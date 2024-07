Amazon, sconti fino all'80%: le offerte shock di questa settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’arrivo del mese di agosto non manda in pensione le offerte speciali su Amazon. Anche in questa settimana tra fine luglio e inizio agosto, il sito di e-commerce ci delizia con promo veramente uniche che ci permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più desiderati dagli utenti, con sempre un occhio di riguardo per alcuni dispositivi prettamente estivi, come ad esempio il ventilatore da collo. Tra le offerte top di questa settimana te ne segnaliamo alcune: il Galaxy S24 disponibile al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro, oppure il Galaxy A25 disponibile al minimo storico e lo paghi veramente poco. Se, invece, siete alla ricerca di un tablet da divano, questa è la vostra settimana fortunata. Grazie al doppio sconto presente in pagina, acquisti il tablet Blackview Tab 11 al minimo storico e risparmi più di 550 euro. Un’occasione veramente speciale.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della settimana che riguardano i dispositivi tech più amati come smartphone, smartwatch, televisori smart e tablet, ma anche gli elettrodomestici per la casa, diventati in questi anni sempre più smart. Nella lista qui in basso trovate la nostra selezione di promo: basta cliccare sul singolo link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 29 luglio – 4 agosto

Nonostante il periodo vacanziero, Amazon continua a offrirci tantissime offerte, come si può notare dalla ricca lista presente qui in alto. Tanti prodotti, con sconti elevati che permettono di risparmiare centinaia di euro e con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Tra le promo top c’è sicuramente anche lo smartwatch Honor Magicwatch 2, dotato di ottime funzionalità e disponibile con uno sconto del 50%. Ottima anche l’offerta per lo smart TV Samsung da 50 pollici uscito da poco sul mercato e disponibile già in promo con uno sconto del 33% e risparmi centinaia di offerte. Per restare in tema estate, su Amazon trovi in offerta anche l’ottimo condizionatore portatile Pinguino De’Longhi con uno sconto del 30%, la soluzione ideale per sconfiggere il caldo torrido di queste settiamane.

Per accedere alle offerte basta cliccare sul link presente nella lista in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti, trovi una breve descrizione qui in basso. A te la scelta! Buona lettura.

Galaxy S24

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per voi. Questa settimana su Amazon è disponibile il Galaxy S24 di Samsung a un prezzo mai visto prima. Il merito è del super sconto del 36% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Un’occasione veramente speciale e da non farsi sfuggire. Stiamo parlando di uno dei migliori smartphone Android sul mercato e il merito è dell’ottima scheda tecnica. Samsung lo ha dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento elevatissima, un processore ad altissima efficienza e anche un comparto fotografico con pochi eguali, dominato da una fotocamera principale da 50 megapixel. A supporto anche filtri e tecnologie avanzate che permettono di scattare immagini iconiche in ogni momento. A fare la differenza, però, è la presenza di Galaxy AI, il nuovo sistema sviluppato da Samsung e che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione del dispositivo e che ti rende più semplice la vita quotidiana. Ti basta cerchiare un oggetto all’interno di un’immagine per avviare immediatamente una ricerca online. Trascrivere una nota vocale è semplicissimo: in pochi secondi Galaxy AI ci penserà al posto tuo.

Galaxy S24

Galaxy A25

Se sei alla ricerca di un telefono top a un prezzo alla portata di tutti, questa è la promo che fa per te. Questa settimana su Amazon trovi il Galaxy A25 con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente poco più di 175 euro, con un risparmio di poco superiore ai 140 euro. Uno smartphone che sorprende per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e che vale molto più di quanto lo paghi. Si tratta di un classico medio di gamma in grado di fare un po’ di tutto grazie allo schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, processore potente e ben 6 gigabyte di RAM. La memoria interna da 128 gigabyte è espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. La batteria è a lunghissima durata. Non manca un comparto fotografico di livello, con fotocamera principale da 50 megapixel. Difficile chiedere di più a questo prezzo.

Galaxy A25

Motorola moto g14

Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon questa settimana è presente il Motorola moto g14 con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a soli 109,90 euro. Uno smartphone che ha tutto: uno schermo che assicura buone immagini da 6,5 pollici, una batteria a lunghissima durata e che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e anche una fotocamera principale da 50 megapixel. Trovare di meglio a poco più di 100 euro e con l’affidabilità assicurata da Motorola è un compito arduo. Telefono perfetto per chi ha poche pretese o per chi è alla ricerca di un muletto, grazie alla possibilità di inserire due SIM.

Motorola moto g14

Cuffie Bluetooth

Un accessorio che non può mai mancare in questa estate sono le cuffie Bluetooth. Per ascoltare musica mentre sei in piscina, per fare chiamate di lavoro in smart working o semplicemente per vedere film e serie TV senza disturbare i vicini. Tra le tante offerte disponibili su Amazon, abbiamo scelto questo modello che trovi a un prezzo stracciato. Grazie allo sconto del 76% e alla possibilità di aggiungere un coupon sconto del 10%, le paghi meno di 20 euro. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano un’ottima qualità audio e sono dotate anche della cancellazione del rumore.

Cuffie Bluetooth

Ventilatore da collo

L’accessorio dell’estate. E non stiamo esagerando. Parliamo del ventilatore da collo, una delle poche soluzioni per sconfiggere il caldo torrido di queste settimane. Lo si vede sempre più in giro e il motivo è molto semplice: costa poco ed è semplice da utilizzare. Questa settimana è anche in promo speciale su Amazon. Grazie allo sconto del 29% lo paghi solamente 11,99 euro e fai un super affare. Puoi scegliere tra cinque diverse velocità e l’autonomia è di diverse ore (in base al getto d’aria impostato). Un affare da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Ventilatore da collo

Smartwatch

Prezzo stracciatissimo per questo smartwatch lowcost. Questa settimana è protagonista di una super promo su Amazon ed è il modello perfetto se vuoi acquistare un orologio smart, ma vuoi spendere poche decine di euro. Oltre allo sconto del 60% presente in pagina, è disponibile un coupon che ti fa risparmiare altri 10 euro portando il prezzo finale a soli 29,99 euro. Sebbene costi veramente poco, è dotato di tutte le funzionalità di cui hai bisogno, tra cui più di 100 modalità di allenamento, il monitoraggio della salute e un display di 1,96 pollici che ti mostra tutte le informazioni più importanti, a partire dall’orario e dai passi effettuati. Non a caso è l’orologio smart più venduto in questi ultimi giorni su Amazon e solo negli ultimi 30 giorni ne sono stati acquistati più di 3.000.

Smartwatch

Honor Magicwatch 2

Occasionissima per l’Honor Magicwatch 2. Lo smartwatch del produttore cinese è disponibile con un super sconto del 50% e il prezzo scende a soli 89,90 euro, il punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Un rapporto qualità-prezzo elevato per un orologio top di gamma realizzato con ottimi materiali e dotato di funzionalità avanzate. Schermo grande e luminoso che ti mette immediatamente a disposizione tutte le info di cui hai bisogno, tante modalità di allenamento e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca, fino ad arrivare alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Dotato anche di un microfono da utilizzare per rispondere alle chiamate che ricevi sullo smartphone. La batteria ha un’ottima autonomia di 14 giorni.

Honor Magicwatch 2

Tablet Blackview

Ecco una delle migliori offerte disponibili questa settimana. Su Amazon trovi il tablet Blackview Tab 11 in promo con un doppio sconto da urlo. Applicando i due buoni sconto presenti in pagina, il prezzo passa da 699,99 euro a soli 147,99 euro, con un risparmio netto che supera i 550 euro e lo sconto che sfiora l’80%. Un prezzo eccezionale per un tablet con cui puoi fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV, fino al lavorare a documenti di lavoro o fare videochiamate. Il merito è di una scheda tecnica molto equilibrata in cui spicca lo schermo da 10.36 pollici con risoluzione 2K, gli 8 GB di RAM e i 256 GB di memoria interna. La batteria non è di certo un problema: copre tutto il giorno senza troppi patemi.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario accedere alla pagina prodotto su Amazon e applicare i due buoni sconto.

Tablet Blackview

Apple MacBook Air

Questa è la settimana giusta per acquistare il vostro nuovo PC, soprattutto se stavate aspettando un’offerta convincente per il MacBook. Su Amazon è disponibile il MacBook Air con chip M2 e schermo Liquid Retina da 13,6 pollici con uno sconto del 24% e risparmi esattamente 300 euro. Il prezzo è di 949 euro, ma hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 189,80 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un prezzo sicuramente elevato, ma per un PC che non teme paragoni. A bordo hai anche 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Riceve continuamente aggiornamenti software e l’autonomia è veramente super.

Apple MacBook Air

Smart TV Samsung da 50 pollici

Ecco l’offerta che stavi aspettando per acquistare il tuo nuovo smart TV. Da oggi su Amazon trovi il nuovo televisore Samsung Crystal da 50 pollici in promo con un ottimo sconto del 33% e lo paghi 499 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con la classica affidabilità assicurata da Samsung. La qualità delle immagini è ottima, grazie anche alla presenza del processore Crystal 4K che aumenta la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K. Le cornici sono praticamente assenti e le dimensioni compatte. Compatibile con Bixby, Alexa e Google Assistant per controllarlo da remoto senza troppi problemi.

Smart TV Samsung da 50 pollici

Pinguino De’Longhi Compact

Ecco una delle offerte più ricercate di questi giorni. Parliamo del condizionatore portatile Pinguino De’Longhi Compact disponibile in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 369 euro, il minimo storico in quest’ultimo periodo. Un climatizzatore portatile ottimo e con una potenza pari a 8.300 Btu, quanto basta per rinfrescare in poco tempo una stanza di circa 25-30 metri quadrati. Lo puoi spostare di stanza in stanza grazie alle pratiche rotelle girevoli: la soluzione ideale sia per la casa sia per l’ufficio. Oltre a rinfrescare, è dotato anche della funzione di deumidificazione. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero e puoi anche aggiungere dei servizi extra che ti permettono di scegliere tra l’installazione dell’elettrodomestico, il disimballaggio e il ritiro del vecchio condizionatore.

Pinguino De’Longhi Compact

Friggitrice ad aria Instant Pot

Non può mancare una friggitrice ad aria nella tua cucina. L’elettrodomestico per la cucina più venduto e desiderato di questi ultimi mesi, è protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Parliamo della friggitrice ad aria Instant Pot Brand Vortex dotata di tante modalità di cottura che ti permettono di cuocere tanti cibi differenti. Non solo le classiche patatine fritte, ma anche carne, verdure grigliate e i dolci. Grazie allo sconto del 39% il prezzo scende a soli 73,62 euro e approfitti di uno sconto top. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. A questo prezzo è un vero affare.

Friggitrice ad aria Instant Pot

Telecamera di sicurezza Imou

Per la sicurezza della tua abitazione, questa è l’offerta che fa per te. Questa settimana è disponibile la telecamera Imou con un doppio sconto che fa scendere al minimo il prezzo. Grazie allo sconto del 55% la paghi solamente 24,99 euro. Un prezzo eccezionale per una videocamera con ottime caratteristiche e che assicura immagini in altissima definizione. Dotata di sensore di movimento e di una sirena che si attiva quando nota qualcosa di anomalo all’interno della stanza. Audio bidirezionale per parlare direttamente con chi è in casa e visione notturna. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Telecamera di sicurezza Imou

Robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer 75 S+

Super sconto per il robot aspirapolvere top di gamma Rowenta X-plorer 75 S+: da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 47% che fa scendere il prezzo a soli 399,99 euro, con un risparmio netto di 350 euro. Un robot aspirapolvere multifunzione, in grado anche di lavare i pavimento e dotato di sensori e tecnologie di ultima generazione per mappare accuratamente la tua abitazione e non lasciare nemmeno un granello di polvere a terra. Lo puoi gestire sia tramite l’app sia con l’assistente vocale Alexa. Grande potenza di aspirazione e un’autonomia fino a due ore.

Robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer 75 S+

Nescafé Dolce Gusto Krups Me

Chiudiamo questa guida all’acquisto delle migliori offerte della settimana con un elettrodomestico che non può mai mancare sulla cucina di una famiglia italiana: la macchina per il caffè espresso. Questa settimana trovi la Nescafé Dolce Gusto Krups Me con una doppia promo veramente interessante. Oltre allo sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 59,99 euro, il più basso di quest’ultimo periodo, ottieni anche un coupon sconto di 40 euro da utilizzare sull’acquisto di capsule Nescafé Dolce Gusto. Una macchinetta per il caffè perfetta per casa e per l’ufficio, semplice da utilizzare e facile da pulire.

Nescafé Dolce Gusto Krups Me