Amazon, Galaxy S24 al minimo storico e sconti mai visti prima: le offerte di oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Smartphone, smartwatch, smart TV, tablet, accessori e tanti altri prodotti. Sembra la lista della spesa, ma sono in realtà i prodotti in promo su Amazon oggi 21 maggio. Tante offerte su prodotti molto ricercati dagli utenti e da sempre i più amati, come ad esempio l’iPhone 16, ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino, disponibile con un super sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Amazon rende ancora più uniche le sue promo con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Condizioni che difficilmente trovi su altri siti web.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti disponibili oggi, con sconti che superano anche il 50% e ti permettono di risparmiare cifre che sfiorano i 1.000 euro. Oltre agli smartphone, troviamo orologi che ti aiutano a monitorare i principali parametri vitali, oppure accessori economici come cuffie Bluetooth o chiavette multimediali USB. Non mancano elettrodomestici che non possono mancare nella tua abitazione: robot aspirapolvere, macchine per il caffè e anche una lavatrice disponibile a metà prezzo. Per scoprire i prodotti e i prezzi, basta controllare la lista presente poco più in basso. Per ogni dispositivo è presente il link della pagina prodotto su Amazon: non farti scappare questa occasione.

Amazon, le migliori offerte del 21 maggio

Anche oggi Amazon non ci delude. Sul sito di e-commerce trovi una lista piuttosto corposa di dispositivi in offerta e al minimo storico. Partiamo dagli smartphone, da sempre i più amati e ricercati dagli utenti. Oltre all’iPhone 16, c’è in promo anche l’iPhone 15 al minimo storico e fai un ottimo affare (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Un’ottima alternativa arriva da Samsung: il Galaxy S24 è disponibile con uno sconto di quasi il 40%. Per chi vuole spendere poco c’è il realme Note 60 con uno sconto sempre del 40% e lo paghi meno di 90 euro.

Se stai cercando un ottimo smartwatch da mettere al polso, il Galaxy Watch6 Classic LTE è quello che fa per te. Grazie allo sconto del 45% lo paghi quasi la metà e risparmi più di 200 euro. Se, invece, vuoi spendere poco c’è l’orologio smart OUKITEL disponibile con un triplo sconto e che paghi circa 25 euro. Non mancano gli accessori da portare sempre in borsa con sé. Come ad esempio un paio di cuffie lowcost disponibili con uno sconto dell’87% e che paghi poche decine di euro. Per trasferire velocemente i file da un PC all’altro, invece, c’è la chiavetta USB SanDisk a soli 15 euro.

Ottima giornata anche per gli smart TV. Su Amazon sono arrivati i nuovi televisori di Xiaomi con sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick. Compatibili con qualsiasi piattaforma streaming, assicurano un’ottima qualità video e sono disponibili in diverse dimensioni. Se vuoi alzare un po’ l’asticella della qualità, c’è in offerta lo smart TV LG OLED da 55 pollici con un super sconto che ti permette di risparmiare ben 800 euro (e lo puoi pagare a rate).

Amazon assicura ottime promo anche per quanto riguarda gli elettrodomestici per la casa. A partire da un piccolo dispositivo che si rivela molto utile nella vita di tutti i giorni: la telecamera di sicurezza. Da oggi è disponibile la Tapo C220 con uno sconto del 50% e la paghi meno di 25 euro. Occasione interessante anche per il frigorifero compatto Hisense: grazie allo sconto del 39% è diventato il più venduto in questi giorni su Amazon.

Se vuoi bere un buon caffè a casa, trovi in offerta la macchinetta Nespresso Vertuo Pop. Oltre allo sconto del 31%, ricevi dei buoni del valore di 90 euro per acquistare capsule Nespresso. Se, invece, vuoi risparmiare sull’acquisto di capsule e cialde, trovi in promo al minimo storico quelle Borbone. Affrettatevi: tutte queste promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui