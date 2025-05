Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Amazon

Giornata di offerte speciali su Amazon. Da oggi 22 maggio sul sito di e-commerce troviamo tante nuove promo, soprattutto per prodotti tech e per gli elettrodomestici per la casa. Proprio su quest’ultima categoria di prodotto bisogna focalizzare bene l’attenzione: da oggi, infatti, ci sono lavatrici, asciugatrici, robot aspirapolvere e tanti altri prodotti per la casa in promo a un prezzo speciale. Come ad esempio il robot aspirapolvere e lavapavimenti Hisense disponibile con uno sconto del 65% e risparmi ben 300 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi che riguardano sia gli elettrodomestici, ma anche smartphone, smartwatch, smart TV e accessori utili nella vita di tutti i giorni. Le occasioni per fare degli ottimi affari di certo non mancano, ma devi essere molto veloce nell’approfittarne subito. Inoltre, su Amazon hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Tutte le promo che abbiamo selezionato sono presenti nella lista qui in basso: basta cliccare sul link del prodotto per accedere alla pagina prodotto, scoprire il prezzo e completare l’acquisto. Non farti trovare impreparato e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte del 22 maggio

Smartphone

Galaxy S25+ – minimo storico con sconto del 37%. Schermo grande, processore potente e fotocamere professionali

Google Pixel 9 Pro XL – minimo storico e risparmi più di 400 euro. Intelligenza artificiale di Google e funzioni mai viste prima.

Redmi Note 14 Pro – offerta esclusiva di Amazon con prezzo al minimo storico. Lo smartphone perfetto per la fascia media.

Honor X6b – sconto del 33% e costa meno di 100 euro. Affare per tutti.

Smartwatch

Galaxy Watch7 – prezzo in calo e sconto del 37%. Smartwatch con funzioni avanzati e analisi del sonno professionale.

Huawei Watch GT 4 con cuffie FreeBuds SE 2 – sconto del 40% per il bundle smartwatch più cuffie Bluetooth. Tra le migliori offerte di oggi.

Smartwatch aycy – sconto dell’82% e costa meno di 20 euro. Soluzione ideale per chi vuole un orologio smart che costa pochissimo e monitora i principali parametri vitali.

Smart TV&Soundbar

Samsung Neo QLED da 43 pollici – sconto del 57% e risparmi 800 euro. Qualità elevatissima delle immagini, processore con intelligenza artificiale, supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV LG 32 pollici – 39% di sconto e minimo storico. Smart TV che costa poco e perfetto per la cucina o la camera da letto. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Soundbar Sonos Ray – minimo storico e risparmi ben 100 euro. Soundbar compatta con una qualità elevatissima dell’audio.

Audio&accessori

Apple AirPods Pro 2 – offerta shock per le cuffie premium di Apple: sono da comprare subito.

Cuffie lowcost – sconto dell’85% per questo paio di cuffie lowcost. Compatibili con qualsiasi smartphone e con cancellazione del rumore.

Docking station Orico 12 in 1 – 62% di sconto e costa pochissimo. Utilissima da avere sulla scrivania di lavoro.

Elettrodomestici

Lavatrice LG Serie X1 – sconto di 200 euro e consegna al piano. Cestello da 9 chilogrammi, la puoi controllare anche da remoto con lo smartphone.

Asciugatrice Bosch Serie 8 – risparmi 400 euro e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Asciugatrice con pompa di calore e cestello da 9 chilogrammi.

Lavatappeti BISELL ProHeat 2x Revolution – calo di prezzo e sconto del 39%. Approfitta del minimo storico e acquista una lavatappeti professionale.

Robot aspirapolvere Hisense – 65% di sconto e risparmi 300 euro. Offerta shock per un ottimo robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 – offerta lampo e sconto del 53%. Costa meno della metà e puoi cucinare di tutto, dalle patatine ai dolci.

Caffè&dintorni

Una lista lunga e molto variegata che presenta anche alcune offerte esclusiva Amazon, come ad esempio il Redmi Note 14 Pro che trovi al minimo storico. E proprio gli smartphone sono i dispositivi che catturano immediatamente l’attenzione. Se sei alla ricerca di un top di gamma trovi il Galaxy S25+ con uno sconto del 37% e al prezzo più basso di sempre. Con la stessa percentuale di sconto è disponibile in offerta anche il Google Pixel 9 Pro XL. Entrambi sono smartphone premium con caratteristiche avanzate, lasciarsi scappare questa opportunità sarebbe un grave errore. Per chi vuole spendere meno di 100 euro c’è in offerta l’Honor X6b.

Ottime offerta anche tra gli smartwatch e gli smart TV. Ad esempio, trovi il bundle che comprende il Huawei Watch GT 4 e le cuffie Huawei Freebuds SE 2 con uno sconto del 40% e al minimo storico. Tra i televisori smart c’è un modello che sta avendo grandissimo successo negli ultimi giorni: si tratta del televisore LG da 32 pollici disponibile con uno sconto del 39%. Lo paghi poco, assicura ottime immagini e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Come anticipato, oggi è il giorno ideale per chi è alla ricerca di un nuovo elettrodomestico. E il motivo è semplice: su Amazon trovi la lavatrice LG Serie X1 con cestello da 9 chilogrammi al minimo storico con uno sconto superiore al 30%; oppure l’asciugatrice top di gamma Bosch Serie 8 con cestello da 9 chilogrammi con uno sconto di ben 400 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottima offerta anche per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000: costa meno della metà e al momento è tra le più vendute sul sito di e-commerce. Puoi cucinare di tutto ed è semplicissima da utilizzare.

Per chiudere, offerte speciali in casa De’Longhi. Sono disponibili le macchine per il caffè espresso al minimo storico e con sconti molto interessanti. Trovi la Perfetto Magnifica S al minimo storico oppure un modello più economico a meno di 100 euro. Infine, promo lampo per le capsule Vergnano: la confezione con 100 unità è in offerta a meno di 20 euro. Disponibili in tre fragranze: Intenso, Cremoso e Napoli. Non fatevi scappare queste promo incredibili e approfittatene immediatamente.

