ricarica rapida.

Smartwatch

Apple Watch SE di seconda generazione. Sconto del 23% e minimo storico . L’Apple Watch SE di seconda generazione è lo smartwatch perfetto per chi vuole un dispositivo della mela morsicata senza spendere cifre elevatissime. Monitora costantemente lo stato di salute e tutti i tuoi allenamenti. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero .

e . L’Apple Watch SE di seconda generazione è lo smartwatch perfetto per chi vuole un dispositivo della mela morsicata senza spendere cifre elevatissime. Monitora costantemente lo stato di salute e tutti i tuoi allenamenti. Lo puoi anche . Amazfit GTR 3 Pro. Offerta shock e calo di prezzo lampo. L’orologio smart di Amazfit è disponibile a meno di 100 euro e fai un super acquisto. Schermo grande, 150 modalità di allenamento, monitoraggio del sonno e una batteria che dura fino a 12 giorni.

Smart TV

TCL 55 pollici. Tra le nuove offerte di oggi c’è questo smart TV TCL con schermo da 55 pollici disponibile con uno sconto del 40% e risparmi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini in altissima definizione e a bordo il sistema Google TV.

con disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini in altissima definizione e a bordo il sistema Google TV. Samsung Neo QLED 55 pollici. Prezzo crollato e sconto del 54%. Acquistando oggi lo smart TV Samsung risparmi più di 800 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Processore con intelligenza artificiale, immagini in 4K e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet

iPad Air 11″. Offerta lampo e minimo storico per il tablet Apple. Oggi l’iPad Air 11″ con processore M2 è in promo con uno sconto del 27% e risparmi 240 euro su quello di listino. Ottime prestazioni, lo puoi usare sia per il divertimento sia per lavorare. Pochissimi pezzi rimasti, approfittane ora.

Elettrodomestici per la casa

Soundbar Panasonic. Prezzo shock e sconto del 40% . Soundbar dotata di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless per bassi profondi. Compatibile con qualsiasi smart TV ed è molto facile da installare. Lo puoi anche montare a parete.

. Soundbar dotata di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless per bassi profondi. Compatibile con qualsiasi smart TV ed è molto facile da installare. Lo puoi anche montare a parete. Frullatore a immersione Electrolux Create 5. Solo per oggi è disponibile a metà prezzo e fai un super affare. Frullatore multifunzione con cui preparare creme e tantissime altre pietanze. Nella confezione trovi sua la frusta sia un mini-tritatutto.

e fai un super affare. con cui preparare creme e tantissime altre pietanze. Nella confezione trovi sua la frusta sia un mini-tritatutto. Ring videocitofono. Tornano in offerta i prodotti Ring. Da oggi è disponibile il videocitofono Ring con uno sconto del 42% . Questa versione ha anche un supporto per fissarlo più facilmente al muro. Immagini in alta definizione e lo puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone.

. Questa versione ha anche un supporto per fissarlo più facilmente al muro. Immagini in alta definizione e lo puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone. Blink mini. Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, da oggi trovi in offerta la telecamera Blink mini. Con lo sconto del 35% la paghi solamente 25 euro. Perfetta per essere posizionata nel salotto o in cucina. Sensore per il movimento, notifiche push e audio bidirezionale.

Caffè

De’Longhi Nepresso Vertuo Pop. Prezzo mini e 90 euro di caffè Nespresso in regalo . Occasione da non farsi assolutamente sfuggire per la macchina per il caffè De’Longhi. Compatta, permette di preparare tantissime bevande differenti.

. Occasione da non farsi assolutamente sfuggire per la macchina per il caffè De’Longhi. Compatta, permette di preparare tantissime bevande differenti. Caffè Vergnano – 100 capsule. Offerta lampo per la confezione con 100 capsule di caffè Vergnano gusto Cremoso compatibili con le macchine espresso Nespresso. Solo per oggi è in offerta speciale con uno sconto del 37%. Costa meno di 20 centesimi a capsula. Puoi scegliere tra diversi gusti.

