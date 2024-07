Amazon, sconti fino all'80%: ecco le migliori offerte da non farsi scappare

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il Prime Day è oramai archiviato, ma chi pensava che le offerte si prendessero una pausa si sbaglia di grosso. Nuova settimana e nuova tornata di sconti eccezionali su Amazon. In questa settimana di luglio che oramai ci conduce sempre di più verso le meritate vacanze, si mettono in evidenza tanti prodotti legati proprio all’estate. Oltre ai classici smartphone, smartwatch ed elettrodomestici per la casa, abbiamo voluto premiare alcuni accessori che non puoi non avere con te in spiaggia o in piscina. Parliamo di cuffie Bluetooth, ventilatori portatili che permettono di trovare un minimo di refrigerio e soprattutto le custodie impermeabili che proteggono lo smartphone dalla sabbia e dall’acqua. Accessori con prezzi alla portata di tutti e super utili in questo periodo dell’anno.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che riguardano i telefoni (da segnalare l’ottimo Galaxy A55 disponibile con uno sconto del 44%), gli orologi smart (il nuovo Galaxy Watch 7 è disponibile con una promo lancio con triplo sconto) e gli elettrodomestici per la casa: li trovi tutti nella lista qui in basso e basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto.

Amazon, le migliori offerte 22-28 luglio

Amazon non tradisce e anche in questa nuova settimana di luglio lancia tante nuove offerte interessanti. Se siete alla ricerca di uno smartphone top, è l’occasione giusta per acquistare l’iPhone 14 grazie al nuovo minimo storico registrato sul sito di e-commerce. Un’altra grandissima offerta riguarda il l’Honor Magic6 Lite che trovi con uno sconto eccezionale del 41%. Torna in promo anche uno dei dispositivi più amati dell’ultimo periodo: il tablet Blackview. Con il doppio sconto che trovi in pagina risparmi ben l’80% e lo paghi veramente poco. In tema di sicurezza per la casa segnaliamo la telecamera Tapo C200 disponibile con uno sconto del 40% e la paghi pochissimo. Tutte offerte da Prime Day, ma che trovi disponibili ancora questa settimana.

Nella lista qui in alto trovi alcune delle migliori promo di questa settimana che abbiamo selezionato: basta cliccare sul link per aprire la pagina prodotto e completare l’acquisto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche di ogni dispositivo, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per accedere alla pagina prodotto su Amazon. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 14

Trovare un iPhone con uno sconto del 26% non è una cosa da tutti i giorni. A maggior ragione se l’iPhone in questione è l’iPhone 14, la penultima versione dello smartphone di Cupertino e che ancora offre ottime prestazioni. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 26% e lo paghi 649 euro. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese. Una super occasione per un telefono dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A15 Bionic con 128 gigabyte di memoria interna. Sistema fotografico di tipo professionale con doppia fotocamera posteriore che assicura immagini e video ottimi. Nell’app fotocamera trovi anche modalità speciali sviluppate appositamente dagli sviluppatori Apple. Altro punto forte sono gli aggiornamenti: l’iPhone 14 continuerà a ricevere per diversi anni le nuove versioni del sistema operativo e le patch di sicurezza.

iPhone 14

Galaxy A55

Ecco una delle migliori offerte di questa settimana. Parliamo del Galaxy A55, lo smartphone top di Samsung che trovi con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo a soli 278 euro, con un risparmio che supera i 230 euro. Una vera occasione per un telefono uscito sul mercato da poco e che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più costosi. Dotato di un ottimo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate che raggiunge un picco di 120 Hz con le app social e i videogame. Il processore è l’Exynos 1480 sviluppato da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Ottimo anche il comparto fotografico grazie alla tripla fotocamera posteriore. L’obiettivo principale è da 50 megapixel e a supporto trovi una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Grazie alla batteria da 5.000mAh arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy A55

Honor Magic6 Lite

Ecco un altro smartphone in offerta. Parliamo dell’Honor Magic6 Lite che trovi con un super sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 235,97 euro, con un risparmio netto che supera i 160 euro. Si tratta del minimo storico per un ottimo smartphone dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da sottovalutare. Uscito sul mercato da pochi mesi, è equipaggiato con uno schermo AMOLED con risoluzione 1,5K (superiore al FullHD) e resistente alle cadute. Il refresh rate fino a 120 Hz è la ciliegina sulla torta che lo rende ancora più scorrevole nella vita di tutti i giorni. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e una batteria con una capacità da ben 5300 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e anche di più. A questo prezzo è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare.

Google Pixel 8 Pro

Oppo Enco Buds2

Ora vi proponiamo un trittico di offerte prettamente estive e pensate per le vacanze e per la spiaggia. Partiamo con questo paio di cuffie Bluetooth Oppo Enco Buds2 che trovi con uno sconto del 60% e le paghi solamente 20 euro. La scelta perfetta per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un paio di cuffie performanti e che assicurano una buona qualità audio. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, dotate di riduzione del rumore e di un microfono con cui poter effettuare le chiamate, anche quelle di lavoro. Per gli amanti dei videogame c’è una modalità gaming ad hoc. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Oppo Enco Buds2

Ventilatore portatile

Per combattere il caldo torrido di queste settimane bisogna chiedere aiuto a qualsiasi dispositivo ci metta a disposizione la tecnologia. Compresi i ventilatori portatili da scrivania. Questa settimana troviamo in promo questo ventilatore portatile con un coupon sconto del 50% che te lo fa pagare meno di 8 euro. Ventilatore dotato di 3 velocità differenti e anche di una luce LED che si illumina. Insomma, un accessorio versatile e che ti può salvare in queste giornate di caldo torrido.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario aprire il banner e applicare il coupon sconto.

Ventilatore portatile

Custodia impermeabile

Chiudiamo questo trittico con un altro accessorio prettamente estivo. Su Amazon è in offerta a soli 12,99 euro questa coppia di custodie impermeabili per lo smartphone: praticamente è come pagarle poco più di 6 euro l’una. Sono custodie universali adatte a qualsiasi smartphone e lo proteggono dall’acqua e dalla sabbia. Puoi anche portarle in mezzo all’acqua per fare dei video durante le immersioni. Un acquisto da fare subito, soprattutto a questo prezzo.

Custodia impermeabile

Galaxy Watch7

Un’offerta così per il lancio di un dispositivo Samsung non la si vedeva da tempo. Parliamo della primo disponibile per il nuovissimo Galaxy Watch7, smartwatch di casa Samsung dotato di tecnologie innovative e dell’aiuto di Galaxy AI, l’intelligenza artificiale che in questo caso migliora il monitoraggio della salute e ti suggerisce routine giornaliere per il tuo benessere quotidiano. Andiamo all’offerta. Oggi è disponibile con uno sconto fisso del 6% a cui aggiungere un primo coupon di 40 euro presente nella pagina prodotto su Amazon. Aggiungendo l’orologio nel carrello e aprendo la pagina del check-out puoi aggiungere il codice sconto "UNPACKQB50" e ottenere un ulteriore buono del valore di 50 euro. Il prezzo finale è di 209,58 euro con uno sconto totale del 34%. Approfittane subito.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario aprire il banner e applicare i due coupon sconto

Galaxy Watch7

Smart TV TCL 43T7B

Per capire l’eccezionalità di questa promo basta poco. Il prezzo a cui trovi oggi lo smart TV TCL da 43 pollici della serie T7B è più basso rispetto a quello del Prime Day. Grazie allo sconto del 41% lo paghi solo 295 euro con un risparmio che supera i 200 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore perfetto per chi ha poco spazio in salotto e non vuole spendere delle cifre assurde per acquistare il nuovo TV. Immagini in altissima definizione, Google TV con il supporto completo a tutte le principali piattaforme di streaming e Google Assistente per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Rapporto qualità-prezzo veramente elevato.

Smart TV TCL 43T7B

Blackview Tab 11

Torna questa settimana l’offerta eccezionale sul Blackview Tab 11, il tablet da divano perfetto per vedere film, serie TV e anche per giocare ai propri videogame preferito. Analizziamo l’offerta: in pagina trovi due coupon sconto. Il primo è del 30%, mentre il secondo abbassa il prezzo di ben 340 euro. In questo modo il prezzo finale è di soli 149,99 euro invece di 699,99 euro, con un risparmio netto di 550 euro. Un tablet con schermo da 10,36 pollici, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna che puoi espandere fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Non manca una fotocamera da 16 megapixel che all’evenienza puoi utilizzare per fare videocall di lavoro. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Blackview Tab 11

iPad Air di quinta generazione

Un’offerta del Prime Day ancora disponibile questa settimana. Parliamo della promo disponibile per l‘iPad Air di quinta generazione. Questa settimana lo trovi a un prezzo di 499 euro con uno sconto del 24% su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’iPad Air è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un tablet con cui fare veramente di tutto, dal giocare alle app più esose in termini di prestazioni, al lavorare sui documenti di lavoro fino al vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile. Un vero affare da non farsi scappare.

iPad Air di quinta generazione

Ventilatore a torre Rowenta

Per combattere il caldo questo ventilatore a torre Rowenta Urban Cool è quello che fa per te. Soluzione perfetta per la tua abitazione, ma anche per uffici non troppo grandi. Dotato di 3 diverse velocità, assicura un flusso potente che si adatta alle tue esigenze. Inoltre, rispetto a tanti altri modelli è anche molto silenzioso e facile da trasportare di stanza in stanza. L’oscillazione è di 120 gradi e copre un’ampia porzione della stanza.

Ventilatore a torre Rowenta

Telecamera di sicurezza Tapo C200

Uno dei prodotti smart più venduti su Amazon è disponibile in offerta al minimo storico. Si tratta della telecamera di sicurezza Tapo C200, un dispositivo super affidabile e con oltre 100.000 recensioni positive. Grazie allo sconto del 40% il prezzo scende a soli 23,99 euro, il punto più basso mai registrato su Amazon. Una spesa mini per una telecamera facile da installare e con visione notturna. I sensori di movimento ti avvisano ogni volta che rilevano un movimento sospetto e la puoi controllare da remoto anche tramite l’app dedicata. L’audio bidirezionale ti permette di parlare direttamente con chi è dentro casa.

Telecamera di sicurezza Tapo C200

Macchina per il caffè De’Longhi Vintage

Prezzo scontatissimo per la macchina per il caffè De’Longhi Vintage. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 144 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 28,80 euro al mese. Macchinetta per il caffè professionale che puoi utilizzare sia con il caffè in polvere sia con le cialde. Oltre al caffè puoi preparare tantissime altre bevande come il ginseng, il cappuccino (c’è anche il montalatte incluso) o il tè.

Macchina per il caffè De’Longhi Vintage

Aspirapolvere Rowenta X-COMBO

Ecco un’offerta veramente imperdibile disponibile questa settimana. L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-COMBO è disponibile con uno sconto del 64% rispetto a quello di listino e la paghi solamente 124,99 euro, con un risparmio netto che supera i 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La particolarità di questa scopa elettrica è sua versatilità: infatti, oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Una modalità di utilizzo 2 in 1 che si svolge in un’unica passata. Tecnologia avanzata e un’autonomia fino a 60 minuti.

Aspirapolvere Rowenta X-COMBO

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie L

La più venduta nella sua categoria. La friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie L è la regina delle vendite su Amazon e il motivo è semplice: lo sconto del 49% che te la fa pagare esattamente la metà. Il prezzo è di 89 euro e acquisti una friggitrice ad aria eccellente con ben 13 modalità di cottura e con cui puoi preparare veramente di tutto. Le dimensioni sono perfette per una famiglia di 3-4 persone. Facile da utilizzare e anche da pulire.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie L