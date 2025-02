Amazon, offerte pazzesce su smartphone, cuffie e TV: sconti fino all'80%

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Superato San Valentino non si fermano le offerte su Amazon. Anzi, tutt’altro. Anche questa settimana il sito di e-commerce ci delizia con tante nuove promo, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi tech (smartphone, tablet, smart TV) e gli elettrodomestici per la casa che negli ultimi anni sono diventati sempre più intelligenti. Tra le migliori promo disponibili questa settimana non possiamo non citare il Galaxy S24: lo smartphone top di Samsung è disponibile con un super sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Sempre in tema smartphone, non possiamo non citare la super offerta disponibile per il Motorola Razr 50 Ultra: lo smartphone pieghevole è disponibile con un ottimo sconto del 41% e al minimo storico. Se, invece, stavi cercando una soluzione definitiva che ti aiuti nella pulizia della tua abitazione, c’è in offerta il sistema Ecovacs T30S Combo Complete con uno sconto del 40%. È composto da un robot aspirapolvere, dalla stazione per lo svuotamento e dalla scopa elettrica.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte delle settimana e le trovi nella lista qui in basso. Basta cliccare sul singolo link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non perdere questa opportunità.

Amazon, offerte 17-23 febbraio

Questa è soprattutto la settimana degli smartwatch. E Amazon ce lo dimostra con due offerte eccezionali: il TicWatch Pro 5 disponibile con un doppio sconto e lo paghi meno della metà e l’Amazfit Active Edge in promo con uno sconto del 42% e lo paghi veramente poco. Ottime offerte anche per gli smart TV con sconti che arrivano fino al 40% e permettono di risparmiare centinaia di euro. Se, invece, stavi cercando un tablet, abbiamo la promo che fa per te: il Blackview Tab60 è disponibile con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 100 euro.

Queste e tante altre offerte le trovi nella lista qui in alto: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche di ogni singolo prodotto, qui in basso trovi una breve descrizione della scheda tecnica e il banner per acquistarlo. A te la scelta e buona lettura.

Galaxy S24

Questo è il momento migliore per acquistare il Galaxy S24 di Samsung. Lo smartphone top di gamma ha visto il suo prezzo crollare al minimo storico dopo l’uscita del Galaxy S25. Questa settimana è disponibile su Amazon a un prezzo di 649,90 euro grazie allo sconto del 34% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon disponibile nella pagina prodotto. Inoltre, acquistando lo smartphone oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, il servizio di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Il Galaxy S24, nonostante sia sul mercato da poco più di un anno, resta ancora uno smartphone molto valido e con ottime prestazioni. Schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore super prestazionale e un sistema fotografico professionale impreziosito da un’ottima fotocamera da 50 megapixel. A bordo hai anche tante funzioni di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita quotidiana. Tutte gratuite e che si aggiornano nel tempo.

Galaxy S24

Motorola Razr 50 Ultra

Un’altra delle sorprese di questa settimana è il Motorola Razr 50 Ultra. Lo smartphone pieghevole del brand statunitense è protagonista di un’ottima offerta: su Amazon è disponibile con uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo a 708,38 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Per lo smartphone pieghevole si tratta del minimo storico di quest’anno e risparmi quasi 500 euro su quello di listino.

Il Motorola Razr 50 Ultra è uno dei migliori telefoni pieghevoli che puoi trovare sul mercato. Il merito è di una scheda tecnica molto equilibrata, impreziosita dal processore Snadpragon 8s Gen 3 supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. A catturare l’attenzione, però, è il doppio schermo. Quello interno pieghevole che una volta completamente aperto raggiunge una diagonale da 6,9 pollici (refresh rate fino a 165 Hz) e quello esterno da ben 4 pollici con cui puoi gestire tutte le app che utilizzi maggiormente. Ottimo anche il comparto fotografico grazie alla doppia fotocamera esterna da 50 megapixel. Uno smartphone in grado di sorprenderti giorno dopo giorno.

Motorola Razr 50 Ultra

Redmi Note 14 Pro+

La gamma Redmi Note 14 è stata lanciata sul mercato da poco meno di un mese e trovare uno degli smartphone che la compone con uno sconto del 33% è un’occasione irripetibile. Su Amazon, infatti, è in offerta il Redmi Note 14 Pro+ a un prezzo di 318,85 euro, minimo storico e miglior prezzo web per questa versione. Il risparmio netto supera i 160 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo.

Il Redmi Note 14 Pro+ è il più performante tra i modelli lanciati dal produttore cinese. Assicura prestazioni ottime a fronte di un prezzo alla portata di molti. La scheda tecnica si basa su uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore al FullHD. Prestazioni top assicurate dal processore Snapdragon 7s Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico impreziosito da un sensore principale da ben 200 megapixel. Batteria con una ricarica super rapida da 120 W.

Redmi Note 14 Pro+

Cuffie lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone top di gamma, vi proponiamo anche utili accessori da avere sempre con sé. Come ad esempio questo paio di cuffie lowcost che troviamo su Amazon con uno sconto dell’88% a un prezzo di 9,99 euro. Le paghi pochissimo e acquisti degli ottimi auricolari che assicurano una buona qualità del suono e che sono compatibili con qualsiasi smartphone. Impermeabili e con un’autonomia prolungata. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Cuffie lowcost

Powerbank MagSafe

Altro accessorio che non può mancare nel vostro zaino è sicuramente il powerbank, ancora meglio se magnetico. Come questo modello disponibile questa settimana in offerta su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Powerbank magnetico MagSafe compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone e che trovi con uno sconto fisso del 76% a cui aggiungere un coupon del 15%. Lo paghi solamente poco più di 20 euro e fai un super affare. Sottile, facile da utilizzare e permette di avere lo smartphone sempre carico, anche dopo un utilizzo intenso.

N.B. Il prezzo del banner è errato. Bisogna cliccarci sopra, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon presente in pagina.

Power bank wireless

TicWatch Pro 5

Questa settimana troviamo anche ottime offerte in ambito smartwatch, come ad esempio il TicWatch Pro 5 disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 49% puoi applicare un coupon che ti fa risparmiare altri 15 euro. Ed è così che lo paghi 144,41 euro, con uno sconto totale che supera il 55% e un risparmio netto di ben 180 euro.

Il TicWatch Pro 5 è un orologio che non ha nulla da invidiare a modelli più costosi e blasonati. Dotato di un particolare schermo che permette di risparmiare energia nel momento del bisogno e di prolungare l’autonomia. Processore prestazionale che supporta tantissime modalità di allenamento e un monitoraggio avanzato della salute. Uno smartwatch che non cerca compromessi e che, grazie alla presenza del sistema operativo WearOS, permette di utilizzare tutte le app della suite di Google.

N.B. Il prezzo del banner è errato. Bisogna cliccarci sopra, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon presente in pagina.

TicWatch Pro 5

Amazfit Active Edge

Un’altra super offerta nella categoria smartwatch riguarda l’Amazfit Active Edge. L’orologio con intelligenza artificiale è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 86,90 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Un prezzo alla portata di tutti e che lo rende uno degli orologi da acquistare questa settimana. Schermo ad altissima luminosità, tantissime modalità di allenamento (è a tutti gli effetti uno sportwatch), monitoraggio avanzato della salute e un sistema di geolocalizzazione che preciso e immediato. La batteria assicura un’autonomia fino a 16 giorni.

Amazfit Active Edge

Smart TV TCL 43 pollici

Se sei alla ricerca di uno smart TV per il tuo salotto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, abbiamo l’offerta che fa per te. Da questa settimana è disponibile lo smart TV TCL della gamma T7B in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a soli 299 euro. Un risparmio netto di 200 euro per un ottimo televisore con schermo in 4K e con a bordo Google TV che ti permette di avere accesso a tutte le piattaforme di streaming video. Compatibile anche Google Assistente per controllarlo direttamente con un comando vocale o per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Sempre in offerta e con un ottimo sconto del 37% è disponibile anche la versione da 50 pollici: la paghi solamente 349 euro.

Smart TV TCL 43 pollici

Smart TV TCL 43 pollici

Smart TV LG 32 pollici

Per chi, invece, cerca un televisore dalle dimensioni più compatte, su Amazon torna in offerta questo ottimo modello LG da 32 pollici. Grazie allo sconto del 40% lo paghi 190,28 euro, con un risparmio netto di quasi 130 euro su quello di listino. Televisore con un ottimo processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per immagini in altissima definizione. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Compatibile con Google Home per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Smart TV LG 32 pollici

Blackview Tab60

Torna questa settimana una delle promo più amate dagli utenti negli ultimi mesi: il tablet Blackview Tab60 con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben il 70% sul prezzo di listino. Lo paghi meno di 100 euro e fai un ottimo acquisto. Un tablet versatile che si presta a tantissimi utilizzi differenti. Puoi vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano grazie allo schermo da 10 pollici, oppure lavorare ai documenti di lavoro mentre sei viaggio grazie alla possibilità di collegare tastiera e mouse Bluetooth. Ottime prestazioni e una batteria a lunghissima durata. Non mancano delle fotocamere per scattare belle foto e all’occorrenza fare delle videochiamate di lavoro.

Blackview Tab60

Scaldasonno Imetec Adapto

Ecco un’offerta perfetta per questo periodo dell’anno. Parliamo dello scaldasonno Imetec Adapto per il letto singolo: grazie allo sconto del 41% disponibile su Amazon lo paghi solamente 64,73 euro e risparmi decine di euro rispetto a quello di listino. Un coprimaterasso facile fa utilizzare grazie al controller che permette di impostare fino a sei temperature differenti. Tessuto anallergico trapuntato adatto per qualsiasi persona. Elevati standard di sicurezza per far in modo che tu possa riposare al caldo e senza pensieri.

Scaldasonno Imetec Adapto

Sfornatutto De’Longhi

Ecco una promo lampo che non devi farti assolutamente scappare questa settimana. Su Amazon è in offerta il forno elettrico De’Longhi Sfornatutto con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo a 106,39 euro. Si tratta di una promo con una scorta limitata e quindi non bisogna farsela sfuggire per nessun motivo. Facile fa utilizzare e con una potenza che permette di raggiungere la temperatura massima in pochissimo tempo. Cinque funzioni di cottura: ventilata, tradizionale, grill, funzione scongelamento e mantenimento in caldo. Puoi preparare veramente di tutto, dalla carne alle verdure.

Sfornatutto De’Longhi

De’Longhi Perfetto Dinamica

Se c’è una cosa a cui non possono fare a meno le famiglie italiane, è bere un buon caffè al mattino e in ogni momento della giornata. Per farlo, però, bisogna avere i giusti strumenti, cioè una macchina da caffè che possa rivaleggiare con quelle del bar. E questa è la vostra settimana fortunata grazie all’ottima promo disponibile per la De’Longhi Perfetto Dinamica, una macchina automatica di livello professionale disponibile in promo con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 499 euro. Il risparmio netto è di ben 300 euro e hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 99,80 euro al mese. Puoi utilizzare dei chicchi di caffè macinati al momento ed è dotata anche di un montalatte per preparare un cappuccino come quello del bar. Premendo un semplice tasto puoi preparare tantissime bevande differenti. Non te ne pentirai.

De’Longhi Perfetto Dinamica

Ecovacs T30S Combo Complete

Ottima offerta su Amazon per il set completo per pulizia di casa Ecovacs. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 40% che lo fa scendere a 998,99 euro, con un risparmio di oltre 650 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 199,80 euro al mese. Il set è composto da un robot aspirapolvere Ecovacs di ultima generazione con una grande potenza di aspirazione e in grado di mappare tutta l’abitazione. Dotato anche di stazione automatica per lo svuotamento. Inoltre, hai a disposizione anche un’aspirapolvere quattro in uno (mini spazzola elettrica, spazzola piatta, bocchetta per fessure e spazzola elettrica ZeroTangle con tubo di prolunga) che ti aiuta a completare la pulizia dell’abitazione. La soluzione perfetta per pulire la tua abitazione con il minimo sforzo.

Ecovacs T30S Combo Complete

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Oven

Non poteva di certo mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida all’acquisto con le migliori offerte della settimana. Abbiamo scelto la friggitrice ad aria/forno elettrico Ariete Airy Fryer Oven disponibile su Amazon con un super sconto del 44% che fa scendere il prezzo a soli 78 euro, con un risparmio di decine e decine di euro. Il cestello è da ben 11 litri ed è dotata anche del girarrosto. Puoi cucinare di tutto: dalla carne, alle patatine fritte fino alla verdure. Il tutto con il minimo sforzo e mantenendo il gusto del cibo.

Friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Oven